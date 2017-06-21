Кудряшов: «Роналду забил гол из-под меня»

Защитник сборной России Федор Кудряшов разобрал эпизод с пропущенным мячом от Криштиану Роналду. Напомним, гол португальского нападающего оказался победным в матче Кубка Конфедераций. Роналду признали лучшим игроком этой встречи.

«Справиться с Роналду один в один очень сложно. Он забил гол из-под меня. Я чуть-чуть проиграл позицию, а он использовал момент. Наверное, надо было не оставаться один в один с ним, чтобы партнеры больше друг другу помогали», – сказал Кудряшов.

Ранее собственную ошибку в этом моменте отметил Игорь Акинфеев.