Акинфеев отдал награду лучшему игроку сезона Марио Фернандесу

На «ВЭБ-Арене» в Москве проходит ежегодная встреча ЦСКА с болельщиками. Ранее состоялось награждение московского клуба серебряными медалями РФПЛ-2016/17. Голкипер Игорь Акинфеев отказался от награды лучшему игроку сезона по версии болельщиков.

«Я считаю, что лучшим игроком сезона был Марио Фернандес. Поэтому и награда его», – прокомментировал решение 31-летний вратарь сборной России.

В минувшем сезоне чемпионата России Акинфеев принял участие в 29 встречах, в которых пропустил 15 мячей. На счету Фернандеса пять голевых передач в 30 матчах.