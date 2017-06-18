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    Глушаков: «Новая Зеландия — уровень ФНЛ? Мы там недалеко»

    Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций одолела команду Новой Зеландии со счетом 2:0. По завершении встречи полузащитник Денис Глушаков прокомментировал слова Валерия Карпина о низком уровне соперника и поделился мнением о предстоящем матче с Португалией.

    «Новая Зеландия — уровень ФНЛ? Мы там недалеко. Но сейчас двигаемся в правильном направлении и не будем думать о том, кого мы победили. Мы можем выиграть и проиграть и сильному, и слабому сопернику. Пока идем вперед. Португалию и Роналду еще не обсуждали, все впереди. Роналду не стоит обсуждать, в сборной Португалии много звезд. К тому же сыграем на нашем фантастическом стадионе», — сказал хавбек «Спартака».

    Матч Россия – Португалия состоится 21-го июня на «Открытие-арене».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.06.2017 00:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1426

      VSt 18 июня 2017, 12:33

      Как минимум, надо отметить. что наши парни хотят играть. Год назад такого "хотения" не видел. Конечно. этого мало для громких побед, нужно еще и мастерство. Но желание играть и побеждать необходимо для любых побед. При наличии готовности выкладываться на все 100 все остальное можно принять, понять, простить.

      Мы же не ожидаем всерьез, что наши парни покажут класс выше Бразилии или Германии? Мы ожидаем, что наши парни покажут всё, на что способны и прыгнут чуть выше головы. Тогда примем проигрыши без больших сожалений.

      Противно болеть, когда наши ведут себя как "Звёзды". Слава богу в этом составе сборной надутых звезд пока не наблюдается.

      Поэтому болеем, верим, переживаем :)) Всем нам удачи!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июня 2017, 10:43

      Это все треп-следущие игры покажут.

      0
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 18 июня 2017, 10:20

      Карпин ляпнул не подумав - Н.Зеландия хоть и в конце сотни рейтинга,но не сказал бы,что Россия была на голову выше...какой ФНЛ?(( Посмотрим на остальных в группе - может они хоть до РФПЛ дотягивают...

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 июня 2017, 09:23

      Игра не впечатлила, посмотрим что будет дальше.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 июня 2017, 09:14

      Если за 3 ночи можно вырасти в 2 раза в профессиональном и техническом аспекте футбола, то тогда что-нибудь получиться. Все остальное-шапкозакидательство.

      0
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 18 июня 2017, 08:44

      Будем поглядеть. Главное играть, а не номер отбывать.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 18 июня 2017, 08:36

      К сожалению, он прав...

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 18 июня 2017, 06:09

      Гола лишили Глушака,
      Это заговор ФИФА против Спартака.
      Хотя откуда они знают
      За кого Денис играет.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > subbotaspartak 18 июня 2017, 08:10

      cправедливости ради стоит заметить .что игрок соперника последним на линии коснулся мяча,который по ленточке катился бы...я сам от этого пострадал-ставку делал на то ,что Глушак забъёт

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > alexivanof197 19 июня 2017, 11:29

      Это не был случайный рикошет, это был удар по воротам. И я ставку проиграл.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 июня 2017, 05:44

      Откровенно.

      2
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      Рейтинг: +198

      ded-53 18 июня 2017, 05:37

      Да, матч с Португалией покажет ху из ху

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