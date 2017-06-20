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    Рахимов: «Самый вероятный результат матча с Португалией – ничья, но надеемся на победу россиян»

    Экс-главный тренер «Терека» Рашид Рахимов считает, что наиболее вероятным исходом матча второго тура группового раунда Кубка конфедераций между Россией и Португалией является ничья. При этом специалист отметил, что все же надеется на завоевание трех очков подопечными Станислава Черчесова.

    «Думаю, в матче с Португалией наша сборная в первую очередь уделит внимание обороне. Если будем терять мяч, то будет быстрый возврат за линию мяча. Будет агрессивный отбор на своей половине поля и поиски контратак. Португальцы знают это и тоже будут уделять внимание обороне. Результат в процентном соотношении больше ничейный, но мы знаем, что футбол непредсказуем и любая ошибка может привести к голу. Наиболее вероятный результат – ничья, однако надеемся на победу нашей сборной.

    Мне кажется, что Смолов приблизился к игрокам европейского уровня. Он прибавил в скоростной игре, очень хорошо действует один в один, может обыграть, и эти качества выделяют футболистов. Если Федор имеет шанс, то часто его реализовывает. Также выделил бы Глушакова. И еще очень хорошо смотрится Головин», – сказал Рахимов в эфире передачи «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

    Встреча Россия – Португалия состоится в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2017 22:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +915

      спанчес 21 июня 2017, 07:14

      самый вероятный результат 1:7

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 21 июня 2017, 05:57

      Больше ничьи наши не вытянут, так что ничья будет отличным результатом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 июня 2017, 00:16

      Ничья с Португалией - нормально.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 июня 2017, 00:08

      будут играть на ничью - точно влетят.Когда это наши умели играть в обороне? В 1988?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 21 июня 2017, 00:00

      Шта!??

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 20 июня 2017, 23:08

      Наверное, не так много оптимистов, кто разделил бы мнение Рашида. Все-таки, Португалия -не Монголия, если кто не знает еще , одна из самых приятных команд в мире. Что-то уж как-то очень оптимистично. Ничья за какую-то манну небесную.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > raritet 21 июня 2017, 07:15

      особенно приятный нырялду правда?

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 23:03

      Посмотрим. Всяко могёт быть.

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