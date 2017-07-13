ЦСКА вручили серебряные медали РФПЛ-2016/17, Гончаренко снял награду

Игроки и персонал ЦСКА получили серебряные медали чемпионата России минувшего сезона. Награждение состоялось во время ежегодной встречи московского клуба с болельщиками. Награды вручал президент Премьер-лиги Сергей Прядкин.

Как сообщает пресс-служба клуба, главный тренер команды Виктор Гончаренко снял свою медаль сразу же после награждения. Болельщики также вручили белорусскому специалисту именную футболку.