Россия откроет второй тур Кубка конфедераций матчем с Португалией

Второй тур Кубка конфедераций-2017 откроется матчем сборной России против Португалии. Россияне подходят к этой встрече с тремя очками после победы над Новой Зеландией, а португальцы лишь с одним. Им не удалось обыграть Мексику в первом туре.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Португалия. Начало в 18:00, не пропустите!

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