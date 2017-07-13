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Кержаков завершил футбольную карьеру

13 июля 2017, 16:01
27

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил футбольную карьеру. Об этом сообщил спортивный директор петербургской команды Константин Сарсания.

Напомним, сегодня лучший бомбардир в истории сине-бело-голубых был назначен на должность координатора команд академии «Зенита».

«Могу подтвердить: Александр закончил карьеру. Решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе», – сказал Сарсания.

В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с командой нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Сарсания Константин
Комментарии (27)
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Андrey$&
1499952930
Удачи Саше. Хороший человек и футболист, трудяга на поле, таких мало.
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SunRomeS
1499953090
Теперь нужен прощальный матч, дабы красиво завершить красивую карьеру футболиста. Желаю удачи в новой должности!!! БББ
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Спартач_навсегда
1499955171
английский язык лишился одного глагола)
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сапёр75
1499955375
Классный футболист был,Удачи в следующей карьере !!По мне так кажется,что он как Тихонов спартаковский
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aleksander
1499955433
Спасибо Саша за голы,победы,яркие моменты и эмоции!!! Удачи и успехов в дальнейшем!!!
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Тамхар
1499955711
Ну теперь воробьи вокруг стадионов могут жить спокойно.
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lysenkoff
1499955900
И Без прощального завершил.... Как и Данни. Хорошо руководство...
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bset
1499956298
Ой зря... Ой зря... Глупая преданность. Поиграл бы в какой-нибудь Уфе или Урале, поиграл бы в ФНЛ. Да вариантов куча. А там мог бы и на ЧМ попасть при определенном везении.
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Bobafett
1499957264
Будет браканьерить)
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Аскорбин
1499959913
Не совсем старик мог и поиграть еще.Здоровьем бог не обидел.Погрязнет в чиновничьих делах.Но раз так решил -спасибо тебе за игру ,за голы,за победы.Удачи.
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