Чичарито: «Россия – мощная команда, достойная, с хорошей физической подготовкой»

Нападающий сборной Мексики Чичарито после победы над командой России в матче последнего тура группового этапа Кубка конфедераций поделился впечатлениями от команды Станислава Черчесова.

«Честно, Россия — мощная команда, достойная, с хорошей физической подготовкой. Все сборные равны, у всех есть плюсы и минусы. Считаю, заслуженно выиграли. Хорошо действовали в течение всех 90 минут.

Без разницы, какой соперник попадется дальше — Чили и Германия (на данный момент сборная Чили как лидер группы B – прим. «Бомбардира»). Обе команды качественные. Будем готовиться к полуфиналу», – сказал 29-летний форвард «Байера».

Эрнандес принял участие в трех матчах Кубка конфедераций, забив один гол в ворота сборной Португалии в рамках встречи первого тура групповой стадии (2:2).