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  • Акинфеев отдал награду лучшему игроку сезона Марио Фернандесу

Акинфеев отдал награду лучшему игроку сезона Марио Фернандесу

13 июля 2017, 19:44
13

На «ВЭБ-Арене» в Москве проходит ежегодная встреча ЦСКА с болельщиками. Ранее состоялось награждение московского клуба серебряными медалями РФПЛ-2016/17. Голкипер Игорь Акинфеев отказался от награды лучшему игроку сезона по версии болельщиков.

«Я считаю, что лучшим игроком сезона был Марио Фернандес. Поэтому и награда его», – прокомментировал решение 31-летний вратарь сборной России.

В минувшем сезоне чемпионата России Акинфеев принял участие в 29 встречах, в которых пропустил 15 мячей. На счету Фернандеса пять голевых передач в 30 матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Фернандес Марио
Комментарии (13)
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hevbn 28
1499964698
Оно и правильно ,Марио на мой взгляд хотя бы за то ,что он последние два-три года является самым стабильным игроком команды заслужил эту награду.
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Тоторо
1499965830
С одной стороны - красиво и справедливо. А с другой - проявил неуважение к болельщикам......Они же сделали свой выбор....от чистого сердца.
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Berikosha
1499966093
Достойный поступок хорошего человека
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трениришко
1499967415
а жену кому отдашь?
Ответить
Бугимен
1499967516
Достойно похвалы Игорь!
Ответить
VSt
1499968480
Молодец, конечно. Но, есть какие-то сомнения, чтобы полностью принять и оправдать такой жест.
Ответить
paracetamol
1499972462
А приз рекордсмена Европы зажал?
Ответить
4agaaa
1499975599
Достойно!!!
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