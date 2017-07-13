Нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил футбольную карьеру. Об этом сообщил спортивный директор петербургской команды Константин Сарсания.

Напомним, сегодня лучший бомбардир в истории сине-бело-голубых был назначен на должность координатора команд академии «Зенита».

«Могу подтвердить: Александр закончил карьеру. Решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе», – сказал Сарсания.

В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с командой нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.