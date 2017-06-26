Лев: «Черчесов меняет сборную России и замечательно работает»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о своем отношении к тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Оказалось, что Лев и Черчесов давно знакомы.

«Я очень хорошо знаю Черчесова, мы поддерживаем контакт. Он коренным образом изменил сборную России, на этот процесс уходит время.

Уверен, он будет таким же спокойным, последовательным человеком, который будет развивать команду. Я знаю его, как хорошего мотиватора, человека, который живет ради футбола, готов сделать все возможное для продвижения футбола в своей стране.

Он делает свою работу замечательно. Развитие команды занимает гораздо больше времени, чем некоторые думают», – рассказал Лев.

Напомним, под руководством Черчесова сборная России заняла третье место в группе на Кубке конфедераций. Германия выиграла свой квартет и попала в полуфинал турнира.