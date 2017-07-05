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    «Ростов» взял в аренду футболиста «Челси»

    Воспитанник испанской «Барселоны», принадлежащий в данный момент английскому «Челси», Жосимар Кинтеро на правах аренды перешел в российский «Ростов».

    «20-летний талантливый эквадорский центральный полузащитник является воспитанником академии «Барселоны». В 201-3 году Кинтеро перешел в «Челси» и выступал за молодежную команду этого клуба. В сезоне-2015/16 стал победителем юношеской Лиги чемпионов УЕФА. Игрок молодежной сборной Эквадора.

    Мы желаем нашему новичку реализовать весь свой талант и потенциал в футболке нашего клуба. Добро пожаловать в «Ростов»!» – говорится в официальном заявлении южан по поводу трансфера.

    «Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что «Ростов» станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть. Поэтому я здесь», – сказал сам Кинтеро.

    Источник: ФК «Ростов»

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    05.07.2017 17:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2336

      den161 6 июля 2017, 08:35

      эквадорец! )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:18

      Ростов жаль.Без Бердыева эта будет ДРУГАЯ команда.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > Red narva 6 июля 2017, 08:18

      другая, не значит плохая

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 5 июля 2017, 21:28

      Дама, очень хороший трансфер!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 5 июля 2017, 21:23

      Это просто супер!! Наконец-то Ростов и Челси увидели мою аву..))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Vaval 5 июля 2017, 19:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Парень думал что идёт в команду, которая способна выиграть Баварию и бороться за чемпионство. Даже представить не могу какое разочарование его ждёт.

      -6
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 5 июля 2017, 19:15

      Сильно!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июля 2017, 18:54

      Удачи ему в Ростове ! И Ростову с ним !

      4
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      Рейтинг: +1426

      VSt 5 июля 2017, 18:36

      Ух ты, как здорово. Не испортить бы парня традициями РФПЛ.
      Хотя его с детства учили хорошим футбольным манерам. "Ростов" молодец, интересно будет посмотреть на такой опыт - игрок из акдемии Барселоны.

      1
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      Рейтинг: +72

      UniQueLO 5 июля 2017, 18:26

      Молодая версия Нобоа

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 июля 2017, 18:13

      Я думал Коста перешёл(((

      2
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