Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «Должны были порадовать болельщиков в первой игре на важном турнире»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией в матче-открытии Кубка конфедераций.

    «Газон тяжелый, и дышать не очень просто, но сил у меня хватает, с этим никаких проблем. Если бы забили все свои моменты — было бы проще. Понимали, что это была первая игра на важном турнире, должны были порадовать болельщиков. Всех с победой, готовимся к следующей игре», — сказал футболист «Спартака».

    Следующий матч команды Станислава Черчесова на турнире состоится 21-го июня. На «Открытие-арене» россияне встретятся с командой Португалии.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 01:35
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 16:16

      Порадовали . Что дальше ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > dok66 19 июня 2017, 11:25

      Повторяю: что дальше?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 июня 2017, 13:54

      С победой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июня 2017, 09:17

      Да, мы охрененно рады,
      Хором поём баллады.
      Победу в веках сохраним,
      Как будто свой первый интим.
      По делу:
      В Сибири у нас жара тридцать пять,
      Это душно, это я могу понимать.
      А новый стадион по ходу не вентилируется,
      А говорили, что качество гарантируется.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11