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    Кудряшов: «Роналду забил гол из-под меня»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов разобрал эпизод с пропущенным мячом от Криштиану Роналду. Напомним, гол португальского нападающего оказался победным в матче Кубка Конфедераций. Роналду признали лучшим игроком этой встречи.

    «Справиться с Роналду один в один очень сложно. Он забил гол из-под меня. Я чуть-чуть проиграл позицию, а он использовал момент. Наверное, надо было не оставаться один в один с ним, чтобы партнеры больше друг другу помогали», – сказал Кудряшов.

    Ранее собственную ошибку в этом моменте отметил Игорь Акинфеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2017 20:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +563

      tank219 22 июня 2017, 10:23

      Эх, Федя, Федя, Криштиану был над тобой, а не под тобой. Но главное не это, а то, что тебя не научили при навесах закрывать противника, видеть где он хотя бы. А ты, как баран, любовался полетом мяча вообще не мешая бить по воротам. Ты мог уйти к угловому или в центр поля, какая разница, КПД одинаковый. На хрена защитник не защищающий ворота. На хрена кот, который не ловит мышей.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 июня 2017, 04:58

      Да не из под тебя, а из-за тебя.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 22 июня 2017, 16:12

      Вот такая ориентация.
      Грация.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июня 2017, 01:58

      Да Федя, не твой день был, если в первом матче чуть-ли не лучшим признавался, то здесь страх перед соперником переборол благие намерения...

      1
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      Рейтинг: +103

      romario605 21 июня 2017, 21:48

      Позитив в том, что не сваливают друг на друга, а это уже чувство того, что есть команда!

      2
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 21 июня 2017, 21:32

      да ты на него даже не смотрел и не видел где он стоит.Ты должен был прилипнуть к нему а не лицом торговать откуда навес идёт.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2017, 20:57

      Федя ты запорол и не один раз!!!.....это твой худший матч

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 21 июня 2017, 20:56

      А Акинфеев говорит, что он виноват! В общем, из-за вас обоих мы и завалились! И что теперь делать? Я предлагаю гнать вас из сборной! Полумерами тут не обойдешься и Кубок не выиграешь. На Мексику - в ворота Габулова, а вместо тебя кого-нить быстро подыскать на скамейке.
      Черчесов, по-братски прошу, прислушайся!

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Тамхар 21 июня 2017, 21:14

      Ну вы сейчас наговорите ,мистер. Еще скажите снова петицую на Акинфеева и Кудрешова надо составить о выводе из сборной ,не смешите .

      1
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      Рейтинг: -17

      Марсович 21 июня 2017, 20:44

      Не из под меня, а из за тебя

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 июня 2017, 20:42

      Если не Игорь из под вас еще 2 пришло минимально!)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 июня 2017, 20:39

      ТА_ДАМ!!
      Теперь внукам по ушам ездить можно всю жизнь...

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