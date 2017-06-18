Глушаков: «Новая Зеландия — уровень ФНЛ? Мы там недалеко»

Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций одолела команду Новой Зеландии со счетом 2:0. По завершении встречи полузащитник Денис Глушаков прокомментировал слова Валерия Карпина о низком уровне соперника и поделился мнением о предстоящем матче с Португалией.
«Новая Зеландия — уровень ФНЛ? Мы там недалеко. Но сейчас двигаемся в правильном направлении и не будем думать о том, кого мы победили. Мы можем выиграть и проиграть и сильному, и слабому сопернику. Пока идем вперед. Португалию и Роналду еще не обсуждали, все впереди. Роналду не стоит обсуждать, в сборной Португалии много звезд. К тому же сыграем на нашем фантастическом стадионе», — сказал хавбек «Спартака».
Матч Россия – Португалия состоится 21-го июня на «Открытие-арене».
Источник: Чемпионат.ком
Мы же не ожидаем всерьез, что наши парни покажут класс выше Бразилии или Германии? Мы ожидаем, что наши парни покажут всё, на что способны и прыгнут чуть выше головы. Тогда примем проигрыши без больших сожалений.
Противно болеть, когда наши ведут себя как "Звёзды". Слава богу в этом составе сборной надутых звезд пока не наблюдается.
Поэтому болеем, верим, переживаем :)) Всем нам удачи!