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    Акинфеев отдал награду лучшему игроку сезона Марио Фернандесу

    На «ВЭБ-Арене» в Москве проходит ежегодная встреча ЦСКА с болельщиками. Ранее состоялось награждение московского клуба серебряными медалями РФПЛ-2016/17. Голкипер Игорь Акинфеев отказался от награды лучшему игроку сезона по версии болельщиков.

    «Я считаю, что лучшим игроком сезона был Марио Фернандес. Поэтому и награда его», – прокомментировал решение 31-летний вратарь сборной России.

    В минувшем сезоне чемпионата России Акинфеев принял участие в 29 встречах, в которых пропустил 15 мячей. На счету Фернандеса пять голевых передач в 30 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 19:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 13 июля 2017, 22:53

      Достойно!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июля 2017, 22:01

      А приз рекордсмена Европы зажал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо > paracetamol 13 июля 2017, 22:20

      Нет. Его он обещал передать в своё время Помазуну.)))

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 13 июля 2017, 20:54

      Молодец, конечно.
      Но, есть какие-то сомнения, чтобы полностью принять и оправдать такой жест.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 13 июля 2017, 20:38

      Достойно похвалы Игорь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 13 июля 2017, 20:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а жену кому отдашь?

      -5
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > трениришко 13 июля 2017, 21:15

      ну это ты ни к чему сказал!

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa > трениришко 13 июля 2017, 22:52

      С тобой явно что то не так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 13 июля 2017, 20:14

      Достойный поступок хорошего человека

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 13 июля 2017, 20:10

      С одной стороны - красиво и справедливо. А с другой - проявил неуважение к болельщикам......Они же сделали свой выбор....от чистого сердца.

      6
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Тоторо 13 июля 2017, 20:20

      Да, как-то не так..болельщики для того и выбирали, а так - фарс какой-то получается.

      5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 июля 2017, 19:51

      Оно и правильно ,Марио на мой взгляд хотя бы за то ,что он последние два-три года является самым стабильным игроком команды заслужил эту награду.

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