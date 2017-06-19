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    Смолов стал лучшим дриблером 1-го тура Кубка конфедераций

    Нападающий сборной России Федор Смолов стал лучшим дриблером 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017. По данным InStat, 27-летний форвард, отметившийся забитым мячом в матче против Новой Зеландии (2:0), сделал девять удачных обводок.

    Добавим, что полузащитник Александр Самедов больше всех совершил навесов, а защитник Виктор Васин выиграл 85% единоборств, что также является лучшим показателем стартового тура.

    На данный момент сборная России возглавляет группу А. Ближайший матч россияне проведут 21 июня против команды Португалии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2017 23:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17

      Favoritos 21 июня 2017, 09:53

      Ну всё, теперь точно в Европу позовут)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 20 июня 2017, 15:27

      Мы лучшие во всём. С нами Бог и Мутко !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 20 июня 2017, 10:57

      Ну играли же против ФНЛ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2017, 10:14

      Витя, Федя - РВАТЬЬЬЬ!!! Вперед!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      ded-53 20 июня 2017, 05:44

      Ну и номинация...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 июня 2017, 05:11

      Хоть чуть-чуть покрасоваться в лидерах.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 июня 2017, 03:19

      Ну хоть в чем то лучшие.... Давайте в том же духе.

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июня 2017, 02:18

      Вы заметили в Новой Зеландии играет Петерсон! По нашему Петрович!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июня 2017, 01:11

      Всё-таки как приятно такое читать, вот только бы не задрожали коленки перед португалами...

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > арейская 20 июня 2017, 02:17

      По идее мандража быть не должно. Путин не приедет, играют дома, никто от них ничего не ждёт. Играй в своё удовольствие, комбинируй, выполняй тренерскую установку и всё будет нормуль.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 июня 2017, 00:13

      сплошные звёзды ))

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