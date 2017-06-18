Самедов: «Должны были порадовать болельщиков в первой игре на важном турнире»

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией в матче-открытии Кубка конфедераций.

«Газон тяжелый, и дышать не очень просто, но сил у меня хватает, с этим никаких проблем. Если бы забили все свои моменты — было бы проще. Понимали, что это была первая игра на важном турнире, должны были порадовать болельщиков. Всех с победой, готовимся к следующей игре», — сказал футболист «Спартака».

Следующий матч команды Станислава Черчесова на турнире состоится 21-го июня. На «Открытие-арене» россияне встретятся с командой Португалии.