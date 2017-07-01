Марадона: «Сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона дал оценку игре сборной России на Кубке конфедераций-2017. По мнению ветерана, россияне показали низкое качество действий в атаке.

«Говорят, что я могу войти в тренерский штаб сборной России? Я веду переговоры с командой «Аль-Фуджайра», но, посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать ее тренером. Что бы исправил в игре сборной России? Можно многое улучшить. Я видел матчи с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалась, что россияне не умеют атаковать. Игроки не знали, когда защищаться, а когда нужно остановить мяч. Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера», – приводит слова Марадоны «RT на русском».

Напомним, сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.