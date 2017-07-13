ЦСКА отправит Слуцкому серебряную медаль чемпионата России

Игроки и штаб ЦСКА получили серебряные медали чемпионата России за прошлый сезон. Церемония награждения состоялась на «ВЭБ-Арене» в рамках ежегодной встречи армейцев с болельщиками.

Директор по связям с общественностью клуба Сергей Аскенов сообщил о том, что экс-главный тренер команды Леонид Слуцкий также получит медаль. Россиянин руководил клубом до декабря 2016 года, после чего его должность занял Сергей Гончаренко. В июне Слуцкий возглавил «Халл Сити».

Напомним, в ходе мероприятия голкипер Игорь Акинфеев отказался от награды лучшему игроку сезона по версии болельщиков и отдал приз Марио Фернандесу.