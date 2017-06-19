Смолов стал лучшим дриблером 1-го тура Кубка конфедераций

Нападающий сборной России Федор Смолов стал лучшим дриблером 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017. По данным InStat, 27-летний форвард, отметившийся забитым мячом в матче против Новой Зеландии (2:0), сделал девять удачных обводок.

Добавим, что полузащитник Александр Самедов больше всех совершил навесов, а защитник Виктор Васин выиграл 85% единоборств, что также является лучшим показателем стартового тура.

На данный момент сборная России возглавляет группу А. Ближайший матч россияне проведут 21 июня против команды Португалии.