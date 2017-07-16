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    Басков, Плющенко и Пригожин прилетели в Грозный, чтобы посетить матч «Ахмат» – «Амкар»

    16 июля в Грозный прибыла целая делегация российских знаменитостей, в которую вошли такие люди, как народный артист России Николай Басков, фигурист Евгений Плющенко, продюсер Иосиф Пригожин, актер и ведущий Игорь Верник. Их цель – побывать на матче первого тура РФПЛ между местным «Ахматом» и пермским «Амкаром».

    Для чеченского футбольного клуба игра против пермяков станет первой официальной после переименования из «Терека» в «Ахмат».

    Также в столице Чечни уже находятся главный тренер сборной России Станислав Черчесов и звезда футбола прошлого Роналдиньо.

    Источник первого фото – «Инстаграм» ФК «Ахмат», двух остальных – «Инстаграм» Евгения Плющенко.

    Источник: Instagram

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    16.07.2017 21:14
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 июля 2017, 05:51

      Какой праздник!!!... На деньги простых россиян...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 17 июля 2017, 05:39

      ПУТИНСКИИ ХАЛДЕИ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      dovakin 17 июля 2017, 00:32

      Басков, по-ходу, экстримал! Он не в курсе, что там геев расстреливают?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > dovakin 17 июля 2017, 01:24

      Поменяй картинку на аватаре, а то после 13 июля 2014 она не актуальная.
      4 ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 июля 2017, 00:17

      Целеустремлённые до денег...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 17 июля 2017, 00:02

      и на кой нам это надо знать?
      .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 июля 2017, 23:53

      Всех этих персонажей объединяет их звание народных артистов чечни, непонятно где, когда и зачем ими полученное!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 16 июля 2017, 23:45

      кто эти люди? зачем нам о них говорят?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 июля 2017, 23:14

      Я конечно подозревал что пригожный басков и компания за ахмат болеют но до последнего в это до конца не верил!

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Dellleone 17 июля 2017, 05:53

      Они болеют исключительно за бабло. Как вся эта путинская фрик-компания.

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 июля 2017, 23:11

      Вот они истеные болельщики ахмата.... Сегодня пируха будет и кровь из носа нужна победа и судья об этом знает.
      P.s. басков же гей интересно как он относиться к тому что происходит с чеченскими его однопартийцами.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Бубновский 16 июля 2017, 23:27

      Я в ней не сомневался !!!

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 июля 2017, 23:10

      Шрек и компания )

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