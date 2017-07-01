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  • Марадона: «Сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера»

Марадона: «Сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера»

1 июля 2017, 11:16
17

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона дал оценку игре сборной России на Кубке конфедераций-2017. По мнению ветерана, россияне показали низкое качество действий в атаке.

«Говорят, что я могу войти в тренерский штаб сборной России? Я веду переговоры с командой «Аль-Фуджайра», но, посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать ее тренером. Что бы исправил в игре сборной России? Можно многое улучшить. Я видел матчи с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалась, что россияне не умеют атаковать. Игроки не знали, когда защищаться, а когда нужно остановить мяч. Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера», – приводит слова Марадоны «RT на русском».

Напомним, сборная России не смогла преодолеть групповой этап Кубка конфедераций-2017.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (17)
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Dimonadze
1498897386
Вот про уверенность прям в точку
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Tsigan
1498898270
Во молодец какой. Если тренер выказывает неуверенность то откуда игроки возьмут эту самую уверенность. Господин Мутко не является смелым человеком (судя по его принятым,вернее не принятым решениям). Черчесов только и делает что ходит по бровке и матерится как сапожник надеясь на счастливый случай (авось нечаянно повезёт) откуда будет уверенность в ребятах?! Я уверен даже при этом составе сборной сменить все футбольное руководство вместе с тренерским штабом,можно добиться вполне хороших результатов.
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Diesel133
1498898588
да, помнится очень уверенная сборная Аргентины всрала 4-0 в четвертьфинале ЧМ. А по составу она была куда сильнее нынешней сборной России. Про рассуждения Марадоны об обороне вообще молчу. Уж если кого-то слушать, то не его точно.
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levon_man
1498899509
Тоьлко не его в тренеры. Самодовольство на 100 умение на 0
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ARSteven89
1498899920
В своей сборной хаос успокой сначала!!! LM10 бросил сборную в самый тяжёлый момент и это главная звезда мирового футбола, все ему покланялись, даже президент страны на поклон пошёл, лишь бы Лео вернулся и после раздууумий он вернулся в свою команду, капитан Аргентина. Сейчас нужны героические усилия, чтобы пробиться на российский ЧМ, а могли бы уже прикуривать, как Бразилия...
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VSt
1498899962
Вот ещё один эксперт, который точно знает, как надо. Прям хоть книгу пиши "Сто пятьсот советов, как стать чемпионом".
Но футболист он, конечно, уважаемый.
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forward33
1498901612
Он скорее, пиар-менеджер, чем тренер с ним сборная станет точно более узнаваема в мире)))
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la verdad
1498903049
Не дай Бог! Может он думает, что в сборной наркотики разрешены?)))
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Одинокий волк Маквейд
1498909964
Молодец Диего, подлил масла в огонь.
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ijgjr
1498913286
а наши стесняются - вот так надо пиарится - да многие еще попадаются на это
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