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    Булыкин: «Сборной России нужен забивной нападающий»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился наблюдениями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Португалии (0:1). По словам Булыкина, ему понравилась игра национальной команды.

    «Игра понравилась, но не результат. Остался матч с Мексикой, который надо выигрывать. Нам нужен забивной нападающий. К сожалению, у Федора Смолова вчера не получилось, как и у всей нашей атакующей группы. Не хватало последнего паса, нужна острота, потому стопроцентных у нас не было моментов. Конечно, разница в подготовке европейских клубов и наших ощутима. Если бы Роналду не забил в начале, то было бы играть легче. У Португалии есть слабость: они сбавляют темп после забитого гола. Мексика этим воспользовалась, а мы – нет.

    Нужно прекращать платить большие деньги футболистам и выстраивать бонусную систему. Некоторые наши игроки не понимают, ради чего тренируются. Хотя сейчас наша сборная в неплохой форме. Надо развивать с детства у наших футболистов технику, быстроту мышления. В этом очень многим сборным мы уступаем, и есть над чем работать. В РФПЛ не доверяют молодым игрокам. В Европе в 18-19 лет уже вовсю играют и вызываются в сборную, а у нас считают, что вся карьера еще впереди и могут посидеть пока», – сказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2017 15:29
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 22 июня 2017, 22:23

      У Черчесова свои тараканы в голове, ему не нужны лучшие, ему нужны послушные.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 июня 2017, 20:31

      Не взяли Панченко,Чалова,Черышева!И мне кажется зря.

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 22 июня 2017, 18:29

      Керж такой же как и все ! нет у нас игрока способного на дриблинге обыграть двух-трёх защитников ! нееееету ! у нас так судят ! добежал до штрафной дождался контакта с защитником и падает ! судья свистнул нап герой штрафной заработал ! не свитнул судья - так он с-ка продажная ! его Гинер Федун Миллер купили ! посмотрите как Керж играл - мяч в одну сторону а сам в защитника и падает ! я болельщик СПАРТАКА я всегда говорил - не падай так часто возле и в штрафной ВОВА БЫСТРОВ Спаратак стал бы чемпионом гораздо раньше ! мне 54 г футбол смотрю лет так с 14 ти ! Я ЗАСТАЛ ТО ВРЕМЯ КОГДА С ТРИБУНЫ БОЛЕЛЬЩИКИ КРИЧАЛИ ИГРОКУ ПАДАЙ ПАДАЙ а он нет он не падает он защиту накручивает и ИЩЕТ кому из партнёров мяч отдать или как ему лучше по воротам ударить ! а ща добежал до штрафной плюх на газон от любого касания и на судью смотрит ! так от куда им забивным взяться ?!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 18:12

      Кто бы спорил... С напом (-ми), который способен за игру реализовать 3-4 момента, можно подбирать только полузащиту - подносчиков снарядов.... Ну, а с защитой уж как получится....

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 июня 2017, 17:52

      Да м ,нападения в сборной нет.

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 22 июня 2017, 17:37

      Прежде всего нашей сборной нужен грамотный ТРЕНЕР. Умный,опытный... А не этот,бывший дублёр Дасаева... Ни позиционных атак,ни стремительных контратак,ни наигранных комбинаций,стандартов. Игроки не знают кому куда бежать... Португалец сделал замены,все по делу,все сработало. А наш? Только красоваться перед камерами со своим клоунским костюмом? Лет 50 смотрю футбол,не видел в таком виде ни одного тренера в мире.) Неужели журналисты,которых допускают на тренировки сборной,не видять что творится? Полная бессилия... Иногда даже президентов по импичменту снимают,а это ещё год будет греть яйца свои в теплом месте. И все молчать. Неужели Мутиле все ровно? Может там круговая порука... А что нужен для сборной,это тренер должен решать,а не мы,и не Булыкин. Ведь состав то неплохой...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dzhanavar 22 июня 2017, 18:15

      Наболело... Кроме дублёра и костюма - согласен...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июня 2017, 17:16

      Булыкин во многих аспектах прав давно пора прекратить платить игрокам если они не приносят пользу команде то есть оклад должен получать а вот бонусы и премиальные нет,но и оклады пора урезать вдвое трое а бонусы наоборот увеличить

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 22 июня 2017, 17:08

      Дзюбу вспоминать все будут))))

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > сергей николаевич 22 июня 2017, 18:31

      да ну нах ! он такой же как и все !

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 июня 2017, 16:54

      Чалов же!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 июня 2017, 16:04

      Во всем согласен с Булыкиным,а про забивного нападающего у нас со времен Павлюченко такого не было. Смолова никак нельзя назвать забивным нападающим , в Краснодоре просто так игра выстроена , что Федор много забивает. Вообще это сейчас во всем мировом футболе "кризис жанра" так сказать ,почти не осталось центральных нападающих, тем более забивных , не Месси же считать таковым.

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