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    Ерохин: «Впечатления от дебюта самые положительные»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин признался, что перед матчем первого тура Кубка конфедераций с Новой Зеландией (2:0) испытывал небольшое волнение. Для хавбека «Ростова» этот турнир – первый в составе национальной команды. Напомним, что во втором туре турнира россиянам предстоит сыграть с Португалией. Встреча состоится в четверг, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.

    – Для вас Кубок Конфедераций стал первым международным турниром. Какие эмоции оставил стартовый матч?

    – Конечно, эмоции исключительные – мы победили и взяли важные три очка. При этом нам удалось дважды огорчить соперника и не пропустить самим. Так что впечатления от дебюта самые положительные.

    – Перед игрой волновались?

    – Да, было небольшое предматчевое волнение. Все-таки первая официальная игра национальной команды за год. Был сумасшедший ажиотаж – вся Россия переживала за нас и поддерживала. Поэтому я все-таки немного переживал. Но как только прозвучал стартовый свисток, все ушло, и я думал только об игре.

    – Удалось перед матчем послушать выступление президента?

    – Честно говоря, было не очень хорошо слышно. Видимо, колонки расположены таким образом, чтобы звук в первую очередь доходил до болельщиков на трибуне, поэтому я не все расслышал. А вообще, конечно, очень приятно, что президент нашел время, чтобы посетить игру и лично поддержать нас на стадионе. Это дает только положительные эмоции и дополнительную мотивацию.

    Источник: Известия

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    21.06.2017 07:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 июня 2017, 09:40

      Дебют был, а игры как нет так не было от игрока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 09:33

      А впереди ещё Зенит, ну ты будешь знаменит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 21 июня 2017, 09:11

      Да, 4рочку от Бубнова получил)

      0
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