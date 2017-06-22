Сальседо не сыграет против России

Защитник сборной Мексики Карлос Сальседо вынужден будет пропустить матч третьего тура Кубка конфедераций против России, сообщает Miseleccion. Напомним, что футболист получил повреждение акромиально-ключичного сустава в игре второго тура турнира с Новой Зеландией (2:1). Медицинский штаб сборной Мексики веет консультации с коллегами из «Айнтрахта», чтобы выработать наилучший способ выздоровления 23-летнего футболиста.

Матч третьего тура Кубка конфедераций Мексика – Россия состоится в субботу, 24 июня в Казани, в 18:00 по московскому времени.