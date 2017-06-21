Кудряшов: «Роналду забил гол из-под меня»

Эх, Федя, Федя, Криштиану был над тобой, а не под тобой. Но главное не это, а то, что тебя не научили при навесах закрывать противника, видеть где он хотя бы. А ты, как баран, любовался полетом мяча вообще не мешая бить по воротам. Ты мог уйти к угловому или в центр поля, какая разница, КПД одинаковый. На хрена защитник не защищающий ворота. На хрена кот, который не ловит мышей.
Защитник сборной России Федор Кудряшов разобрал эпизод с пропущенным мячом от Криштиану Роналду. Напомним, гол португальского нападающего оказался победным в матче Кубка Конфедераций. Роналду признали лучшим игроком этой встречи.
«Справиться с Роналду один в один очень сложно. Он забил гол из-под меня. Я чуть-чуть проиграл позицию, а он использовал момент. Наверное, надо было не оставаться один в один с ним, чтобы партнеры больше друг другу помогали», – сказал Кудряшов.
Ранее собственную ошибку в этом моменте отметил Игорь Акинфеев.