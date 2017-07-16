Роналдиньо прилетел в Грозный с Тимати и Лопыревой

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо приземлился в аэропорту Грозного.

Обладатель «Золотого мяча»-2005 прибыл в столицу Чеченской республики в компании рэп-исполнителя Тимати и телеведущей Виктории Лопыревой.

Роналдиньо посетит матч первого тура чемпионата России между местным «Ахматом» и пермским «Амкаром». Ранее стало известно о том, что 37-летний бразилец также примет участие в предматчевой пресс-конференции.