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    Защитник сборной Мексики получил тяжелую травму в матче с Новой Зеландией

    В первом тайме игры Мексики и Новой Зеландии повреждение получил защитник Карлос Сальседо. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле. Его унесли на носилках.

    Вместо Сальседо на поле вышел новичок «Ромы» Эктор Морено. Через несколько минут после этого мексиканцы пропустили гол от Криса Вуда.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2017 21:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2017, 10:55

      Хотелось чтобы все обошлись без травм на этом празднике футбола.

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 июня 2017, 23:39

      хоть бы написали какую "тяжелую" травму получил, не всегда когда уносят на носилках травма тяжелая

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 21 июня 2017, 22:10

      Здоровья Карлосу)

      3
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