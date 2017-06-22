Пепе нашел в тактике сборной России четырех форвардов

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал результат игры со сборной России. Напомним, встреча завершилась минимальной победой португальцев. Россияне не нанесли ни одного удара в створ ворот.
«Получилась хорошая игра, хотя первый тайм нам удался больше, чем второй. Мы одержали первую победу в России. Соперник заканчивал матч чуть ли не с четырьмя нападающими. Рад, что мы отстояли важный результат. Болельщики подгоняли россиян, но мы концентрировались на собственной игре», – отметил Пепе.
Единственный мяч в матче России и Португалии забил Криштиану Роналду. В другой встрече Мексика обыграла Новую Зеландию.
Россия проиграла Португалии. В чем дело?
Источник: Чемпионат.ком