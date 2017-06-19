Рокки обслужит встречу между Россией и Португалией на Кубке конфедераций

ФИФА назначила арбитров на поединок второго тура группового раунда Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.

Встречу обслужит итальянская бригада во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему на линиях будут Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. В качестве четвертого судьи выступит словенец Дамир Скомина. Роль видеоассистентов досталась бразильцу Сандро Рикки и Юре Прапротнику из Словении. Помощник видеоассистента – Овидиу Хэцеган из Румынии.

Матч пройдет на стадионе «Спартак» в Москве в среду, 21 июня. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В первом туре россияне победили Новую Зеландию, а португальцы разошлись миром с Мексикой.