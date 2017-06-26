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    Шац: «Это поколение российских игроков выросло в искусственных условиях, где паспорт ценится выше умения играть»

    Российский телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац считает, что не стоило ждать от сборной России успешного выступления на домашнем Кубке конфедераций. По его мнению, нынешнее поколение российских футболистов выросло в искусственных условиях.

    Напомним, подопечные Станислава Черчесова не сумели преодолеть барьер группового этапа турнира, уступив в двух матчах (Португалии и Мексике) из трех.

    «Я ничего не ждал от сборной на Кубке конфедераций. Выход из группы, в который все верили, был бы большим сюрпризом. Это поколение, которое выросло в искусственных условиях, где паспорт ценится выше умения играть. Поэтому мы имеем то, что имеем. На чемпионате мира уровень игры гораздо выше, чем на Кубке конфедераций, поэтому выход из группы при любых обстоятельствах можно считать огромным успехом. Прибавить к чемпионату мира есть и необходимость, и время. Шансов мало, но сейчас-то у нас июнь 2017 года, в этом и есть наш шанс. Никто не знает, кто будет играть через год, кого настигнут травмы, против кого играть. Мы не знаем ничего, кроме одного: сборная России требует усиления для того, чтобы рассчитывать хоть на какие-то результаты.

    В обойме есть еще игроки, которые отсутствуют по тем или иным причинам. Возможно, они обретут форму или пересмотрят отношения к игре и вновь заинтересуют главного тренера. Но в целом от этих игроков я ничего не жду. Меня радует, что Кубок конфедераций стал настоящим праздником. Это очень круто, и это может помочь будущим поколениям, которые, надеюсь, будут лучше», – сказал Шац.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.06.2017 17:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11234

      alp 26 июня 2017, 19:41

      есть таланты в России. есть. но есть и кумовство, и пропихнуть кого надо, за бабло.. плюс полное отсутствие конкуренции... так что, пока мутко и ко у руля, сборная России будет и дальше отсасывать на мировой арене

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 июня 2017, 19:30

      Таити.. Таити..
      Нас и здесь неплохо кормят...

      1
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 26 июня 2017, 19:22

      Согласен!

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 26 июня 2017, 19:02

      Тут как говориться не прибавить -не убавить. Как правило из жизни- больших успехов добивается в жизни тот спортсмен что вышел из низов и своим потом и кровью пробивал себе дорогу в лучшее.

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 26 июня 2017, 18:54

      раньше половина сборной в европе играла ! а сейчас ноль ! зачем им европа там пахать надо ! здесь денег больше платят !

      0
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 26 июня 2017, 18:52

      Была у них тема в ОСП... Там Белоголовцев оракула играл..." Вижу! Вижу сборную России на ЧМ-2022 года!" Кто в составе,спрашивают.. " Витя Онопко,Валера Карпин,Юра Никифоров!".... Как в воду глядел)))

      2
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 26 июня 2017, 18:51

      да не в паспорте дело ! в бабках ! за что им такое бабло ? дзюба какорин денисов и иже с ними ! что они выиграли ? ОКЛАД ! ВОТ ГЛАВНАЯ БЕДА НАШЕГО ФУТБОЛА ! кто в европе зарабатывает такие бабки ? единицы ! так они как играют !!! а у этих жизнь уже удалась !

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      Рейтинг: +71

      KraB_EgoR > vladimir63 26 июня 2017, 19:30

      в смысле не в паспорте дело, если за него и платят? если б не лимит - кокорин бы и ляма в год не получал

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 июня 2017, 18:27

      надо уезжать ... Чалову,Головину,Зобнину и т. д. ... как Караваеву...

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 26 июня 2017, 17:41

      По этим словам можно сказать только одно жаль ,что Шаца нельзя поменять местами с Лебедевым, с Мутко...Я думаю , что они уж точно справились бы с его работай веселить ,развлекать народ ( собственно говоря они этим и занимаются).А при Шаце возможно и с футболом стало бы лучше , если судить по тем словам которые он говорит, видно ,что он говорит с пониманием темы в отличие тех же Лебедева и Мутко.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > hevbn 28 26 июня 2017, 17:46

      В реалиях нашей действительности,человеку с такой фамилией никогда не быть......кем?....никогда не быть.Вот.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Аvenger 26 июня 2017, 19:15

      Лазарь тоже имя не очень)))))
      Это к тому откуда фамилии пошли))))

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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 17:34

      Мишган адекватен, как всегда, если звезды сложатся в парад планет, то выйдем из группы.

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