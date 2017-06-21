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    Россия откроет второй тур Кубка конфедераций матчем с Португалией

    Второй тур Кубка конфедераций-2017 откроется матчем сборной России против Португалии. Россияне подходят к этой встрече с тремя очками после победы над Новой Зеландией, а португальцы лишь с одним. Им не удалось обыграть Мексику в первом туре.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Португалия. Начало в 18:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.06.2017 17:24
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2017, 19:54

      Сборная Португалии это не сборная Новой Зеландии!!!......нашим надо была играть сначала матча в открытый футбол.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2017, 19:24

      Головин один в поле воин и Акинфеев...вот они только и играют...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 21 июня 2017, 19:01

      Ну не наше это...не наш вид спорта. Максимум - середняк и все. выше головы не прыгнуть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 21 июня 2017, 18:54

      да млять....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3942

      Kollljan 21 июня 2017, 18:51

      В пропущенном голе вина Акинфеева 100% !!!! Начал выходить на игрока и на половине пути остановился. Это однозначный ляп вратаря.

      -2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 21 июня 2017, 18:50

      Как говорил мой шеф - "никакой культуры паса, блядь, у нас нет!"

      3
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 21 июня 2017, 18:48

      вот он уровень сборной России.ноль ударов в створ ворот за первый тайм.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2017, 18:39

      Роналду свободно двигается в штрафной, у сборной России защита атрофирована...с такой игрой невозможно победить португальцев

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 июня 2017, 18:09

      Как то все очень просто Роналду забил ??????????

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 июня 2017, 18:08

      Ну что , поехали !!!!!!!!!

      0
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