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    ФНЛ. «Спартак-2» одолел «Сибирь», «Кубань» разгромила «Томь»

    В матче первого тура ФНЛ «Кубань» в гостях нанесла разгромное поражение «Томи». Дублем у гостей отметился Марков.

    В другой встрече «Спартак-2» на выезде оказался сильнее «Сибири». Победу красно-белым принесли точные удары Руденко и Самбу.

    Первенство России. ФНЛ. 1-й тур

    Томь – Кубань (Краснодар) – 1:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Лобкарев, 7; 0:2 – Марков, 10; 1:2 – Соболев, 17; 1:3 – Обухов, 45; 1:4 – Марков, 63.

    Сибирь (Новосибирск) – Спартак-2 (Москва) – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Руденко, 6; 0:2 – Самбу, 35; 1:2 – Цховребов, 39.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2017 15:57
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