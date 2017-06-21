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Кудряшов: «Роналду забил гол из-под меня»

21 июня 2017, 20:30
15

Защитник сборной России Федор Кудряшов разобрал эпизод с пропущенным мячом от Криштиану Роналду. Напомним, гол португальского нападающего оказался победным в матче Кубка Конфедераций. Роналду признали лучшим игроком этой встречи.

«Справиться с Роналду один в один очень сложно. Он забил гол из-под меня. Я чуть-чуть проиграл позицию, а он использовал момент. Наверное, надо было не оставаться один в один с ним, чтобы партнеры больше друг другу помогали», – сказал Кудряшов.

Ранее собственную ошибку в этом моменте отметил Игорь Акинфеев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Португалия Кудряшов Федор Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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DeutschlandUberAlles
1498066544
Один Федёк не забил, другой Федёк начудил... Фёдорасы!
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ArReal
1498066627
Скорее над тобой!!!
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sergeyshubin
1498066733
Какое чуть-чуть??? Проиграл вчистую!!! Как малолетка!!! Игорь не виноват!!! Он правильно выходил!!! Это не оборона а говно и надеяться он на неё не стал, но и такой подставы он точно не ожидал!!!
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shinnik
1498066754
ТА_ДАМ!! Теперь внукам по ушам ездить можно всю жизнь...
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Pourport
1498066941
Если не Игорь из под вас еще 2 пришло минимально!)
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Марсович
1498067058
Не из под меня, а из за тебя
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romario605
1498070934
Позитив в том, что не сваливают друг на друга, а это уже чувство того, что есть команда!
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арейская
1498085922
Да Федя, не твой день был, если в первом матче чуть-ли не лучшим признавался, то здесь страх перед соперником переборол благие намерения...
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Дядя Серёжа
1498096704
Да не из под тебя, а из-за тебя.
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tank219
1498116231
Эх, Федя, Федя, Криштиану был над тобой, а не под тобой. Но главное не это, а то, что тебя не научили при навесах закрывать противника, видеть где он хотя бы. А ты, как баран, любовался полетом мяча вообще не мешая бить по воротам. Ты мог уйти к угловому или в центр поля, какая разница, КПД одинаковый. На хрена защитник не защищающий ворота. На хрена кот, который не ловит мышей.
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