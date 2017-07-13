Менеджер «Ахмата»: «Роналдиньо примет участие в пресс-конференции перед матчем против «Амкара»

Менеджер «Ахмата» Александр Федосеев поделился планами клуба на первый матч нового сезона в РФПЛ, в котором команда примет «Амкар». Ранее стало известно о том, что встречу посетит экс-нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.

«Роналдиньо действительно посетит матч «Ахмат» — «Амкар» в рамках 1-го тура чемпионата России. Как почетный гость, он будет наблюдать за игрой команд с трибуны нашего стадиона. Запланирован ли у него как-нибудь мастер-класс? Нет, но бразилец примет участие в пресс-конференции, и вообще у него будет очень насыщенная программа. Кроме Рональдиньо, мы больше не планируем приглашать никого из звезд футбола, но в праздничном концерте примут участие звезды эстрады», – сказал Федосеев.

Встреча на «Ахмат-Арене» состоится 16 июля в 21:30 по московскому времени.