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    Роналдиньо прилетел в Грозный с Тимати и Лопыревой

    Экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо приземлился в аэропорту Грозного.

    Обладатель «Золотого мяча»-2005 прибыл в столицу Чеченской республики в компании рэп-исполнителя Тимати и телеведущей Виктории Лопыревой.

    Роналдиньо посетит матч первого тура чемпионата России между местным «Ахматом» и пермским «Амкаром». Ранее стало известно о том, что 37-летний бразилец также примет участие в предматчевой пресс-конференции.

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    Источник: Instagram

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    16.07.2017 18:40
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 10:21

      После КК пошла Лопырёва по рукам. Пардон, футболисты рукой не играют. По ногам.

      1
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      Рейтинг: +225

      dovakin 17 июля 2017, 00:28

      Опять из-за этих тимати, зверевых и залупыревых учителя и врачи недополучат свои и так жалкие зарплаты. За вечеринки у диктаторов этих "звезд" надо штрафовать и сажать у себя на родине, я про Рональдиньо.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 июля 2017, 00:20

      Всеравно Бразилии ничего не светит на грядущем ЧМ. Максимум 1/8.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 16 июля 2017, 21:02

      Интересное событие

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 16 июля 2017, 20:45

      Хотелось бы посмотреть Рональдиньо в РфПл, и даже в этом возрасте он для нашего чемпа отличный игрок!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 16 июля 2017, 20:44

      нашел, с кем прилететь

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 июля 2017, 20:29

      Роналдинью просто не знал, что это за фрики...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 20:11

      Это не первые гости по приглашению.... Рон - глыба в футболе, не нам его судить... А вот пара поддержки - так для тусы... Многие мероприятия в Грозном насыщаются подобной публикой для антуража... У них свой путь популяризации футбола... Время покажет...

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > lra 16 июля 2017, 20:18

      Восток дело тонкое... Много зависит кто и для чего позвал.... Ещё поручкаются и поселфятся, старые знакомые....

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      Рейтинг: +178

      spamo77 > insider_retro 16 июля 2017, 20:40

      как для чего,понятно же- всем показать что регион в поряде Россия к ЧМ готова

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 16 июля 2017, 20:08

      Лопырева ваще кто? Типа телеведущая... А что она ведет? И что она в футболе забыла?

      1
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 16 июля 2017, 20:03

      Всё,отас.Новость недели,куда теперь деваться...?

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