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Роналдиньо прилетел в Грозный с Тимати и Лопыревой

16 июля 2017, 18:40
32

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо приземлился в аэропорту Грозного.

Обладатель «Золотого мяча»-2005 прибыл в столицу Чеченской республики в компании рэп-исполнителя Тимати и телеведущей Виктории Лопыревой.

Роналдиньо посетит матч первого тура чемпионата России между местным «Ахматом» и пермским «Амкаром». Ранее стало известно о том, что 37-летний бразилец также примет участие в предматчевой пресс-конференции.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат Роналдиньо
Комментарии (32)
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Dellleone
1500219820
Пздц одним словом
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GoldPlayFIFARus9
1500221311
У меня только один вопрос.Сколько ему заплатили за участие в этом кислотном шабаше?
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Sam_51
1500221635
Роналд моложе Тимона выглядит)
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BRO_football
1500222792
По-любому их Кадыров пригласил, чтобы болельщики поддержали идею переименования клуба.
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Тамхар
1500223042
Ну Рональдиньо-то респект, а эти два шута зачем?
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Lesha VV
1500223220
Дешовки
Ответить
ЖОРРО
1500223332
А потом Роналдиньо перешёл в ФК Арарат)))
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la verdad
1500226179
Роналдинью просто не знал, что это за фрики...
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sold93
1500227075
нашел, с кем прилететь
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Челнинец
1500227108
Хотелось бы посмотреть Рональдиньо в РфПл, и даже в этом возрасте он для нашего чемпа отличный игрок!
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