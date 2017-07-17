Веденеев: «Пока не поворачивается язык хвалить Кокорина»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев оценил действия новичков «Зенита». По его словам, на действиях футболистов сказался длительный перелет в Хабаровск.

«Да, их поначалу вышло всего двое, но на ключевых позициях, где бьется сердце всех атак и оборонительных действий. И Паредес, и Ерохин старались и выделялись на общем фоне. Но были моменты, когда мяч вообще не держался. Я просто знаю, что такое играть после перелета, когда у тебя состояние вялости, и ты не просто не можешь заставить свои ноги двигаться быстрее. Теряется и скорость мышления. Отсюда же и отсутствие преимущества в быстроте у «Зенита».

Игра в атаке не складывалась, но перед голом Кузяева я обратил внимание на Жулиано. Ведь все началось секунд на 20 раньше, когда этот питерский бразилец отобрал мяч в нашей штрафной площади, каким-то чудом выскользнул из-под прессинга, дал пас в атаку, протащил мяч от своей до чужой штрафной, отдал его Шатову, который уже откатил Кузяеву – и гол!

Не должно так быть, что при Луческу Жулиано в свою штрафую не бегал, а вот пришел Манчини – и все перевернулось. Это команда, командные связи, командный дух, который приходит, когда все понимают простые вещи – возврат в оборону, борьба за мяч. Потом можно думать о более сложном – о комбинациях, тонких ходах, творчестве и прочем. Вначале команда должна проделать рутинную работу.

Поэтому не поворачивается язык хвалить Кокорина и остальных – они должны это делать в каждом матче, не ожидая эпитетов в свой адрес», – считает Веденеев.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» – «Зенит» закончился со счетом 0:2.