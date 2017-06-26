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    Лев: «Черчесов меняет сборную России и замечательно работает»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о своем отношении к тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Оказалось, что Лев и Черчесов давно знакомы.

    «Я очень хорошо знаю Черчесова, мы поддерживаем контакт. Он коренным образом изменил сборную России, на этот процесс уходит время.

    Уверен, он будет таким же спокойным, последовательным человеком, который будет развивать команду. Я знаю его, как хорошего мотиватора, человека, который живет ради футбола, готов сделать все возможное для продвижения футбола в своей стране.

    Он делает свою работу замечательно. Развитие команды занимает гораздо больше времени, чем некоторые думают», – рассказал Лев.

    Напомним, под руководством Черчесова сборная России заняла третье место в группе на Кубке конфедераций. Германия выиграла свой квартет и попала в полуфинал турнира.

    Источник: Р-Спорт

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    26.06.2017 01:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 09:54

      Ключевые слова: возможное для продвижения футбола и гораздо больше времени, чем некоторые думают. Не улучшение или совершенствование, а продвижение. Ни к ЧМ-2018, а гораздо позже. Как японские инженеры давным-давно после посещения ВДНХ: Мы думали, что вы отстали лет на десять-двадцать, а вы отстали навсегда

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 26 июня 2017, 09:29

      Как всегда многие пишут чушь!!! Главная проблема не в тренере, а в игроках. Посмотрите на многих уровень.(бухаров, полоз,ерохин, кудряшов)толку от них. А теперь как играет головин в 21годи как играет жирков в 33???

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 26 июня 2017, 08:50

      Самое неблагодарное в работе сборной, что новых игроков купить не попросишь. Приходится работать с тем, что есть. В итоге обвиняют все Черчесова, хотя при нем игру откровенно не сливают, а стараются, играют. Просто не хватает мастерства. А виноват во всем этом на самом деле Мудко. Если бы он занимался нормально футболом, у нас сейчас пошли бы школы футбольные, клубам бы предложили выделять приличные деньги. Лимит к черту убрать. Просто давать льготы тем, кто своих игроков развивает. Вот у Зенита куча денег. Пусть будет местной Баварией. Скупает всех игроков, на русских игроков не смотрит. И ему с РФС такие "У вас своих игроков нет. Платите". А они такие заплатили и играют дальше. А какие-нибудь Крылья своих воспитанников берут, развивают и продают. И РФС еще денег накидывает за то, что они своих воспитывают. Да и клубы не дураки. Если заставить их вкладывать в свои школы, надо же с этого прибыль получать. А то вложил и не воспользовался - деньги впустую. Но при этом конкуренция останется, потому что ни одному российскому игроку место в составе гарантировано не будет. Да и зарплаты должны быть ниже, чем за рубежом. Если не ради карьеры, то ради бОльших денег за рубеж уезжать будут.

      3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 июня 2017, 08:46

      Тренер должен вызжывать в сборную лучших а не тех кто ему лично нравиться

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 26 июня 2017, 08:30

      Спасибо за комплимент,но уровень не повысился,игры нет,иллюзия все это,набирайте молодежь типа Головкина,Зобнина,тогда будущее будет,старание и труд и мы сможем создать команду,Бердыева в сборную,Черчесов тренер вратарей

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 26 июня 2017, 08:29

      Самого главного добились-великие футбольные люди нас оценили.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 26 июня 2017, 08:22

      не, ну а что вы хотели чтоб он сказал? что Российская сборная - говно и заржал во весь голос? Он хорошо пустил пыль в глаза понимая, что если хочет выиграть турнир он должен обзавестись поддержкой российских фанатов, а значит нужно по любому подлизать нашей сборной...

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 июня 2017, 07:37

      Если хвалит зачит что не так. По вчерашнему матчу наш уровень не соответствует Австралии и. Зеландии

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 26 июня 2017, 07:01

      мне кажется все страны хотят видеть такую российскую сборную ,чтоб гонять нас по полю (вот и лицемерят)

      -1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 26 июня 2017, 04:38

      Научились немцы дипломатии

      0
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