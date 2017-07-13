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    ЦСКА вручили серебряные медали РФПЛ-2016/17, Гончаренко снял награду

    Игроки и персонал ЦСКА получили серебряные медали чемпионата России минувшего сезона. Награждение состоялось во время ежегодной встречи московского клуба с болельщиками. Награды вручал президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.

    Как сообщает пресс-служба клуба, главный тренер команды Виктор Гончаренко снял свою медаль сразу же после награждения. Болельщики также вручили белорусскому специалисту именную футболку.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.07.2017 19:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 22:49

      Снял - это не правильно ! Нужно было пригласить Слуцкого ! Тогда и не было бы этой ситуации !

      0
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      Рейтинг: +168

      GROSS77 13 июля 2017, 21:52

      снял и на авито выстовил

      -1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 июля 2017, 21:41

      На награждении главный тренер московского клуба Массимо Каррера снял медаль. «Это было в прошлом, сейчас – новый вызов», – прокомментировал свое действие итальянец. 08.07.2017.

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 13 июля 2017, 21:06

      Ну чё за ВЫЕБ. ....ОН?
      Детский сад

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 13 июля 2017, 20:38

      Под Массимо косит)))

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 13 июля 2017, 20:34

      Это заслуга Слуцкого,поэтому и снял награду.Молодец главный тренер команды ЦСКА Виктор Гончаренко,уважуха тебе!

      2
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 13 июля 2017, 20:13

      Зачем?

      0
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