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    В «Ахмате» подтвердили, что Роналдиньо посетит матч с «Амкаром»

    «Ахмат» подтвердил информацию о том, что бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо посетит матч первого тура российской Премьер-лиги с «Амкаром».

    «Звезда мирового футбола, чемпион мира в составе сборной Бразилии, бывший игрок «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо приедет в Грозный в качестве почетного гостя на первый официальный матч клуба «Ахмат», – сообщает пресс-служба грозненского клуба.

    Матч «Ахмат» – «Амкар» состоится 16 июля и начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    13.07.2017 15:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +160

      виктоша 14 июля 2017, 05:40

      Пермь на ответный матч позовет Роналдо-зубастика.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 16:43

      Кадыров начал Ахмат пиарить по - взрослому ! Посмотрим , что из этого выйдет !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 13 июля 2017, 15:45

      Вот тут надо ставить на крупную победу чеченского клуба.

      -1
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