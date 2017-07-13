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    Кержаков завершил футбольную карьеру

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил футбольную карьеру. Об этом сообщил спортивный директор петербургской команды Константин Сарсания.

    Напомним, сегодня лучший бомбардир в истории сине-бело-голубых был назначен на должность координатора команд академии «Зенита».

    «Могу подтвердить: Александр закончил карьеру. Решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе», – сказал Сарсания.

    В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с командой нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

    Источник: «Российская газета»

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    13.07.2017 16:01
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +19

      Валентинович 14 июля 2017, 06:45

      Спасибо, Саша! Ваша карьера достойна уважения. Пусть молодые догоняют. Удачи в жизни.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 июля 2017, 19:56

      Собственно..и всё..
      Кто теперь вякнет ..про
      Питерскую ..Команду...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5461

      SPACE TRUCKIN 13 июля 2017, 18:56

      Саня неплохой нап был в общем-то...особенно в связке с Аршавиным...прощальный бы матч что-ли сделали,или,как Лоськов,ещё вернётся?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 13 июля 2017, 18:46

      ура.сколько будет выживших воробьёв

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 13 июля 2017, 18:31

      Не совсем старик мог и поиграть еще.Здоровьем бог не обидел.Погрязнет в чиновничьих делах.Но раз так решил -спасибо тебе за игру ,за голы,за победы.Удачи.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 июля 2017, 18:25

      Ожидаемо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 13 июля 2017, 17:47

      Будет браканьерить)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 июля 2017, 17:41

      Позже восстановит..

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 июля 2017, 17:31

      Ой зря... Ой зря... Глупая преданность. Поиграл бы в какой-нибудь Уфе или Урале, поиграл бы в ФНЛ. Да вариантов куча. А там мог бы и на ЧМ попасть при определенном везении.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог > bset 13 июля 2017, 19:18

      Сейчас Саша не тот, что в связке с Аршавиным или чуть позже. А самооценка у него хорошая, позориться не хочет! Да и зарплату наверно не "минималку" предложили....

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 июля 2017, 17:30

      О как на рыбалочку съездил, а форму уже другому отписали. Все равно спасибо Саньку за все.

      -1
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