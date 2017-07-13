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    Менеджер «Ахмата»: «Роналдиньо примет участие в пресс-конференции перед матчем против «Амкара»

    Менеджер «Ахмата» Александр Федосеев поделился планами клуба на первый матч нового сезона в РФПЛ, в котором команда примет «Амкар». Ранее стало известно о том, что встречу посетит экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.

    «Роналдиньо действительно посетит матч «Ахмат» — «Амкар» в рамках 1-го тура чемпионата России. Как почетный гость, он будет наблюдать за игрой команд с трибуны нашего стадиона. Запланирован ли у него как-нибудь мастер-класс? Нет, но бразилец примет участие в пресс-конференции, и вообще у него будет очень насыщенная программа. Кроме Рональдиньо, мы больше не планируем приглашать никого из звезд футбола, но в праздничном концерте примут участие звезды эстрады», – сказал Федосеев.

    Встреча на «Ахмат-Арене» состоится 16 июля в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    13.07.2017 19:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 июля 2017, 10:43

      Ахмат Амкар!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 14 июля 2017, 08:24

      за то новый автомобиль получит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 14 июля 2017, 07:59

      Роналдиньо : Всю жизнь за Ахмата переживаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 13 июля 2017, 19:35

      Трио Рональдиньо-Ахмат-Амкар навеяло в памяти анекдот 80-х годов:
      Металлист помирает с похмелья. Обеспокоенная мать кружит вокруг сына и спрашивает:
      -Может тебя клепанным одеялом накрыть?
      -Не...
      -Может над тобой цепями позвенеть?
      -Не...
      -Ну чем же тебе помочь?
      -Мам, включи Modern Talking, может проблююсь...

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