Бубнов: «Гол Мексики? После столкновения с Веллитоном у Акинфеева появился комплекс с игрой на выходах»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об ошибке голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

По словам специалиста, причина недоработки 31-летнего вратаря связана с психологией и появившимся комплексом игрой на выходах.

На Кубке конфедераций-2017 Акинфеев провел три игры, в которых пропустил три гола.

«С Акинфеевым такой эпизод уже случался в чемпионате России. Помните матч ЦСКА со «Спартаком» с моментом столкновения с Веллитоном. И все тогда оправдывали бразильца, что он боролся и играл в мяч. А я говорил, что он прыгал на вратаря намеренно. Акинфеев же получил тяжелую травму и пропустил очень много времени. Вполне возможно, что психологически этот след у него остался. В моменте с голом мексиканцев он побоялся выходить за линию штрафной, чтобы играть головой, ждал, что мяч прилетит. В результате он сбил Васина, защитник подумал, что Акинфеев сыграет и до конца не пошел, чтобы с ним не столкнуться.

А мексиканский форвард просто шел до конца. Акинфеев в принципе в том эпизоде мог бы попытаться сыграть головой, но полез ногой. Это, думаю, связано с тем страхом и рефлексом, которые связаны с той тяжелой травмой. Мне кажется, что природу этой ошибки я могу объяснить. Я вообще думаю, что после того случая у него появился комплекс столкновений и выходов. Это все прослеживается. Васин смог бы в эпизоде с голом мексиканцев сыграть, если Акинфеев не стал бы выходить. Психология – не оправдание ошибкам вратаря», – сказал Бубнов.