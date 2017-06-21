Акинфеев признал ошибку в моменте с голом Роналду

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что ошибся в моменте с забитым мячом в исполнении Криштиану Роналду. Напомним, этот гол стал победным в матче России и Португалии.

«Думаю, в пропущенном мяче моя ошибка примерно 80 процентов. Будем работать дальше. Надеюсь, что таких глупых ошибок больше не будет.

Обидно за результат, поскольку в концовке игры мы создали несколько моментов. Это был не навал, а осмысленная комбинационная игра», – сказал Акинфеев.

Матч с Португалией стал для Акинфеева 100-м в футболке национальной сборной.