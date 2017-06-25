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    Чичарито: «Россия – мощная команда, достойная, с хорошей физической подготовкой»

    Нападающий сборной Мексики Чичарито после победы над командой России в матче последнего тура группового этапа Кубка конфедераций поделился впечатлениями от команды Станислава Черчесова.

    «Честно, Россия — мощная команда, достойная, с хорошей физической подготовкой. Все сборные равны, у всех есть плюсы и минусы. Считаю, заслуженно выиграли. Хорошо действовали в течение всех 90 минут.

    Без разницы, какой соперник попадется дальше — Чили и Германия (на данный момент сборная Чили как лидер группы B – прим. «Бомбардира»). Обе команды качественные. Будем готовиться к полуфиналу», – сказал 29-летний форвард «Байера».

    Эрнандес принял участие в трех матчах Кубка конфедераций, забив один гол в ворота сборной Португалии в рамках встречи первого тура групповой стадии (2:2).

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.06.2017 00:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 25 июня 2017, 11:06

      Да куда уж там,мощнее не куда,мощь так и прёт.

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 25 июня 2017, 05:31

      бла бла бла ..

      1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:37

      Тренер не стенка,можно и подвинуть!Нет результата -иди в сАД!

      1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 25 июня 2017, 04:31

      Вот только тренер -ОТСТОЙ!!!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2017, 03:35

      Ох бы мы их хвалили,
      Если бы победили.

      1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 02:11

      Лошадиная выносливость в футболе не главное!Ну,а хорошее слово и кошке приятна!

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      Рейтинг: +60

      pul > Red narva 25 июня 2017, 09:57

      только игроки цска тянули всю сборную а мясо сидело и обтекало

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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 25 июня 2017, 01:36

      Ну почему бы не похвалить, после того как раскатали. Ещё бы Акинфеева особо выделил бы.

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 25 июня 2017, 01:24

      Да, только без мозгов.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 25 июня 2017, 00:19

      Больно много о своей сборной мнит если всякие "без разницы" употребляет... Интересно когда их чилийцы год назад 7-0 на Копаамерика Сентенарио обыграли это ли ни самый крупный проигрыш в истории для их сборной ?

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 июня 2017, 00:12

      Вот именно что в нашей сборной только физ подготовка и я бы не сказал что она прям мощная !

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