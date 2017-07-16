Басков, Плющенко и Пригожин прилетели в Грозный, чтобы посетить матч «Ахмат» – «Амкар»

16 июля в Грозный прибыла целая делегация российских знаменитостей, в которую вошли такие люди, как народный артист России Николай Басков, фигурист Евгений Плющенко, продюсер Иосиф Пригожин, актер и ведущий Игорь Верник. Их цель – побывать на матче первого тура РФПЛ между местным «Ахматом» и пермским «Амкаром».

Для чеченского футбольного клуба игра против пермяков станет первой официальной после переименования из «Терека» в «Ахмат».

Также в столице Чечни уже находятся главный тренер сборной России Станислав Черчесов и звезда футбола прошлого Роналдиньо.

Источник первого фото – «Инстаграм» ФК «Ахмат», двух остальных – «Инстаграм» Евгения Плющенко.