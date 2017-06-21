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Акинфеев признал ошибку в моменте с голом Роналду

21 июня 2017, 20:20
56

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что ошибся в моменте с забитым мячом в исполнении Криштиану Роналду. Напомним, этот гол стал победным в матче России и Португалии.

«Думаю, в пропущенном мяче моя ошибка примерно 80 процентов. Будем работать дальше. Надеюсь, что таких глупых ошибок больше не будет.

Обидно за результат, поскольку в концовке игры мы создали несколько моментов. Это был не навал, а осмысленная комбинационная игра», – сказал Акинфеев.

Матч с Португалией стал для Акинфеева 100-м в футболке национальной сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (56)
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Диктор
1498065736
Надо не признавать-а просто не совершать глупых ошибок.
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DeutschlandUberAlles
1498066015
Всё время выручает, а один-два раза пустит бабочку. В общем как всегда Гарик отыграл... Что бы выигрывать надо забивать, так что вины на Акинфееве не больше чем на всей команде.
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gambler35
1498066030
да не причем он там, защитник зевнул
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CSKA_Michael
1498066192
Не было никакой ошибки у Игоря!
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Viruss28
1498066562
Да, Игорь молодец! Могли бы и крупнее проиграть! Поздравляю его с сотым матчем! Если бы еще забили наши, был бы хороший подарок!
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giluxa1963
1498066987
Зря на себя наговариваешь это ошибка свиного тренера и свиных игрочишек
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Gerero2198
1498067206
Что вы все видите только то, что Игорек пропускает и в упор не видите сколько и какие он тащит. Гилерме и половну бы не потащил.
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Супермачо
1498075999
Ну ясен пень, что косяк был. Потом два отличных спасения. Будем объективны. А то половина грязью поливает по поводу и без повода, половина упоротых ошибок не видит, даже если они очевидны и сам он их признает.
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savdail
1498076176
Сыграл сотый матч и привез очередной мяч. Вот такой каламбур получился. Галдят: он лучший, опытный, больше некому играть... Чуть ли не в каждом матче пускает бабочек. В этом что ли лучший? А опыт не в количестве сыгранных матчей, а в качестве игры, которое дают эти матчи. Потащил? Он разве единственный кто может отбить? А результативные ошибки совершает в элементарных ситуациях. Что с этим делать? Нового вратаря надо наигрывать.
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Бриг
1498076271
Еще пару раз и на выходах ошибся. В общем, ненадежный.
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