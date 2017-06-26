Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Сборная России на Кубке конфедераций показала почти все, на что способна»

Орлов: «Сборная России на Кубке конфедераций показала почти все, на что способна»

26 июня 2017, 18:49
13

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов подвел итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций-2017. По его словам, футболисты национальной команды продемонстрировали на турнире практически свой максимум.

Подопечные Станислава Черчесова проиграли на групповой стадии два матча из трех и не сумели выйти в полуфинал.

«Могу оценить выступление сборной на три с плюсом. Пять поставил бы в том случае, если б смогли выйти в полуфинал, сыграв успешно. Четыре не могу дать, так как из группы пробиться не смогли, а вот три с плюсом вполне подходит.

В преддверии турнира я говорил, что будет неплохо, если нам удастся победить хотя бы в одном матче – все же Россия состязалась с победителями своих региональных Кубков.

В поединке с Португалией, буду откровенен, мне не очень понравился настрой на первый тайм – было видно, что ребята испугались. А вот во встрече с Мексикой уже было лучше.

Нельзя не отметить, что по сравнению с недавними товарищескими матчами команда выглядит заметно прибавившей, у нее вырисовывается костяк, организация игры есть, тактика, на мой взгляд, вполне приемлемая. Но нужны, естественно, исполнители, индивидуальное мастерство – а это уже рейтинг нашего футбола, его нужно в клубах совершенствовать.

Поэтому не стреляйте в пианиста, он играет так, как может. Думаю, ребята, которые играли на турнире, показали почти все, на что они способны», – сказал Орлов.

Источник: Газета.ру
Кубок конфедераций Россия Орлов Геннадий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алекс88
1498492334
Когда же твой пылесборник закроется.... Утомил уже своей пустой болтавней... На пенсию давно пора
Ответить
tank219
1498493368
Команда была лучше комментаторского цеха. Вы не комментируете игру, а разбираете судейство, балоболите между собой, пытаетесь угодать замены и что держит в кулаке Черчесов. Все, что угодно, только не о игре. Еще покойный Н.Н. Озеров говорил, что об игре нужно рассказать так, чтобы радиослушатели игру увидели. А с вашим гундежом иногда выключаю звук. Два с минусом вам на душу населения.
Ответить
paracetamol
1498494317
Способностей оказалось весьма маловато. Я бы плюс с тройки убрал и к двойке добавил.
Ответить
tank219
1498495166
Лёв о нашей команде сказал дипломатично, а вот бывший форвард немцев Юрген Грабовски был прямее: – Она была просто плоха. В команде нет индивидуально сильных классных игроков, все одинаковые. Никто не может сделать на поле что-то особенное, вести игру... Футболистам к следующему году нужно по-настоящему прибавить. С этой командой России на ЧМ-2018 будет очень трудно. Ее нынешняя игра оптимизма не вызывает. Надо надеяться, что тренер сделает удачный выбор, возьмет правильных игроков. Возможно, перед чемпионатом даст шанс показать себя другим футболистам.
Ответить
alp
1498495389
как грится - не стреляйте в пианиста - он играет как может.... пусь так, но этих надо разогнать и набрать в сборную пацанов подешевле. результат будет одинаковый, зато бабла сэкономить можно. и направить это бабло в спорт школы в регионы. что-нибудь - дойдет! не верю, чтобы все разворовали
Ответить
Диктор
1498495596
Ага особенно когда ваш Смольников с двух метров по пустым воротам попасть не может.
Ответить
SLAVAKPCC
1498496865
Если у нас мало школ футбольных,от этого толком нету игроков на замены лидерам,так может кому то просто похер на футбол?и его всячески глушат,не давая развития
Ответить
ARSteven89
1498498718
Да, мы сделали всё, что могли!!! А Германия в полуфинале и, скорее всего, будет биться за кубок с Португалией, учитывая, что в турнире не принимают участие: Мануэль Нойер, Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Бенедикт Хёведес, Марсель Шмельцер, Ларс Бендер, Свен Бендер, Кристоф Крамер, Тони Кроос, Сами Хедира, Макс Крузе, Илкай Гюндоган, Месут Озил, Марко Ройс, Марио Гётце, Карим Беллараби, Томас Мюллер, Андре Шюррле и Марио Гомес...
Ответить
Popularov
1498508234
Станислав Черчесов сделал из нашей сборной ОТБИВНУЮ! Станислав так ОТБИЛ, своим ИМИДЖЕМ, желание у сборников играть тактически грамотно, что сборная Мексики переиграла наших и тактически и технически! Методами своих тренировок, Черчесов полностью ОТБИЛ желание у сборников играть в командный футбол. Сборная сыграла на турнире КК - ПЛОХО, на грани полного БЕЗОБРАЗИЯ и БЕЗРАЗЛИЧИЯ!!! Такая безобразная игра сборной, является следствием безобразной тренировочной работы Черчесова и его амбициозно-ложного самомнения о себе! Даже с тем составом, что есть у сборной можно спокойно играть и добиваться ПОБЕД! Как до вас НЕ ДОЙДЁТ, что всё упирается в тренировочный процесс! Именно от тренировочного процесса зависят все результаты команд! Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева! Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!! Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!! ВСЕ видели и вы видели! Вот вам результат работы тренера Курбана Бердыева и его ТРЕНИРОВОЧНОГО процесса!!! Сравните с работой Черчесова!!! НЕ ЛЕНИТЕСЬ! Сравните!!! Как Черчесов тренировал, готовил, такой и получил БЕЗОБРАЗНЫЙ результат!!! Вот вам ДВА примера!!! Большая тренерская ошибка Черчесова, что он не ставил в состав Миранчука! Что он хотел этим всем показать??? Своё, никому не нужное, УПРЯМСТВО и НЕВЕЖЕСТВО тренера??? У Черчесова ЯВНО хромает тренировочный процесс! ЯВНО! Игроки НАПРОЧЬ отказываются ПОНИМАТЬ и выполнять тренерские установки! Тут, одно их двух! Либо игроки ничего НЕ ПОНИМАЮТ, либо Черчесов НЕ МОЖЕТ им растолковать так, чтобы до игроков ДОШЛО, куда бежать и ЧТО ДЕЛАТЬ!!! И тут дело даже не в физике, а в полном ОТСУТСТВИИ у игроков сборной футбольной МЫСЛИ на поле! Каждый игрок должен уметь мыслить на поле! КАЖДЫЙ! А если их этому на тренировке не учат, а если и учат, то НЕ ПОЙМИ Черчесова как и по остаточному принципу? Что тогда Черчесов ТРЕБУЕТ и с кого??? Сначала ОБУЧИ и только потом ТРЕБУЙ!!! ТРЕБОВАТЬ научились, а вот тренировать и обучить УМА не хватает!!! Спокойствие - залог успеха! Пожелаем Станиславу УЛУЧШИТЬ тренировочный процесс и ОБУЧИТЬ игроков сборной премудростям ОСМЫСЛЕННОЙ игры на футбольном поле! Стасу Черчесову надо ПОДТЯНУТЬ методику преподавания футбольного мастерства на тренировках! Ну, Саламыч! Держись! Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!
Ответить
Дядя Серёжа
1498550585
Поэтому не стреляйте в пианиста, он играет так, как может... А куда стрелять, в рояль? По воробьям? Или по другой какой птице?
Ответить
Главные новости
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
4
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
12
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+