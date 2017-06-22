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    Пепе нашел в тактике сборной России четырех форвардов

    Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал результат игры со сборной России. Напомним, встреча завершилась минимальной победой португальцев. Россияне не нанесли ни одного удара в створ ворот.

    «Получилась хорошая игра, хотя первый тайм нам удался больше, чем второй. Мы одержали первую победу в России. Соперник заканчивал матч чуть ли не с четырьмя нападающими. Рад, что мы отстояли важный результат. Болельщики подгоняли россиян, но мы концентрировались на собственной игре», – отметил Пепе.

    Единственный мяч в матче России и Португалии забил Криштиану Роналду. В другой встрече Мексика обыграла Новую Зеландию.

    Россия проиграла Португалии. В чем дело?

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.06.2017 00:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 июня 2017, 18:36

      Это он себе соломку подстилает... Вдруг в Россию возьмут отвергнутого свободного агента....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 22 июня 2017, 10:44

      Как отвечал Мимино на вопрос о пятом баране - пятеро вместе с тобой было.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > tank219 22 июня 2017, 18:36

      Эпохально....

      1
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 22 июня 2017, 01:49

      Сейчас бы с четырьмя форвардами голы не забивать... Ладно, шутка... Остался один матч, и теперь нам нужна только победа, чтобы выходить из группы!)) Россия, вперёд!))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 июня 2017, 00:33

      А я сегодня увидел на поле будущую звезду Голливуда! В лице Пепе! Повесит бутсы на гвоздь и в кинематограф! Или в театр! Роли смертельно раненого, но чудом выжившего, у него получатся просто гениально, судя по сегодняшнему зрелищу... :-)))

      7
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > cska-62 22 июня 2017, 18:37

      И таких артистов становится всё больше....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > insider_retro 22 июня 2017, 20:26

      Увы... и ах! Но некоторым поаплодировал бы сам Станиславский!

      1
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > cska-62 22 июня 2017, 20:28

      Кроме рукоплесканий, многие на карточки навалялись...

      1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 22 июня 2017, 00:20

      Он нашел ногу Джикии)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 18:38

      Выцеливал...

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 22 июня 2017, 00:07

      Часто наши оценки не совпадают с оценками противной стороны.

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