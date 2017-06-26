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    Бубнов: «Гол Мексики? После столкновения с Веллитоном у Акинфеева появился комплекс с игрой на выходах»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об ошибке голкипера сборной России Игоря Акинфеева в матче 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Мексики (1:2).

    По словам специалиста, причина недоработки 31-летнего вратаря связана с психологией и появившимся комплексом игрой на выходах.

    На Кубке конфедераций-2017 Акинфеев провел три игры, в которых пропустил три гола.

    «С Акинфеевым такой эпизод уже случался в чемпионате России. Помните матч ЦСКА со «Спартаком» с моментом столкновения с Веллитоном. И все тогда оправдывали бразильца, что он боролся и играл в мяч. А я говорил, что он прыгал на вратаря намеренно. Акинфеев же получил тяжелую травму и пропустил очень много времени. Вполне возможно, что психологически этот след у него остался. В моменте с голом мексиканцев он побоялся выходить за линию штрафной, чтобы играть головой, ждал, что мяч прилетит. В результате он сбил Васина, защитник подумал, что Акинфеев сыграет и до конца не пошел, чтобы с ним не столкнуться.

    А мексиканский форвард просто шел до конца. Акинфеев в принципе в том эпизоде мог бы попытаться сыграть головой, но полез ногой. Это, думаю, связано с тем страхом и рефлексом, которые связаны с той тяжелой травмой. Мне кажется, что природу этой ошибки я могу объяснить. Я вообще думаю, что после того случая у него появился комплекс столкновений и выходов. Это все прослеживается. Васин смог бы в эпизоде с голом мексиканцев сыграть, если Акинфеев не стал бы выходить. Психология – не оправдание ошибкам вратаря», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    26.06.2017 22:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 28 июня 2017, 16:12

      Наконец то, до "эксперта" дошло то, о чем я больше года пишу!

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 27 июня 2017, 20:41

      да, он давно болен...рукожопость не лечится

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 27 июня 2017, 20:36

      На этот раз полностью согласен, на ленточке просто Гуру..,а вот на выходах..ну вы сами всё видите!

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 27 июня 2017, 11:44

      Бубнов одень очки---травма Акинфеева не от столкновения с Веллитоном а от приземления рекордсмена так что не надо нести чушь

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 27 июня 2017, 04:28

      Мы привыкли жить по штампам. Акинфеев-лучший вратарь. Мутко-лучший менеджер. Путин-гарант конституции. Оборона ЦСКА-оборона сборной. Тренер себе не враг. Повторы убьют футбол. Умрем за Россию и т.д. По штампам просто жить, не нужно включать голову. А кто говорит не так как все - провокатор, пятая колонна или придурок.

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 27 июня 2017, 03:24

      он и до того
      серливым был

      родился таким

      талантлив, но серлив
      .

      1
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      Рейтинг: +70

      savdail 27 июня 2017, 00:30

      Бред какой-то. Бубнову надо срочно начинать писать книжки ужасов а ля Кинг. Поднарыть еще материала, и вперед. Наверняка в детстве у Акинфеева был конфликт с отцом: тот запрещал ему выходить за пределы двора и играть головой. Или он столкнулся с одноклассником на уроке физкультуры. А может быть он латиноамериканцев недолюбливает (зазвездил с ноги не хило). А если вспомнить матч с Кореей, то вообще невероятные перспективы вырисовываются.

      0
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      Рейтинг: +70

      savdail > Бубновский 28 июня 2017, 00:26

      Зачем же грубить, уважаемый?
      На акинфеевские косяки можно посмотреть в видеозаписи, если есть желание.
      Отчего они случаются надо знать тренерам. И исправлять. А если исправить невозможно, делать оргвыводы.
      P.S. Почему же не побубнить про Бубнова, Бубновский?

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 27 июня 2017, 00:14

      да, в принципе после того момента и прослеживается некоторый спад и череда ляпов

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 26 июня 2017, 23:44

      ему надо к венгеру на поклон после арсенала начал рекорды ставить

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 26 июня 2017, 23:35

      С выходами у Акинфеева, действительно, беда. Почему-то этого замечать не хотят. Но одним камланием "Он лучший!" сборной не поможешь. Надо как-то по реальнее посмотреть на вещи.

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