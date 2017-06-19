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    Рокки обслужит встречу между Россией и Португалией на Кубке конфедераций

    ФИФА назначила арбитров на поединок второго тура группового раунда Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.

    Встречу обслужит итальянская бригада во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему на линиях будут Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. В качестве четвертого судьи выступит словенец Дамир Скомина. Роль видеоассистентов досталась бразильцу Сандро Рикки и Юре Прапротнику из Словении. Помощник видеоассистента – Овидиу Хэцеган из Румынии.

    Матч пройдет на стадионе «Спартак» в Москве в среду, 21 июня. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    В первом туре россияне победили Новую Зеландию, а португальцы разошлись миром с Мексикой.

    Источник: ФИФА

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    19.06.2017 13:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 20 июня 2017, 13:52

      Судья боксёр)

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 июня 2017, 20:25

      Тунц! Тунц, тунц, тууууууунц!
      Райзинг ап, бэк он зэ стрит....
      ай оф э Тайгер !

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 июня 2017, 16:43

      Рокки? Это тот самый, что пару лет назад в матче "Рома" - "Ювентус" организовал судейский хет-трик в пользу "Юве"? И обеспечил победу со счётом 3:2, хотя по игре "Юве" проиграл? Вовек тот матч не забуду! Хотя и смотрел тогда Серию А с эстетическим интересом, ибо болею только за ЦСКА. Всем нашим судьям-прохиндеям у него учиться и учиться! Судейский хет-трик в важнейшем матче, где боролись за лидерство как раз эти две команды! Ну, скандал... Ну, признание Рокки в ошибках... Вот только хорошо известно, что когда совпадений больше двух, то это уже НЕ СОВПАДЕНИЕ! :-)))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 15:05

      Обслужит бригада.... Как нам это знакомо.... Понятно.... Надеемся....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 19 июня 2017, 14:52

      Верим, что победа должна быть за нами.

      1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 19 июня 2017, 14:51

      Risin' up back on the street ...

      0
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 19 июня 2017, 14:27

      ох и страшно мне за наших((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +563

      tank219 19 июня 2017, 14:02

      Я по заголовку подумал, что Рокки Бальбоа

      3
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 19 июня 2017, 13:58

      Как красиво звучит..."разошлись миром"...особенно, если вспомнить как развивались события в том матче...ох уж эти штампы)))

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