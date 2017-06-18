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    Вице-губернатор Албин: «Санкт-Петебург» – один из лучших стадионов в мире»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился впечатлениями от матча-открытия Кубка конфедераций и оценил возможности стадиона на Крестовском острове.

    «Блестящий матч. Новая Зеландия – это английская школа футбола, лучшие опытные игроки, сильные соперники. Но мы все равно победили. Новый стадион на Крестовском – лучший в России и один из лучших в мире. Петербург заслуживает самых высоких спортивных стандартов. Мы способны принимать матчи мирового уровня», – сказал Албин в интервью «Фонтанке».

    Строительство объекта длилось с 2007 по 2017 год. Стоимость постройки оценивается в 48 миллиардов рублей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2017 00:31
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 июня 2017, 16:12

      По цене и срока строительства - точно "лучший" в мире .

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 18 июня 2017, 16:10

      Чиновникам лучше вообще про стадион за 48 млрд. не упоминать, чтобы простой народ не бесить лишний раз.
      Наворовались и сидите тихо.

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 18 июня 2017, 11:42

      Петушка хвалит кукуха

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > spartach n1 19 июня 2017, 11:27

      Какой петушок, тут стадо страусов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 18 июня 2017, 09:06

      Эти люди живут в выдуманном мире. И хотят заставить нас в него поверить. Это какой-то сюр..

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      Рейтинг: +563

      tank219 18 июня 2017, 09:05

      Сам себя назначил лучшим, молодец. А замену поля каждый квартал внесите в счета за коммуналку горожан

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 18 июня 2017, 08:59

      Арена все таки "Санкт-Петебург" называется,ясно...А я то,по своей наивности,думал,что у них с городом одноименное название,а оно вот что оказывается...
      А вот интересно,почему так,может там кто букву Р не выговаривает))))))

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 18 июня 2017, 08:58

      такое ощущение, что слона продаёт.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июня 2017, 08:55

      главный вопрос кто на нем играть будет и как он будет заполнятся??????

      0
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      Рейтинг: +121

      vog 18 июня 2017, 08:47

      Наворовались досыта,теперь будут себя хвалить и восхищаться сделанным.Стыдоба!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vog 18 июня 2017, 08:54

      Досыта еще никто никогда не наворовывался, ждем продолжения банкета, пока им башки не по сносят.

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 18 июня 2017, 08:40

      Сколько бы вы все ни мололи, лучше он не станет.Но поскольку у нас если скажешь пятьдесят раз на черное, что оно белое, народ начинает верить, то вы не оставляете этого занятия. Просто бессовестные, больше сказать вам, г-н чиновник, нечего.

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