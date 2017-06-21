Защитник сборной Мексики получил тяжелую травму в матче с Новой Зеландией

В первом тайме игры Мексики и Новой Зеландии повреждение получил защитник Карлос Сальседо. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле. Его унесли на носилках.

Вместо Сальседо на поле вышел новичок «Ромы» Эктор Морено. Через несколько минут после этого мексиканцы пропустили гол от Криса Вуда.