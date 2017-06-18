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Глушаков: «Новая Зеландия — уровень ФНЛ? Мы там недалеко»

18 июня 2017, 00:20
19

Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций одолела команду Новой Зеландии со счетом 2:0. По завершении встречи полузащитник Денис Глушаков прокомментировал слова Валерия Карпина о низком уровне соперника и поделился мнением о предстоящем матче с Португалией.

«Новая Зеландия — уровень ФНЛ? Мы там недалеко. Но сейчас двигаемся в правильном направлении и не будем думать о том, кого мы победили. Мы можем выиграть и проиграть и сильному, и слабому сопернику. Пока идем вперед. Португалию и Роналду еще не обсуждали, все впереди. Роналду не стоит обсуждать, в сборной Португалии много звезд. К тому же сыграем на нашем фантастическом стадионе», — сказал хавбек «Спартака».

Матч Россия – Португалия состоится 21-го июня на «Открытие-арене».

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия Глушаков Денис
Комментарии (19)
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Nerlinger
1497735253
недалеко...
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Par Mezan
1497735257
...да-а, это - не Рио-де-Жанейро!... Да и стадион "фантастический" только для нас, совков вонючих....
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anatolik25
1497739882
Матч с Португалией расставит всё на свои места. Вот тогда и узнаем чего стоит наша сборная на данный момент.
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x-x-x-x-x
1497741705
хороший игрок да и как есть говорить
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Опорник84
1497746490
Вчера мы и посмотрели игру не очень высокого уровня!
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ded-53
1497753441
Да, матч с Португалией покажет ху из ху
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kykyi
1497753891
Откровенно.
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subbotaspartak
1497755379
Гола лишили Глушака, Это заговор ФИФА против Спартака. Хотя откуда они знают За кого Денис играет.
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Диктор
1497771808
Это все треп-следущие игры покажут.
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VSt
1497778411
Как минимум, надо отметить. что наши парни хотят играть. Год назад такого "хотения" не видел. Конечно. этого мало для громких побед, нужно еще и мастерство. Но желание играть и побеждать необходимо для любых побед. При наличии готовности выкладываться на все 100 все остальное можно принять, понять, простить.
Мы же не ожидаем всерьез, что наши парни покажут класс выше Бразилии или Германии? Мы ожидаем, что наши парни покажут всё, на что способны и прыгнут чуть выше головы. Тогда примем проигрыши без больших сожалений.
Противно болеть, когда наши ведут себя как "Звёзды". Слава богу в этом составе сборной надутых звезд пока не наблюдается.
Поэтому болеем, верим, переживаем :)) Всем нам удачи!
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