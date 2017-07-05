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«Ростов» взял в аренду футболиста «Челси»

5 июля 2017, 17:31
11

Воспитанник испанской «Барселоны», принадлежащий в данный момент английскому «Челси», Жосимар Кинтеро на правах аренды перешел в российский «Ростов».

«20-летний талантливый эквадорский центральный полузащитник является воспитанником академии «Барселоны». В 201-3 году Кинтеро перешел в «Челси» и выступал за молодежную команду этого клуба. В сезоне-2015/16 стал победителем юношеской Лиги чемпионов УЕФА. Игрок молодежной сборной Эквадора.

Мы желаем нашему новичку реализовать весь свой талант и потенциал в футболке нашего клуба. Добро пожаловать в «Ростов»!» – говорится в официальном заявлении южан по поводу трансфера.

«Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что «Ростов» станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть. Поэтому я здесь», – сказал сам Кинтеро.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Челси
Комментарии (11)
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андрей андреев
1499267595
Я думал Коста перешёл(((
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UniQueLO
1499268369
Молодая версия Нобоа
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VSt
1499268999
Ух ты, как здорово. Не испортить бы парня традициями РФПЛ. Хотя его с детства учили хорошим футбольным манерам. "Ростов" молодец, интересно будет посмотреть на такой опыт - игрок из акдемии Барселоны.
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acer2003
1499270045
Удачи ему в Ростове ! И Ростову с ним !
Ответить
Alex ostrov
1499271334
Сильно!!
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Vaval
1499272540
Парень думал что идёт в команду, которая способна выиграть Баварию и бороться за чемпионство. Даже представить не могу какое разочарование его ждёт.
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Таганский
1499278980
Это просто супер!! Наконец-то Ростов и Челси увидели мою аву..))
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Parham
1499279326
Дама, очень хороший трансфер!
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Red narva
1499285917
Ростов жаль.Без Бердыева эта будет ДРУГАЯ команда.
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den161
1499319345
эквадорец! )
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