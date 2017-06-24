Каррера: «Покажусь эгоистом, но я не желаю сборной России выхода из группы на Кубке конфедераций»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что не желает победы сборной России в матче заключительного тура группового раунда Кубка конфедераций против Мексики. Напомним, в случае любого другого результата подопечные Станислава Черчесова прекратят борьбу в турнире.

«Могу показаться эгоистом, но я не желаю выхода сборной России из группы на Кубке конфедераций. В этом случае, футболисты «Спартака» быстрее прибудут в расположение команды. Я являюсь частью клуба и осознаю, что выход из группы принесет всем лишь вред. Россияне настроены оптимистично и сделают все, чтобы сыграть хорошо», – сказал Каррера.

Поединок Мексика – Россия состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.