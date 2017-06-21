Роналду: «Болельщики давили, но мы победили»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от игры против России. Напомним, в этом матче Роналду забил победный гол. Криштиану признали лучшим игроком встречи.

«Знали, что выиграть будет сложно. Теперь мы счастливы, ведь Португалия впервые победила в России. Мы играли в гостях, болельщики давили на нас, но мы вышли победителями. У нас четыре очка, и можно поздравить нашу команду с победой», – сказал Роналду.

Победа над сборной России позволила португальцам набрать четыре очка и выйти на первое место в группе.

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