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  • Вице-губернатор Албин: «Санкт-Петебург» – один из лучших стадионов в мире»

Вице-губернатор Албин: «Санкт-Петебург» – один из лучших стадионов в мире»

18 июня 2017, 00:31
29

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поделился впечатлениями от матча-открытия Кубка конфедераций и оценил возможности стадиона на Крестовском острове.

«Блестящий матч. Новая Зеландия – это английская школа футбола, лучшие опытные игроки, сильные соперники. Но мы все равно победили. Новый стадион на Крестовском – лучший в России и один из лучших в мире. Петербург заслуживает самых высоких спортивных стандартов. Мы способны принимать матчи мирового уровня», – сказал Албин в интервью «Фонтанке».

Строительство объекта длилось с 2007 по 2017 год. Стоимость постройки оценивается в 48 миллиардов рублей.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия
Комментарии (29)
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СашкаГуров
1497736169
стадик говно за такое бабло
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acer2003
1497736821
Оказывается Зеландия очень сильная сборная....)))
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Тазит
1497746585
Такое несут, сразу и не поймёшь, это из-за отсутствия ума или из-за отсутствия совести...Цинизм наших чиновников не знает границ...
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Zi10
1497749059
Как говорится на вкус и цвет. Выступает президент России на весь мир а за его спиной дверь на которой виден замок из прошлого века, видимо не хватило бабла на электронный замок. Или ещё, вы оборотили внимание на эти убогие лестницы из метала вдоль трибун за воротами, это просто позор, такие лестницы ставят в складских помещениях или вна заводских ангарах.
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kykyi
1497754862
Прямо плюнуть в таких хочется. Врет и знает, что это ему сойдет с рук. Так всегда бывает, когда этих чинуш никто не избирает и они не зависят от избирателей.
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Sanloko
1497760590
Петебург, такой Петебург.... Бомбардир, вы когда людей на работу берёте, хотя бы смотрите наличие аттестата
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la verdad
1497761285
Санкт-Петербург: "Вице-губернатор Албин - один из лучших коррупционеров в мире"
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Тамхар
1497764447
Сколько бы вы все ни мололи, лучше он не станет.Но поскольку у нас если скажешь пятьдесят раз на черное, что оно белое, народ начинает верить, то вы не оставляете этого занятия. Просто бессовестные, больше сказать вам, г-н чиновник, нечего.
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Футболозавр Рекс
1497765966
Эти люди живут в выдуманном мире. И хотят заставить нас в него поверить. Это какой-то сюр..
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spartach n1
1497775334
Петушка хвалит кукуха
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