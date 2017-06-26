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    Ибрагимович может продолжить карьеру в «Атлетико»

    Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может оказаться в «Атлетико» в январе 2018 года, как только с мадридцев будет снят запрет на регистрацию новых игроков. Сообщается, что у 35-летнего футболиста, продолжающего в данный момент восстановление от серьезной травмы колена, есть несколько предложений, в том числе от «матрасников».

    Кроме того, «Атлетико» рассматривает варианты с приобретением полузащитника «Севильи» Витоло и нападающего «Челси» Диего Косты.

    Ранее СМИ связывали шведа с переходом в «Лос-Анджелес Гэлакси». Тем не менее клуб из МЛС не хочет рисковать и подписывать с форвардом контракт, не будучи уверенным в его полном выздоровлении. Между тем агент Ибрагимовича Мино Райола все еще надеется, что игрок может вернуться в «Манчестер Юнайтед» после того, окончательно оправится от травмы.

    Источник: Sport.es

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    26.06.2017 16:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 июня 2017, 20:07

      куда его только не сватали начали с Зенита и вот теперь Атлетико

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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 июня 2017, 18:09

      Ахааа ! Гэлакси не хочет , а Атлетико- хочет ??? Смешно ))))))))))))

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 26 июня 2017, 17:15

      Очень хочется чтобы Златан остался в Европе и смог бы играть столько сколько сам захочет. Ибрагимович ,это тот игрок который умеет сделать "красиво" на футбольном поле . Таких игроков не очень то и много в футболе. Так что желаю ему поскорее выздороветь и еще хотя бы пару лет радовать всех своей игрой.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 26 июня 2017, 17:03

      Ибра - НАПАДАЮЩИЙ! Поздно уже ему переучиваться в защитника играть, а в атлетико других амплуя нету

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > diadushka 26 июня 2017, 17:27

      А Гризманн, а Торрес , а Фалькао по твоему тоже "защитники", в этом и есть смысл игры Семионе у него всегда есть как минимум один ,а чаще всего два чистых нападающих, это вам не Пеп Гвардиола с его "ложной девяткой" (Атлетико для Златана эта команда, то что нужно для него).

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > hevbn 28 26 июня 2017, 18:05

      Фалькао не в атлетико уже давно! А Гризманн и Торес нападающие только когда играют с Осасунами, Леганесами т.д.! А когда соперник примерно равный по силе, то все 10 игроков в своей штрафной, в том числе и Гризманн с Торесом! Я уже не говорю про Барсу с Реалом........

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > diadushka 26 июня 2017, 18:21

      Фалько между прочим раскрылся в Европе именно у Симеоне в Атлетико , лично для меня чистый нападающий это игрок , который не вступает в борьбу , а выше перечисленная тройка как раз этого не делает , просто потому что банально не умеет. Представить себе Гризманна в отборе это просто смешно , он скорее красную получит, чем мяч отберет, да и еще Манджукич например не подошел Симеоне потому ,что он "не рыба, не мясо" , а Диего как раз для его игры очень нужны нападающие, которые не будут защищаться , а только будут атаковать.

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