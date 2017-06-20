Рахимов: «Самый вероятный результат матча с Португалией – ничья, но надеемся на победу россиян»

Экс-главный тренер «Терека» Рашид Рахимов считает, что наиболее вероятным исходом матча второго тура группового раунда Кубка конфедераций между Россией и Португалией является ничья. При этом специалист отметил, что все же надеется на завоевание трех очков подопечными Станислава Черчесова.

«Думаю, в матче с Португалией наша сборная в первую очередь уделит внимание обороне. Если будем терять мяч, то будет быстрый возврат за линию мяча. Будет агрессивный отбор на своей половине поля и поиски контратак. Португальцы знают это и тоже будут уделять внимание обороне. Результат в процентном соотношении больше ничейный, но мы знаем, что футбол непредсказуем и любая ошибка может привести к голу. Наиболее вероятный результат – ничья, однако надеемся на победу нашей сборной.

Мне кажется, что Смолов приблизился к игрокам европейского уровня. Он прибавил в скоростной игре, очень хорошо действует один в один, может обыграть, и эти качества выделяют футболистов. Если Федор имеет шанс, то часто его реализовывает. Также выделил бы Глушакова. И еще очень хорошо смотрится Головин», – сказал Рахимов в эфире передачи «Тотальный разбор» на телеканале «Матч ТВ».

Встреча Россия – Португалия состоится в среду, 21 июня, и начнется в 18:00 по московскому времени.