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  • Рокки обслужит встречу между Россией и Португалией на Кубке конфедераций

Рокки обслужит встречу между Россией и Португалией на Кубке конфедераций

19 июня 2017, 13:55
9

ФИФА назначила арбитров на поединок второго тура группового раунда Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.

Встречу обслужит итальянская бригада во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему на линиях будут Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. В качестве четвертого судьи выступит словенец Дамир Скомина. Роль видеоассистентов досталась бразильцу Сандро Рикки и Юре Прапротнику из Словении. Помощник видеоассистента – Овидиу Хэцеган из Румынии.

Матч пройдет на стадионе «Спартак» в Москве в среду, 21 июня. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В первом туре россияне победили Новую Зеландию, а португальцы разошлись миром с Мексикой.

Источник: ФИФА
Кубок конфедераций Россия Португалия Рокки Джанлука
Комментарии (9)
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ProstoPolzovatel
1497869922
Как красиво звучит..."разошлись миром"...особенно, если вспомнить как развивались события в том матче...ох уж эти штампы)))
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tank219
1497870166
Я по заголовку подумал, что Рокки Бальбоа
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yudinvitalik
1497871654
ох и страшно мне за наших((
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ФК_Полоцк
1497873113
Risin' up back on the street ...
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prtcs
1497873124
Верим, что победа должна быть за нами.
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insider_retro
1497873921
Обслужит бригада.... Как нам это знакомо.... Понятно.... Надеемся....
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cska-62
1497879833
Рокки? Это тот самый, что пару лет назад в матче "Рома" - "Ювентус" организовал судейский хет-трик в пользу "Юве"? И обеспечил победу со счётом 3:2, хотя по игре "Юве" проиграл? Вовек тот матч не забуду! Хотя и смотрел тогда Серию А с эстетическим интересом, ибо болею только за ЦСКА. Всем нашим судьям-прохиндеям у него учиться и учиться! Судейский хет-трик в важнейшем матче, где боролись за лидерство как раз эти две команды! Ну, скандал... Ну, признание Рокки в ошибках... Вот только хорошо известно, что когда совпадений больше двух, то это уже НЕ СОВПАДЕНИЕ! :-)))
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DeutschlandUberAlles
1497893134
Тунц! Тунц, тунц, тууууууунц! Райзинг ап, бэк он зэ стрит.... ай оф э Тайгер !
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Bobafett
1497955926
Судья боксёр)
Ответить
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