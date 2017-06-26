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Ибрагимович может продолжить карьеру в «Атлетико»

26 июня 2017, 16:58
7

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может оказаться в «Атлетико» в январе 2018 года, как только с мадридцев будет снят запрет на регистрацию новых игроков. Сообщается, что у 35-летнего футболиста, продолжающего в данный момент восстановление от серьезной травмы колена, есть несколько предложений, в том числе от «матрасников».

Кроме того, «Атлетико» рассматривает варианты с приобретением полузащитника «Севильи» Витоло и нападающего «Челси» Диего Косты.

Ранее СМИ связывали шведа с переходом в «Лос-Анджелес Гэлакси». Тем не менее клуб из МЛС не хочет рисковать и подписывать с форвардом контракт, не будучи уверенным в его полном выздоровлении. Между тем агент Ибрагимовича Мино Райола все еще надеется, что игрок может вернуться в «Манчестер Юнайтед» после того, окончательно оправится от травмы.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Атлетико Ибрагимович Златан
Комментарии (7)
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diadushka
1498485819
Ибра - НАПАДАЮЩИЙ! Поздно уже ему переучиваться в защитника играть, а в атлетико других амплуя нету
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hevbn 28
1498486546
Очень хочется чтобы Златан остался в Европе и смог бы играть столько сколько сам захочет. Ибрагимович ,это тот игрок который умеет сделать "красиво" на футбольном поле . Таких игроков не очень то и много в футболе. Так что желаю ему поскорее выздороветь и еще хотя бы пару лет радовать всех своей игрой.
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dok66
1498489754
Ахааа ! Гэлакси не хочет , а Атлетико- хочет ??? Смешно ))))))))))))
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giluxa1963
1498496874
куда его только не сватали начали с Зенита и вот теперь Атлетико
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