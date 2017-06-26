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    Орлов: «Сборная России на Кубке конфедераций показала почти все, на что способна»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов подвел итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций-2017. По его словам, футболисты национальной команды продемонстрировали на турнире практически свой максимум.

    Подопечные Станислава Черчесова проиграли на групповой стадии два матча из трех и не сумели выйти в полуфинал.

    «Могу оценить выступление сборной на три с плюсом. Пять поставил бы в том случае, если б смогли выйти в полуфинал, сыграв успешно. Четыре не могу дать, так как из группы пробиться не смогли, а вот три с плюсом вполне подходит.

    В преддверии турнира я говорил, что будет неплохо, если нам удастся победить хотя бы в одном матче – все же Россия состязалась с победителями своих региональных Кубков.

    В поединке с Португалией, буду откровенен, мне не очень понравился настрой на первый тайм – было видно, что ребята испугались. А вот во встрече с Мексикой уже было лучше.

    Нельзя не отметить, что по сравнению с недавними товарищескими матчами команда выглядит заметно прибавившей, у нее вырисовывается костяк, организация игры есть, тактика, на мой взгляд, вполне приемлемая. Но нужны, естественно, исполнители, индивидуальное мастерство – а это уже рейтинг нашего футбола, его нужно в клубах совершенствовать.

    Поэтому не стреляйте в пианиста, он играет так, как может. Думаю, ребята, которые играли на турнире, показали почти все, на что они способны», – сказал Орлов.

    Источник: Газета.ру

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    26.06.2017 18:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 27 июня 2017, 11:03

      Поэтому не стреляйте в пианиста, он играет так, как может...
      А куда стрелять, в рояль? По воробьям? Или по другой какой птице?

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      Рейтинг: -13

      Popularov 26 июня 2017, 23:17

      Станислав Черчесов сделал из нашей сборной ОТБИВНУЮ!
      Станислав так ОТБИЛ, своим ИМИДЖЕМ, желание у сборников играть тактически грамотно, что сборная Мексики переиграла наших и тактически и технически!
      Методами своих тренировок, Черчесов полностью ОТБИЛ желание у сборников играть в командный футбол.
      Сборная сыграла на турнире КК - ПЛОХО, на грани полного БЕЗОБРАЗИЯ и БЕЗРАЗЛИЧИЯ!!!
      Такая безобразная игра сборной, является следствием безобразной тренировочной работы Черчесова и его амбициозно-ложного самомнения о себе!
      Даже с тем составом, что есть у сборной можно спокойно играть и добиваться ПОБЕД!
      Как до вас НЕ ДОЙДЁТ, что всё упирается в тренировочный процесс!
      Именно от тренировочного процесса зависят все результаты команд!
      Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева!
      Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!!
      Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!!
      ВСЕ видели и вы видели!
      Вот вам результат работы тренера Курбана Бердыева и его ТРЕНИРОВОЧНОГО процесса!!!
      Сравните с работой Черчесова!!! НЕ ЛЕНИТЕСЬ! Сравните!!!
      Как Черчесов тренировал, готовил, такой и получил БЕЗОБРАЗНЫЙ результат!!!
      Вот вам ДВА примера!!!
      Большая тренерская ошибка Черчесова, что он не ставил в состав Миранчука!
      Что он хотел этим всем показать???
      Своё, никому не нужное, УПРЯМСТВО и НЕВЕЖЕСТВО тренера???
      У Черчесова ЯВНО хромает тренировочный процесс! ЯВНО!
      Игроки НАПРОЧЬ отказываются ПОНИМАТЬ и выполнять тренерские установки!
      Тут, одно их двух!
      Либо игроки ничего НЕ ПОНИМАЮТ, либо Черчесов НЕ МОЖЕТ им растолковать так, чтобы до игроков ДОШЛО, куда бежать и ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
      И тут дело даже не в физике, а в полном ОТСУТСТВИИ у игроков сборной футбольной МЫСЛИ на поле!
      Каждый игрок должен уметь мыслить на поле! КАЖДЫЙ!
      А если их этому на тренировке не учат, а если и учат, то НЕ ПОЙМИ Черчесова как и по остаточному принципу?
      Что тогда Черчесов ТРЕБУЕТ и с кого???
      Сначала ОБУЧИ и только потом ТРЕБУЙ!!!
      ТРЕБОВАТЬ научились, а вот тренировать и обучить УМА не хватает!!!
      Спокойствие - залог успеха!
      Пожелаем Станиславу УЛУЧШИТЬ тренировочный процесс и ОБУЧИТЬ игроков сборной премудростям ОСМЫСЛЕННОЙ игры на футбольном поле!
      Стасу Черчесову надо ПОДТЯНУТЬ методику преподавания футбольного мастерства на тренировках!
      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 26 июня 2017, 20:38

      Да, мы сделали всё, что могли!!! А Германия в полуфинале и, скорее всего, будет биться за кубок с Португалией, учитывая, что в турнире не принимают участие: Мануэль Нойер, Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Бенедикт Хёведес, Марсель Шмельцер, Ларс Бендер, Свен Бендер, Кристоф Крамер, Тони Кроос, Сами Хедира, Макс Крузе, Илкай Гюндоган, Месут Озил, Марко Ройс, Марио Гётце, Карим Беллараби, Томас Мюллер, Андре Шюррле и Марио Гомес...

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      Рейтинг: +563

      tank219 > ARSteven89 28 июня 2017, 07:03

      И еще молодежка вышла в финал Евро в это же время

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 26 июня 2017, 20:07

      Если у нас мало школ футбольных,от этого толком нету игроков на замены лидерам,так может кому то просто похер на футбол?и его всячески глушат,не давая развития

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июня 2017, 19:46

      Ага особенно когда ваш Смольников с двух метров по пустым воротам попасть не может.

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > Диктор 26 июня 2017, 23:04

      А остальные можно подумать реализовали свои моменты на 100%, все хороши.

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      Рейтинг: +11234

      alp 26 июня 2017, 19:43

      как грится - не стреляйте в пианиста - он играет как может.... пусь так, но этих надо разогнать и набрать в сборную пацанов подешевле. результат будет одинаковый, зато бабла сэкономить можно. и направить это бабло в спорт школы в регионы. что-нибудь - дойдет! не верю, чтобы все разворовали

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      Рейтинг: +563

      tank219 > alp 28 июня 2017, 07:01

      а менять или учить пианиста можно?

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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 19:39

      Лёв о нашей команде сказал дипломатично, а вот бывший форвард немцев Юрген Грабовски был прямее: – Она была просто плоха. В команде нет индивидуально сильных классных игроков, все одинаковые. Никто не может сделать на поле что-то особенное, вести игру... Футболистам к следующему году нужно по-настоящему прибавить. С этой командой России на ЧМ-2018 будет очень трудно. Ее нынешняя игра оптимизма не вызывает. Надо надеяться, что тренер сделает удачный выбор, возьмет правильных игроков. Возможно, перед чемпионатом даст шанс показать себя другим футболистам.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 июня 2017, 19:25

      Способностей оказалось весьма маловато. Я бы плюс с тройки убрал и к двойке добавил.

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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 19:09

      Команда была лучше комментаторского цеха. Вы не комментируете игру, а разбираете судейство, балоболите между собой, пытаетесь угодать замены и что держит в кулаке Черчесов. Все, что угодно, только не о игре. Еще покойный Н.Н. Озеров говорил, что об игре нужно рассказать так, чтобы радиослушатели игру увидели. А с вашим гундежом иногда выключаю звук. Два с минусом вам на душу населения.

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 июня 2017, 18:52

      Когда же твой пылесборник закроется.... Утомил уже своей пустой болтавней... На пенсию давно пора

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