Вице-губернатор Албин: «Санкт-Петебург» – один из лучших стадионов в мире»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился впечатлениями от матча-открытия Кубка конфедераций и оценил возможности стадиона на Крестовском острове.

«Блестящий матч. Новая Зеландия – это английская школа футбола, лучшие опытные игроки, сильные соперники. Но мы все равно победили. Новый стадион на Крестовском – лучший в России и один из лучших в мире. Петербург заслуживает самых высоких спортивных стандартов. Мы способны принимать матчи мирового уровня», – сказал Албин в интервью «Фонтанке».

Строительство объекта длилось с 2007 по 2017 год. Стоимость постройки оценивается в 48 миллиардов рублей.