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    Каррера: «Покажусь эгоистом, но я не желаю сборной России выхода из группы на Кубке конфедераций»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что не желает победы сборной России в матче заключительного тура группового раунда Кубка конфедераций против Мексики. Напомним, в случае любого другого результата подопечные Станислава Черчесова прекратят борьбу в турнире.

    «Могу показаться эгоистом, но я не желаю выхода сборной России из группы на Кубке конфедераций. В этом случае, футболисты «Спартака» быстрее прибудут в расположение команды. Я являюсь частью клуба и осознаю, что выход из группы принесет всем лишь вред. Россияне настроены оптимистично и сделают все, чтобы сыграть хорошо», – сказал Каррера.

    Поединок Мексика – Россия состоится сегодня и начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    24.06.2017 15:41
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 26 июня 2017, 13:32

      -Друзья, думаю,что Массимо виднее!, Он - чемпион!...а про игру наших просто молчу(((, а вы видели , как "выгрызали" Мексиканцы и Чилийцы !? - вот это самоотдача!, эх, Жирков...будем ждать и надеяться!...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 25 июня 2017, 22:39

      Варяг и ворог не однокоренные слова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      cimbalenko07 25 июня 2017, 10:48

      Спасибо лучшему голкиперу России

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 25 июня 2017, 10:01

      Не гоже искать выгоду в таких ситуациях!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 25 июня 2017, 07:25

      все равно играть не умеют

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:47

      Накаркал?У,вражина!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 24 июня 2017, 23:05

      Массимо, вселенная тебя услышала.
      *верила в победу и выход из группы...

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 июня 2017, 22:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты не кажешься эгоистом,ты просто ГАВНЮК..

      -7
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      ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 > за ЦСКА с 1980г 29 июня 2017, 21:19

      Еще какой ГАВНЮК!!!! у них праздник выиграли за 16 лет "лигу чемпионом" (РПФЛ!!!)))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 24 июня 2017, 21:47

      А мог бы просто промолчать. А так дурак дураком

      2
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 июня 2017, 21:24

      Поэтому Глушаков и не забивал

      2
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