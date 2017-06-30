В «Спартаке» заявили, что Каррера расстроился из-за поражения сборной России в матче с Мексикой

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил, что главный тренер московского клуба Массимо Каррера был расстроен из-за поражения сборной России в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

Напомним, что россияне не смогли выйти из группы А, одержав одну победу и дважды проиграв.

«Вся команда, включая легионеров, была у телевизора, когда мы играли с Мексикой, в том числе и Каррера. Я видел, как он расстроился после того, как наша сборная проиграла. Массимо совершенно искренне расстроился, поскольку он, недаром Массимо об этом сказал, является частью российского футбола», – сказал Трахтенберг в эфире программы «Все на матч».