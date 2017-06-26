Орлов: «Сборная России на Кубке конфедераций показала почти все, на что способна»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Геннадий Орлов подвел итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций-2017. По его словам, футболисты национальной команды продемонстрировали на турнире практически свой максимум.

Подопечные Станислава Черчесова проиграли на групповой стадии два матча из трех и не сумели выйти в полуфинал.

«Могу оценить выступление сборной на три с плюсом. Пять поставил бы в том случае, если б смогли выйти в полуфинал, сыграв успешно. Четыре не могу дать, так как из группы пробиться не смогли, а вот три с плюсом вполне подходит.

В преддверии турнира я говорил, что будет неплохо, если нам удастся победить хотя бы в одном матче – все же Россия состязалась с победителями своих региональных Кубков.

В поединке с Португалией, буду откровенен, мне не очень понравился настрой на первый тайм – было видно, что ребята испугались. А вот во встрече с Мексикой уже было лучше.

Нельзя не отметить, что по сравнению с недавними товарищескими матчами команда выглядит заметно прибавившей, у нее вырисовывается костяк, организация игры есть, тактика, на мой взгляд, вполне приемлемая. Но нужны, естественно, исполнители, индивидуальное мастерство – а это уже рейтинг нашего футбола, его нужно в клубах совершенствовать.

Поэтому не стреляйте в пианиста, он играет так, как может. Думаю, ребята, которые играли на турнире, показали почти все, на что они способны», – сказал Орлов.