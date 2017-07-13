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    ЦСКА отправит Слуцкому серебряную медаль чемпионата России

    Игроки и штаб ЦСКА получили серебряные медали чемпионата России за прошлый сезон. Церемония награждения состоялась на «ВЭБ-Арене» в рамках ежегодной встречи армейцев с болельщиками.

    Директор по связям с общественностью клуба Сергей Аскенов сообщил о том, что экс-главный тренер команды Леонид Слуцкий также получит медаль. Россиянин руководил клубом до декабря 2016 года, после чего его должность занял Сергей Гончаренко. В июне Слуцкий возглавил «Халл Сити».

    Напомним, в ходе мероприятия голкипер Игорь Акинфеев отказался от награды лучшему игроку сезона по версии болельщиков и отдал приз Марио Фернандесу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2017 21:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 июля 2017, 09:59

      А Дмитрию Аленичеву будет выслано фото золотой медали. Так-то!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 14 июля 2017, 02:18

      Спасибо Леня и удачи

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 22:53

      Жаль , что сам не прилетел на награждение !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 13 июля 2017, 22:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошо поступили.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июля 2017, 21:54

      И кресло-качалку в придачу.

      2
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