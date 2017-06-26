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  • Бубнов: «Гол Мексики? После столкновения с Веллитоном у Акинфеева появился комплекс с игрой на выходах»

Бубнов: «Гол Мексики? После столкновения с Веллитоном у Акинфеева появился комплекс с игрой на выходах»

26 июня 2017, 22:35
17

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об ошибке голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

По словам специалиста, причина недоработки 31-летнего вратаря связана с психологией и появившимся комплексом игрой на выходах.

На Кубке конфедераций-2017 Акинфеев провел три игры, в которых пропустил три гола.

«С Акинфеевым такой эпизод уже случался в чемпионате России. Помните матч ЦСКА со «Спартаком» с моментом столкновения с Веллитоном. И все тогда оправдывали бразильца, что он боролся и играл в мяч. А я говорил, что он прыгал на вратаря намеренно. Акинфеев же получил тяжелую травму и пропустил очень много времени. Вполне возможно, что психологически этот след у него остался. В моменте с голом мексиканцев он побоялся выходить за линию штрафной, чтобы играть головой, ждал, что мяч прилетит. В результате он сбил Васина, защитник подумал, что Акинфеев сыграет и до конца не пошел, чтобы с ним не столкнуться.

А мексиканский форвард просто шел до конца. Акинфеев в принципе в том эпизоде мог бы попытаться сыграть головой, но полез ногой. Это, думаю, связано с тем страхом и рефлексом, которые связаны с той тяжелой травмой. Мне кажется, что природу этой ошибки я могу объяснить. Я вообще думаю, что после того случая у него появился комплекс столкновений и выходов. Это все прослеживается. Васин смог бы в эпизоде с голом мексиканцев сыграть, если Акинфеев не стал бы выходить. Психология – не оправдание ошибкам вратаря», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Бубнов Александр
Комментарии (17)
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Popularov
1498507677
У Игоря Акинфеева с выходом из ворот комплекса НЕТ и никогда НЕ БЫЛО!!! Бубнов ЗАГНУЛ не в ту степь и тенденциозно! Сравните игру Игоря Акинфеева, сколько раз он выручает и сколько раз он ошибается! В если брать игру Акинфеева за 100% то в 99,3% случаев Акинфеев ВЫРУЧАЕТ, и только в оставшихся процентах его ЧИСТАЯ вина! По вине защиты, что в ЦСКА, что в сборной, Игорь пропускает почти в 99,9 % случаях! Так что, по всем показателям ВРАТАРСКОЙ игры Игоря, он ошибается ОЧЕНЬ редко, по своей вине и часто пропускает по вине игроков защиты, что сборной, что в ЦСКА! Во всех голах, которые наши пропустили, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!! Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева! Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне! Со вторым голом в наши ворота, в игре с мексиканцами, это была не ошибка Акинфеева, это была ошибка обороны сборной! Игроки обороны неверно расположились на поле и оголили наши тылы. Туда и рванул мексиканец, а накрыть некому! Васин рванул, да не смог перекрыть. Игорь пытался спасти защиту от провала, но не смог, потому что мексиканец грамотно воспользовался ПРОВАЛОМ ЗАЩИТЫ! А что вратарь сделает, когда игрок выбегает один на один??? В этом голе Акинфеев не ВИНОВАТ и НЕЧЕГО на него сваливать ошибки игроков ОБОРОНЫ! А почему так оборона сыграла, надо спросить с ЧЕРЧЕСОВА, а не с Акинфеева! Не Акинфеев готовил сборную к этой игре, а Черчесов! Это ПОРАЖЕНИЕ сборной имени Черчесова, а не Акинфеева! Акинфеев всё ПРАВИЛЬНО сделал и старался ликвидировать угрозу, но не получилось, потому что мексиканец имел преимущество и первым оказался на мяче! Где была ЗАЩИТА! Почему она так безобразно играла! Это ВИНА Черчесова, а не Акинфеева!!! Желаем Игорю Акинфееву больших футбольных побед, а игрокам обороны сборной желаем не КОСЯЧИТЬ и играть внимательно!!!
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Бриг
1498509306
С выходами у Акинфеева, действительно, беда. Почему-то этого замечать не хотят. Но одним камланием "Он лучший!" сборной не поможешь. Надо как-то по реальнее посмотреть на вещи.
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Chesn0k
1498511693
да, в принципе после того момента и прослеживается некоторый спад и череда ляпов
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savdail
1498512607
Бред какой-то. Бубнову надо срочно начинать писать книжки ужасов а ля Кинг. Поднарыть еще материала, и вперед. Наверняка в детстве у Акинфеева был конфликт с отцом: тот запрещал ему выходить за пределы двора и играть головой. Или он столкнулся с одноклассником на уроке физкультуры. А может быть он латиноамериканцев недолюбливает (зазвездил с ноги не хило). А если вспомнить матч с Кореей, то вообще невероятные перспективы вырисовываются.
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Робинзон
1498523063
он и до того серливым был родился таким талантлив, но серлив .
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tank219
1498526905
Мы привыкли жить по штампам. Акинфеев-лучший вратарь. Мутко-лучший менеджер. Путин-гарант конституции. Оборона ЦСКА-оборона сборной. Тренер себе не враг. Повторы убьют футбол. Умрем за Россию и т.д. По штампам просто жить, не нужно включать голову. А кто говорит не так как все - провокатор, пятая колонна или придурок.
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nik55
1498553061
Бубнов одень очки---травма Акинфеева не от столкновения с Веллитоном а от приземления рекордсмена так что не надо нести чушь
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афоня72
1498584977
На этот раз полностью согласен, на ленточке просто Гуру..,а вот на выходах..ну вы сами всё видите!
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kvm
1498585319
да, он давно болен...рукожопость не лечится
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sochi-2013
1498655561
Наконец то, до "эксперта" дошло то, о чем я больше года пишу!
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