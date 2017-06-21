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    Акинфеев признал ошибку в моменте с голом Роналду

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что ошибся в моменте с забитым мячом в исполнении Криштиану Роналду. Напомним, этот гол стал победным в матче России и Португалии.

    «Думаю, в пропущенном мяче моя ошибка примерно 80 процентов. Будем работать дальше. Надеюсь, что таких глупых ошибок больше не будет.

    Обидно за результат, поскольку в концовке игры мы создали несколько моментов. Это был не навал, а осмысленная комбинационная игра», – сказал Акинфеев.

    Матч с Португалией стал для Акинфеева 100-м в футболке национальной сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2017 20:20
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июня 2017, 12:03

      Игорёк, поздно уже работать дальше, работать надо было вчера.

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 22 июня 2017, 10:35

      Я мечтаю о вратаре сборной - полнейшем хозяине штрафной, типа Пфафф или Шумахер. Чтоб использовал свое право играть руками, выпрыгивал коленом вперед, снимал 100% верхних мячей. Чтобы угловые и навесы перестали пожарить оборону, нивелировали слабую игру защитников вверху. Чтоб гонял защитников как собак худых, а напы чужие ссали идти в стык, зная, что получат коленом в дыхло, да еще и на встречном ходу. Чтоб не стоял как пристегнутый к рамке. Может есть такой у кого на примете?

      0
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      Рейтинг: +16

      slipoi 22 июня 2017, 10:19

      Так-то защитник дал пробить с 5 метров. А дальше уже дело реакции, а не мастерства. 80% - это Игорь очень сильно преувеличил

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 июня 2017, 23:17

      Еще пару раз и на выходах ошибся. В общем, ненадежный.

      -2
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      Рейтинг: +70

      savdail 21 июня 2017, 23:16

      Сыграл сотый матч и привез очередной мяч. Вот такой каламбур получился.
      Галдят: он лучший, опытный, больше некому играть... Чуть ли не в каждом матче пускает бабочек. В этом что ли лучший? А опыт не в количестве сыгранных матчей, а в качестве игры, которое дают эти матчи.
      Потащил? Он разве единственный кто может отбить? А результативные ошибки совершает в элементарных ситуациях.
      Что с этим делать? Нового вратаря надо наигрывать.

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      Рейтинг: +16

      slipoi > savdail 22 июня 2017, 10:20

      где привез-то? его расстреливали с 5 метров, кто бы взял?

      0
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      Рейтинг: +70

      savdail > slipoi 25 июня 2017, 01:23

      Ну посмотри эпизод. Дернулся, пятился. В итоге перекинул его Роналду. Тактическая и позиционная ошибка. Стоял бы на месте - мяч ему в руки прилетел бы

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 июня 2017, 23:13

      Ну ясен пень, что косяк был. Потом два отличных спасения. Будем объективны. А то половина грязью поливает по поводу и без повода, половина упоротых ошибок не видит, даже если они очевидны и сам он их признает.

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 июня 2017, 22:25

      Одна атака и две детские ошибки. Мандраж не как у мужиков. А Португалия не так сильна, как казалось. Были бы сразу понаглее-могли и выиграть.

      0
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 21 июня 2017, 22:03

      Вина больше на Кудряшове, чем на Игоре, был удар в упор, в чём его можно винить тут

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      Рейтинг: +231

      yanedo > CskaMoscovv 21 июня 2017, 22:30

      в том что дырофей выскочил на перехват да лажанулся потом начал пятится и получил плюху за шиворот стоял бы не рыполся гола бы не было (рекордсмен мля )

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > CskaMoscovv 22 июня 2017, 05:00

      А пас был -супер.

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      Рейтинг: +15

      ГРОМ-2 21 июня 2017, 21:16

      Детская ошибка Акинфеева,он опустил руки вместо того,чтобы их поднять и отбить мяч.

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      Рейтинг: +1130

      petr69 21 июня 2017, 21:00

      Акинфеев безусловно лучший игрок матча

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