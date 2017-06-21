Ерохин: «Впечатления от дебюта самые положительные»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин признался, что перед матчем первого тура Кубка конфедераций с Новой Зеландией (2:0) испытывал небольшое волнение. Для хавбека «Ростова» этот турнир – первый в составе национальной команды. Напомним, что во втором туре турнира россиянам предстоит сыграть с Португалией. Встреча состоится в четверг, 21 июня, в 18:00 по московскому времени.

– Для вас Кубок Конфедераций стал первым международным турниром. Какие эмоции оставил стартовый матч?

– Конечно, эмоции исключительные – мы победили и взяли важные три очка. При этом нам удалось дважды огорчить соперника и не пропустить самим. Так что впечатления от дебюта самые положительные.

– Перед игрой волновались?

– Да, было небольшое предматчевое волнение. Все-таки первая официальная игра национальной команды за год. Был сумасшедший ажиотаж – вся Россия переживала за нас и поддерживала. Поэтому я все-таки немного переживал. Но как только прозвучал стартовый свисток, все ушло, и я думал только об игре.

– Удалось перед матчем послушать выступление президента?

– Честно говоря, было не очень хорошо слышно. Видимо, колонки расположены таким образом, чтобы звук в первую очередь доходил до болельщиков на трибуне, поэтому я не все расслышал. А вообще, конечно, очень приятно, что президент нашел время, чтобы посетить игру и лично поддержать нас на стадионе. Это дает только положительные эмоции и дополнительную мотивацию.