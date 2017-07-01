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    Марадона: «Сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона дал оценку игре сборной России на Кубке конфедераций-2017. По мнению ветерана, россияне показали низкое качество действий в атаке.

    «Говорят, что я могу войти в тренерский штаб сборной России? Я веду переговоры с командой «Аль-Фуджайра», но, посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать ее тренером. Что бы исправил в игре сборной России? Можно многое улучшить. Я видел матчи с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалась, что россияне не умеют атаковать. Игроки не знали, когда защищаться, а когда нужно остановить мяч. Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера», – приводит слова Марадоны «RT на русском».

    Напомним, сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 11:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 1 июля 2017, 15:48

      а наши стесняются - вот так надо пиарится - да многие еще попадаются на это

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 июля 2017, 15:44

      Да не в тренере дело.. А в буратинах кривоногих ..

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 14:52

      Молодец Диего, подлил масла в огонь.

      1
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 1 июля 2017, 13:40

      Видно и правда Марадонна тренером будет))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 июля 2017, 12:57

      Не дай Бог! Может он думает, что в сборной наркотики разрешены?)))

      3
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      Рейтинг: +194

      Klodus > la verdad 1 июля 2017, 13:40

      А что, разве запрещены?

      3
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      Рейтинг: +800

      forward33 1 июля 2017, 12:33

      Он скорее, пиар-менеджер, чем тренер с ним сборная станет точно более узнаваема в мире)))

      1
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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 1 июля 2017, 12:33

      Надо сборную в РФПЛ заявить и поставить задачу все игры на победу. Тогда игроки начнут друг друга понимать и может тогда будет какой нибудь шанс достойно выступить на ЧМ. А Черчесова менять однозначно

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 1 июля 2017, 12:06

      Вот ещё один эксперт, который точно знает, как надо. Прям хоть книгу пиши "Сто пятьсот советов, как стать чемпионом".

      Но футболист он, конечно, уважаемый.

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 1 июля 2017, 12:05

      В своей сборной хаос успокой сначала!!! LM10 бросил сборную в самый тяжёлый момент и это главная звезда мирового футбола, все ему покланялись, даже президент страны на поклон пошёл, лишь бы Лео вернулся и после раздууумий он вернулся в свою команду, капитан Аргентина. Сейчас нужны героические усилия, чтобы пробиться на российский ЧМ, а могли бы уже прикуривать, как Бразилия...

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      Рейтинг: +571

      levon_man 1 июля 2017, 11:58

      Тоьлко не его в тренеры. Самодовольство на 100 умение на 0

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