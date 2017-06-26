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  • Лев: «Черчесов меняет сборную России и замечательно работает»

Лев: «Черчесов меняет сборную России и замечательно работает»

26 июня 2017, 01:20
14

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о своем отношении к тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Оказалось, что Лев и Черчесов давно знакомы.

«Я очень хорошо знаю Черчесова, мы поддерживаем контакт. Он коренным образом изменил сборную России, на этот процесс уходит время.

Уверен, он будет таким же спокойным, последовательным человеком, который будет развивать команду. Я знаю его, как хорошего мотиватора, человека, который живет ради футбола, готов сделать все возможное для продвижения футбола в своей стране.

Он делает свою работу замечательно. Развитие команды занимает гораздо больше времени, чем некоторые думают», – рассказал Лев.

Напомним, под руководством Черчесова сборная России заняла третье место в группе на Кубке конфедераций. Германия выиграла свой квартет и попала в полуфинал турнира.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Германия Россия Черчесов Станислав Лев Йоахим
Комментарии (14)
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serglider
1498430223
Издевается))) С учетом выступления на КК сборная России может "просесть" в восьмой десяток рейтинга ФИФА! Даже не могу представить, что бы фанаты и федерация футбола Германии сделала с Левом в аналогичном случае))) "Успех" - это когда ты движешься вверх, а не "пробиваешь" очередное "дно"! Если так пойдет и дальше скоро при жеребьевках на ЧЕ и ЧМ будем в одной "корзине" с Андоррой, Лихтенштейном Гибралтаром...
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sprint5
1498439591
футбольная солидарность
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КЭТиК
1498441139
Научились немцы дипломатии
Ответить
bashnat013
1498449673
мне кажется все страны хотят видеть такую российскую сборную ,чтоб гонять нас по полю (вот и лицемерят)
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RedGreenHooligan
1498454562
не, ну а что вы хотели чтоб он сказал? что Российская сборная - говно и заржал во весь голос? Он хорошо пустил пыль в глаза понимая, что если хочет выиграть турнир он должен обзавестись поддержкой российских фанатов, а значит нужно по любому подлизать нашей сборной...
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Mahone
1498455055
Спасибо за комплимент,но уровень не повысился,игры нет,иллюзия все это,набирайте молодежь типа Головкина,Зобнина,тогда будущее будет,старание и труд и мы сможем создать команду,Бердыева в сборную,Черчесов тренер вратарей
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bumer_moscow
1498455962
Тренер должен вызжывать в сборную лучших а не тех кто ему лично нравиться
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bset
1498456205
Самое неблагодарное в работе сборной, что новых игроков купить не попросишь. Приходится работать с тем, что есть. В итоге обвиняют все Черчесова, хотя при нем игру откровенно не сливают, а стараются, играют. Просто не хватает мастерства. А виноват во всем этом на самом деле Мудко. Если бы он занимался нормально футболом, у нас сейчас пошли бы школы футбольные, клубам бы предложили выделять приличные деньги. Лимит к черту убрать. Просто давать льготы тем, кто своих игроков развивает. Вот у Зенита куча денег. Пусть будет местной Баварией. Скупает всех игроков, на русских игроков не смотрит. И ему с РФС такие "У вас своих игроков нет. Платите". А они такие заплатили и играют дальше. А какие-нибудь Крылья своих воспитанников берут, развивают и продают. И РФС еще денег накидывает за то, что они своих воспитывают. Да и клубы не дураки. Если заставить их вкладывать в свои школы, надо же с этого прибыль получать. А то вложил и не воспользовался - деньги впустую. Но при этом конкуренция останется, потому что ни одному российскому игроку место в составе гарантировано не будет. Да и зарплаты должны быть ниже, чем за рубежом. Если не ради карьеры, то ради бОльших денег за рубеж уезжать будут.
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Алексей Гозиас
1498458554
Как всегда многие пишут чушь!!! Главная проблема не в тренере, а в игроках. Посмотрите на многих уровень.(бухаров, полоз,ерохин, кудряшов)толку от них. А теперь как играет головин в 21годи как играет жирков в 33???
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tank219
1498460081
Ключевые слова: возможное для продвижения футбола и гораздо больше времени, чем некоторые думают. Не улучшение или совершенствование, а продвижение. Ни к ЧМ-2018, а гораздо позже. Как японские инженеры давным-давно после посещения ВДНХ: Мы думали, что вы отстали лет на десять-двадцать, а вы отстали навсегда
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