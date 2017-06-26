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  • Шац: «Это поколение российских игроков выросло в искусственных условиях, где паспорт ценится выше умения играть»

Шац: «Это поколение российских игроков выросло в искусственных условиях, где паспорт ценится выше умения играть»

26 июня 2017, 17:30
15

Российский телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац считает, что не стоило ждать от сборной России успешного выступления на домашнем Кубке конфедераций. По его мнению, нынешнее поколение российских футболистов выросло в искусственных условиях.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова не сумели преодолеть барьер группового этапа турнира, уступив в двух матчах (Португалии и Мексике) из трех.

«Я ничего не ждал от сборной на Кубке конфедераций. Выход из группы, в который все верили, был бы большим сюрпризом. Это поколение, которое выросло в искусственных условиях, где паспорт ценится выше умения играть. Поэтому мы имеем то, что имеем. На чемпионате мира уровень игры гораздо выше, чем на Кубке конфедераций, поэтому выход из группы при любых обстоятельствах можно считать огромным успехом. Прибавить к чемпионату мира есть и необходимость, и время. Шансов мало, но сейчас-то у нас июнь 2017 года, в этом и есть наш шанс. Никто не знает, кто будет играть через год, кого настигнут травмы, против кого играть. Мы не знаем ничего, кроме одного: сборная России требует усиления для того, чтобы рассчитывать хоть на какие-то результаты.

В обойме есть еще игроки, которые отсутствуют по тем или иным причинам. Возможно, они обретут форму или пересмотрят отношения к игре и вновь заинтересуют главного тренера. Но в целом от этих игроков я ничего не жду. Меня радует, что Кубок конфедераций стал настоящим праздником. Это очень круто, и это может помочь будущим поколениям, которые, надеюсь, будут лучше», – сказал Шац.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (15)
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tank219
1498487667
Мишган адекватен, как всегда, если звезды сложатся в парад планет, то выйдем из группы.
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hevbn 28
1498488106
По этим словам можно сказать только одно жаль ,что Шаца нельзя поменять местами с Лебедевым, с Мутко...Я думаю , что они уж точно справились бы с его работай веселить ,развлекать народ ( собственно говоря они этим и занимаются).А при Шаце возможно и с футболом стало бы лучше , если судить по тем словам которые он говорит, видно ,что он говорит с пониманием темы в отличие тех же Лебедева и Мутко.
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84aivengo
1498490857
надо уезжать ... Чалову,Головину,Зобнину и т. д. ... как Караваеву...
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vladimir63
1498492295
да не в паспорте дело ! в бабках ! за что им такое бабло ? дзюба какорин денисов и иже с ними ! что они выиграли ? ОКЛАД ! ВОТ ГЛАВНАЯ БЕДА НАШЕГО ФУТБОЛА ! кто в европе зарабатывает такие бабки ? единицы ! так они как играют !!! а у этих жизнь уже удалась !
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Sedoi_Goblin
1498492377
Была у них тема в ОСП... Там Белоголовцев оракула играл..." Вижу! Вижу сборную России на ЧМ-2022 года!" Кто в составе,спрашивают.. " Витя Онопко,Валера Карпин,Юра Никифоров!".... Как в воду глядел)))
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vladimir63
1498492441
раньше половина сборной в европе играла ! а сейчас ноль ! зачем им европа там пахать надо ! здесь денег больше платят !
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raritet
1498492966
Тут как говориться не прибавить -не убавить. Как правило из жизни- больших успехов добивается в жизни тот спортсмен что вышел из низов и своим потом и кровью пробивал себе дорогу в лучшее.
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leonard1984
1498494129
Согласен!
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subbotaspartak
1498494647
Таити.. Таити.. Нас и здесь неплохо кормят...
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alp
1498495266
есть таланты в России. есть. но есть и кумовство, и пропихнуть кого надо, за бабло.. плюс полное отсутствие конкуренции... так что, пока мутко и ко у руля, сборная России будет и дальше отсасывать на мировой арене
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