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    Роналду: «Болельщики давили, но мы победили»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от игры против России. Напомним, в этом матче Роналду забил победный гол. Криштиану признали лучшим игроком встречи.

    «Знали, что выиграть будет сложно. Теперь мы счастливы, ведь Португалия впервые победила в России. Мы играли в гостях, болельщики давили на нас, но мы вышли победителями. У нас четыре очка, и можно поздравить нашу команду с победой», – сказал Роналду.

    Победа над сборной России позволила португальцам набрать четыре очка и выйти на первое место в группе.

    Кудряшов: «Роналду забил гол из-под меня»

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.06.2017 20:52
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 июня 2017, 23:12

      Это Россия Рон, здесь болельщики болеют всем сердцем и душой!!! Вот только сверх богатые футболисты, бегают под коксом постоянно и не особо ценят своих фанов!!!

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 21 июня 2017, 22:00

      А кому давить? вы по-моему не понимаете парни, что они выложились по полной. У нас в Хоккее 3 состава можно ставить сборной- но класс Канадцев на данный момент выше остальных.... ну не в них дело - мы болеем на max, они играют на max, ну нет у нас системы как в Бельгии, Мпензу помнит кто-нибудь Эмиля? главная звезда был) А сейчас 3 состава по топ клубам... Есть что есть...

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > ФК_Полоцк 21 июня 2017, 23:34

      2 брата Мпенза были в сборной

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > вместе с ЦСКА 21 июня 2017, 23:39

      ну хоть кто то помнит)

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > ФК_Полоцк 21 июня 2017, 23:40

      на евро 2000 тоно помню играли =))

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > вместе с ЦСКА 21 июня 2017, 23:46

      Там Сыч был хорош

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 21 июня 2017, 21:44

      Ау. Где ты, Акинфеев, который сваливал на российских болельщиков вину плохой игры сборной России?

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 21 июня 2017, 23:41

      И почему же Игорь то не забил?)

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 21 июня 2017, 23:42

      там где в противоход мячи вытаскивают, где то в этой вселенной...

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > ФК_Полоцк 21 июня 2017, 23:50

      А почему же Игорь пропустил-то?)

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 21 июня 2017, 23:54

      а каким макаром он был его взял?) Один в один как на тренировке, Криштиану все-таки)

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 21 июня 2017, 23:58

      меня поражают такие болелы диванные как ты, малый затащил нормально - так он еще и виноват)

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      Бомбардиръ > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 00:02

      Вот, вся команда проиграла. Не говорю же о его личных ошибках, например, на прошлом чемпионате мира. Теперь он пусть больше не винит болельщиков вообще. Есть ли у него мужество признать сборную России как слабую команду?)

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 00:04

      Дебил диванный, я сегодняшний матч не смотрел, какой я "болельщик диванный"?

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      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 22 июня 2017, 00:10

      так это и есть - сборная слабая, привет Коджие и Захе, который их возил как детей, из Кот-д’Ивуара) Так еще и говорят, что в Чемпионшипе не престижно тренировать) уровень РПЛ то по-лучше)

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      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 22 июня 2017, 00:11

      тогда еще хуже) зачем херососить, когда матча даже не видел?) в этом вся и проблема

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      Бомбардиръ > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 00:14

      Если честно, Акинфеев надоел своим нытьем. Не мужик он

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 22 июня 2017, 00:18

      да пусть они хоть что несут, от футболиста главное что он на поле показывает

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 00:19

      А что скажешь про его антирекорд в ЛЧ?)

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      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 22 июня 2017, 00:22

      то же, что и про состав ЦСКА в ЛЧ) Причем здесь вратарь, он не виноват, что защита косячит)

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      Бомбардиръ > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 00:22

      Адвокат Акинфеева)

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 22 июня 2017, 00:23

      там пенсионная защита)

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 22 июня 2017, 00:24

      Да без обид, просто малый реально тащит, переживает - а его херососят

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 00:25

      В российском чемпионате армейцы вроде меньше всех пропускали

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 22 июня 2017, 00:26

      Да там у них от состава уже ничего не осталось, в стадион вложились, а он не окупается

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 00:31

      Ты из Беларуси?

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 22 июня 2017, 00:31

      нет

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 22 июня 2017, 00:32

      Родился в Полоцке, дети CCCР)

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 00:35

      Тренер Ганчаренко, как я думаю, не подведет. Хотя я болельщик ЦСКА, мне не нравится, что Акинфеев взялся быть учителем своих болельщиков

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк > Бомбардиръ 22 июня 2017, 00:37

      я тоже болел ЦСКА с детства, у них главная проблема - Гинер) От состава уже просто ничего не осталось и проблесков нет...

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > ФК_Полоцк 22 июня 2017, 00:39

      Может быть и так)

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 21 июня 2017, 21:10

      болельщики давили... красиво он игроков нашей сборной обосрал)))

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      Рейтинг: +1539

      isa361 > RedGreenHooligan 21 июня 2017, 21:13

      ЭТ ТОЧНО.. футболистов то не почувствовали, а вот болельщики немного давили )))

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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 21 июня 2017, 21:02

      Хорошо что не на мочевой пузырь давили)

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июня 2017, 20:55

      Считай у вас не 4, а 7 очков, последний матч с поставщиком очков.

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