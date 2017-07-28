Кержаков попрощается с «Зенитом» перед матчем против «Спартака»

За час до начала матча «Зенит» – «Спартак» в рамках четвертого тура РФПЛ экс-нападающий питерцев Александр Кержаков попрощается с клубом.

«Перед игрой со «Спартаком» клуб и болельщики поблагодарят Александра Кержакова за его невероятную карьеру, голы, трофеи и самоотдачу, которую форвард всегда демонстрировал в футболке со стрелкой», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Встреча состоится 6 августа в 20:00 по московскому времени.

О завершении профессиональной карьеры экс-игрок сборной России стало известно 13 июля. Шесть дней спустя Кержаков начал работу на «Матч ТВ».