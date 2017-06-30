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  • В «Спартаке» заявили, что Каррера расстроился из-за поражения сборной России в матче с Мексикой

В «Спартаке» заявили, что Каррера расстроился из-за поражения сборной России в матче с Мексикой

30 июня 2017, 01:42
25

Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил, что главный тренер московского клуба Массимо Каррера был расстроен из-за поражения сборной России в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

Напомним, что россияне не смогли выйти из группы А, одержав одну победу и дважды проиграв.

«Вся команда, включая легионеров, была у телевизора, когда мы играли с Мексикой, в том числе и Каррера. Я видел, как он расстроился после того, как наша сборная проиграла. Массимо совершенно искренне расстроился, поскольку он, недаром Массимо об этом сказал, является частью российского футбола», – сказал Трахтенберг в эфире программы «Все на матч».

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Спартак Каррера Массимо
Комментарии (25)
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арейская
1498784265
Где правда, то он не желает выхода наших в плей-офф, а тут оказывается расстроился?
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абжора
1498790398
Горе то какое
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александр 59
1498790717
Помнится он желал поражения сборной? Политика?
Ответить
Lev Aleks
1498796331
Даже Обама звонил и рыдал в трубку)
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порт
1498797044
Где то, кто то говорит не правду. Массимо до этого желал скорейшего вылета нашей сборной из КК.
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momwig_
1498798385
Кому это нужно? Он сам придумал эту хрень?.. Массимо все понятно и логично сказал, и я с ним был, кстати, согласен. Зачем устраивать эти набросы?
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vladimir-7
1498798886
Трахтенберг напоминает РФС о Карреро, что он может возглавить сборную РФ вместо Лысого.
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С@НЁК.
1498800988
Ляпнул ерунду,теперь отмазывают смешно,по детски как то.
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Андрей Питерский
1498812178
Они, итальянцы, такие б...ь, чувствительные (особенно после того как ляпнут о невыходе российской сборной из группы)
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la verdad
1498818527
Странно... Про Путина уже два дня нет новостей на Бомбардире... Начинаю беспокоится...
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