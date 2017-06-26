Ибрагимович может продолжить карьеру в «Атлетико»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может оказаться в «Атлетико» в январе 2018 года, как только с мадридцев будет снят запрет на регистрацию новых игроков. Сообщается, что у 35-летнего футболиста, продолжающего в данный момент восстановление от серьезной травмы колена, есть несколько предложений, в том числе от «матрасников».

Кроме того, «Атлетико» рассматривает варианты с приобретением полузащитника «Севильи» Витоло и нападающего «Челси» Диего Косты.

Ранее СМИ связывали шведа с переходом в «Лос-Анджелес Гэлакси». Тем не менее клуб из МЛС не хочет рисковать и подписывать с форвардом контракт, не будучи уверенным в его полном выздоровлении. Между тем агент Ибрагимовича Мино Райола все еще надеется, что игрок может вернуться в «Манчестер Юнайтед» после того, окончательно оправится от травмы.