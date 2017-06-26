Шац: «Это поколение российских игроков выросло в искусственных условиях, где паспорт ценится выше умения играть»

Российский телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац считает, что не стоило ждать от сборной России успешного выступления на домашнем Кубке конфедераций. По его мнению, нынешнее поколение российских футболистов выросло в искусственных условиях.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова не сумели преодолеть барьер группового этапа турнира, уступив в двух матчах (Португалии и Мексике) из трех.

«Я ничего не ждал от сборной на Кубке конфедераций. Выход из группы, в который все верили, был бы большим сюрпризом. Это поколение, которое выросло в искусственных условиях, где паспорт ценится выше умения играть. Поэтому мы имеем то, что имеем. На чемпионате мира уровень игры гораздо выше, чем на Кубке конфедераций, поэтому выход из группы при любых обстоятельствах можно считать огромным успехом. Прибавить к чемпионату мира есть и необходимость, и время. Шансов мало, но сейчас-то у нас июнь 2017 года, в этом и есть наш шанс. Никто не знает, кто будет играть через год, кого настигнут травмы, против кого играть. Мы не знаем ничего, кроме одного: сборная России требует усиления для того, чтобы рассчитывать хоть на какие-то результаты.

В обойме есть еще игроки, которые отсутствуют по тем или иным причинам. Возможно, они обретут форму или пересмотрят отношения к игре и вновь заинтересуют главного тренера. Но в целом от этих игроков я ничего не жду. Меня радует, что Кубок конфедераций стал настоящим праздником. Это очень круто, и это может помочь будущим поколениям, которые, надеюсь, будут лучше», – сказал Шац.