Есипов: «Ротор» потихонечку набрал обороты»

Главный тренер «Ротора-Волгоград» Валерий Есипов остался доволен результатом выездного матча четвертого тура первенства ФНЛ с «Динамо СПб».

«Команда потихонечку набрала обороты. Хочу поблагодарить ребят за высокую самоотдачу, поздравить с победой и хорошей качественной игрой. Эта победа крайне важна для уверенности в своих силах. Большое спасибо истинным болельщикам «Ротора», которые нас поддерживали, несмотря на неудачный старт», – сказал Есипов после матча.

Матч четвертого тура первенства ФНЛ «Динамо Спб» – «Ротор-Волгоград» прошел на стадионе «Электрон» и завершился со счетом 0:3.