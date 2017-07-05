«Ростов» взял в аренду футболиста «Челси»

Воспитанник испанской «Барселоны», принадлежащий в данный момент английскому «Челси», Жосимар Кинтеро на правах аренды перешел в российский «Ростов».

«20-летний талантливый эквадорский центральный полузащитник является воспитанником академии «Барселоны». В 201-3 году Кинтеро перешел в «Челси» и выступал за молодежную команду этого клуба. В сезоне-2015/16 стал победителем юношеской Лиги чемпионов УЕФА. Игрок молодежной сборной Эквадора.

Мы желаем нашему новичку реализовать весь свой талант и потенциал в футболке нашего клуба. Добро пожаловать в «Ростов»!» – говорится в официальном заявлении южан по поводу трансфера.

«Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что «Ростов» станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть. Поэтому я здесь», – сказал сам Кинтеро.