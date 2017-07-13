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  • В «Ахмате» подтвердили, что Роналдиньо посетит матч с «Амкаром»

В «Ахмате» подтвердили, что Роналдиньо посетит матч с «Амкаром»

13 июля 2017, 15:41
3

«Ахмат» подтвердил информацию о том, что бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо посетит матч первого тура российской Премьер-лиги с «Амкаром».

«Звезда мирового футбола, чемпион мира в составе сборной Бразилии, бывший игрок «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо приедет в Грозный в качестве почетного гостя на первый официальный матч клуба «Ахмат», – сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Матч «Ахмат» – «Амкар» состоится 16 июля и начнется в 21:30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат Роналдиньо
Комментарии (3)
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lekseij2007
1499949912
Вот тут надо ставить на крупную победу чеченского клуба.
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dok66
1499953415
Кадыров начал Ахмат пиарить по - взрослому ! Посмотрим , что из этого выйдет !
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виктоша
1500000054
Пермь на ответный матч позовет Роналдо-зубастика.
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