Глушаков: «Новая Зеландия — уровень ФНЛ? Мы там недалеко»

Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций одолела команду Новой Зеландии со счетом 2:0. По завершении встречи полузащитник Денис Глушаков прокомментировал слова Валерия Карпина о низком уровне соперника и поделился мнением о предстоящем матче с Португалией.

«Новая Зеландия — уровень ФНЛ? Мы там недалеко. Но сейчас двигаемся в правильном направлении и не будем думать о том, кого мы победили. Мы можем выиграть и проиграть и сильному, и слабому сопернику. Пока идем вперед. Португалию и Роналду еще не обсуждали, все впереди. Роналду не стоит обсуждать, в сборной Португалии много звезд. К тому же сыграем на нашем фантастическом стадионе», — сказал хавбек «Спартака».

Матч Россия – Португалия состоится 21-го июня на «Открытие-арене».