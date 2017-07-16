Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Басков, Плющенко и Пригожин прилетели в Грозный, чтобы посетить матч «Ахмат» – «Амкар»

Басков, Плющенко и Пригожин прилетели в Грозный, чтобы посетить матч «Ахмат» – «Амкар»

16 июля 2017, 21:14
54

16 июля в Грозный прибыла целая делегация российских знаменитостей, в которую вошли такие люди, как народный артист России Николай Басков, фигурист Евгений Плющенко, продюсер Иосиф Пригожин, актер и ведущий Игорь Верник. Их цель – побывать на матче первого тура РФПЛ между местным «Ахматом» и пермским «Амкаром».

Для чеченского футбольного клуба игра против пермяков станет первой официальной после переименования из «Терека» в «Ахмат».

Также в столице Чечни уже находятся главный тренер сборной России Станислав Черчесов и звезда футбола прошлого Роналдиньо.

Источник первого фото – «Инстаграм» ФК «Ахмат», двух остальных – «Инстаграм» Евгения Плющенко.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (54)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RedWhiteFans2
1500229190
Прихлебатели. Республика на содержании всех незащищенных слоёв России и эта " нищета эстрадная" за баблом прилетела.
Ответить
polt
1500229598
Ублюдки,. Засветиться надо надо перед Кадыровым? Ну не и за любви же к футболу они там?
Ответить
Путник 13
1500230377
За деньги русских налогоплательщиков можно было бы и мировых звёзд пригласить ..) Но Кадыров патриот ..пригласил русских гнутов которые писали письма против Андрея Макаревича ..и лижут зад Кремлю..
Ответить
prostoGorbunov
1500230459
Клоуны
Ответить
romvad
1500230580
Басков, видимо, прямо из Краснодара летел, со свадьбы судьи Хахалевой ))) Вот действительно клоуны, честное слово...
Ответить
fanchik
1500231107
Все кто присутствует на футболе поддерживают режим Кадырова, все подчинено власти одного человека.Тоталитарная власть, попробуй подумать, а тем более сказать что-то против.Ну а артисты как пр-----и, кто заплатит тому и отдадутся
Ответить
APchelov
1500231270
Вряд ли эта блядская компашка прилетела футбол посмотреть. Писали бы прямо - за баблом. Неужели в Грозном им рады???
Ответить
BRO_football
1500231545
Лучше бы футболистов нормальных в клуб пригласил, чем этих клоунов.
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1500231972
Хватит уже этому НедоТереку бабло давать. Дотационная республика, а содержат неплохой состав и з/п нехилые платят. На месте этих товарищей не полетел бы
Ответить
Tostao
1500233987
Плющенко в костюме Карлссона? ))
Ответить
Главные новости
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
3
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
8
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
13
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
13
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
25
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
3
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
13
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
25
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
71
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
21
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
21
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
40
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
45
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+