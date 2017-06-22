Булыкин: «Сборной России нужен забивной нападающий»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился наблюдениями от матча 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций против Португалии (0:1). По словам Булыкина, ему понравилась игра национальной команды.

«Игра понравилась, но не результат. Остался матч с Мексикой, который надо выигрывать. Нам нужен забивной нападающий. К сожалению, у Федора Смолова вчера не получилось, как и у всей нашей атакующей группы. Не хватало последнего паса, нужна острота, потому стопроцентных у нас не было моментов. Конечно, разница в подготовке европейских клубов и наших ощутима. Если бы Роналду не забил в начале, то было бы играть легче. У Португалии есть слабость: они сбавляют темп после забитого гола. Мексика этим воспользовалась, а мы – нет.

Нужно прекращать платить большие деньги футболистам и выстраивать бонусную систему. Некоторые наши игроки не понимают, ради чего тренируются. Хотя сейчас наша сборная в неплохой форме. Надо развивать с детства у наших футболистов технику, быстроту мышления. В этом очень многим сборным мы уступаем, и есть над чем работать. В РФПЛ не доверяют молодым игрокам. В Европе в 18-19 лет уже вовсю играют и вызываются в сборную, а у нас считают, что вся карьера еще впереди и могут посидеть пока», – сказал Булыкин.