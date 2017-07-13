В «Ахмате» подтвердили, что Роналдиньо посетит матч с «Амкаром»

«Ахмат» подтвердил информацию о том, что бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо посетит матч первого тура российской Премьер-лиги с «Амкаром».

«Звезда мирового футбола, чемпион мира в составе сборной Бразилии, бывший игрок «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо приедет в Грозный в качестве почетного гостя на первый официальный матч клуба «Ахмат», – сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Матч «Ахмат» – «Амкар» состоится 16 июля и начнется в 21:30 по московскому времени.