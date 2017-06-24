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  • Каррера: «Покажусь эгоистом, но я не желаю сборной России выхода из группы на Кубке конфедераций»

Каррера: «Покажусь эгоистом, но я не желаю сборной России выхода из группы на Кубке конфедераций»

24 июня 2017, 15:41
65

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что не желает победы сборной России в матче заключительного тура группового раунда Кубка конфедераций против Мексики. Напомним, в случае любого другого результата подопечные Станислава Черчесова прекратят борьбу в турнире.

«Могу показаться эгоистом, но я не желаю выхода сборной России из группы на Кубке конфедераций. В этом случае, футболисты «Спартака» быстрее прибудут в расположение команды. Я являюсь частью клуба и осознаю, что выход из группы принесет всем лишь вред. Россияне настроены оптимистично и сделают все, чтобы сыграть хорошо», – сказал Каррера.

Поединок Мексика – Россия состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Спартак Каррера Массимо
Комментарии (65)
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giluxa1963
1498310619
да в чем проблема хоть сейчас забирай их толку от них все равно нет
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tank219
1498313742
Просто он не проститутка, а прямо говорит что его заботит. Как россиянину неприятно, как спартачу понятна логика.
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Klodus
1498315098
Кубок значит тоже сольёт в следующем году. В лучших традициях спартака
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paracetamol
1498315616
Твои хрюши уже поняли намек и все сделают как надо.
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Тоторо
1498316110
Высказал то, что думают все тренеры, чьи игроки сейчас в сборной. Только, если раньше контролировал свои высказывания, то сейчас рубанул правдой-маткой всем по глазам. И он, как главный тренер Спартака, полностью прав (ему отвечать за будущий результат). Зачем ему потом опять искать замены травмированным. Зачем ему игроки, пик физической формы которых не совпадёт с его планами, а то и наоборот. Да и Кубок конфедераций, при всём патриотизме, нужен лишь ФИФА как обкатка будущего мундиаля. Не зря же некоторые наши всеми уважаемые игроки придумали массу отговорок, лишь бы не играть. Было бы такое перед ЧМ? Сомневаюсь... Да и слова Массимо были бы другие.
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zenit2012
1498321327
поэтому Спартак и слил все игры в ЛЕ, а другие пыхтели чтобы в ЛЧ было 3-и клуба...
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stream15
1498322069
Вот и вся сущность спартака, нагадить и сбежать.
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subbotaspartak
1498327505
На 85-ой минуте эта мысль и мне пришла, Утешила.
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Gornostay
1498330065
А мог бы просто промолчать. А так дурак дураком
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за ЦСКА с 1980г
1498331260
Ты не кажешься эгоистом,ты просто ГАВНЮК..
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