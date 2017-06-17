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  • Полоз: «Новая Зеландия – хорошая команда, но не Португалия»

Полоз: «Новая Зеландия – хорошая команда, но не Португалия»

17 июня 2017, 23:29
5

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз поделился мыслями о матче РоссияНовая Зеландия (2:0) в рамках 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Какой может быть мандраж? Все футболисты опытные, играли на таких стадионах при больших трибунах. Чувствовали ответственность, но мандража не было. Когда не могли забить, были в себе уверены, что рано или поздно забьем. Конечно, приятнее, когда сразу забиваешь в первые 20 минут и становится легче играть, но ничего страшного. Понимали, что владеем игрой, что есть инициатива, поэтому лично я, думаю, забью в следующих играх точно. Три раза!

Обидно, что в первом моменте, где еще был или не был пенальти, надо было бить сразу. Немного замешкался, а потом уже вратарь оказался рядом, и пришлось прокидывать. Был ли одиннадцатиметровый? Не знаю, решать судье. Поначалу были просто эмоции.

Газон, говорят, месяц назад был намного хуже. Сейчас не сказать, что идеально, но поле хорошее. Болельщикам огромное спасибо за поддержку. 50 тысяч было на матче – очень приятно было порадовать их. Надеюсь, и на следующих играх будет так же. Не маловато? Нормально. Новая Зеландия – хорошая команда, но не Португалия.
Сегодня, как и обычно в «Ростове», должен был играть ниже, но взаимозаменяемость никто не отменял. По ситуациям получалось так, что поднимался выше.

Когда Станислав Саламович только пришел, сборная была другая. Но видно, что с каждым матчем мы понимаем лучше, что он нас требуют. В игре чувствуем себя легче и комфортнее, чем раньше. Я не ощущаю никакого напряжения, только ответственность, что выхожу в майке сборной.

Криштиану Роналду? Мы будем играть против сборной Португалии. Посмотрим. Какая может быть эйфория от победы? Это первый матч. Все понимают, что это только начало. Не думаю, что это как-то нас возвысит. Недооценки следующего соперника не будет», – сказал форвард «Ростова».

Встреча Россия – Португалия состоится 21-го июня на «Открытие-арене» в Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Полоз Дмитрий
Комментарии (5)
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mialkov
1497733603
Про недооценку следующего соперника... это как-то лишнее. Ну а по игре - Полоз сыграл очень хорошо! Молодец, удачи в следующих играх!
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Жак-Энтони
1497737134
У вашего следующего соперника также не будет недооценки, а так может быть было за что зацепиться
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Smekaev
1497737859
У меня мнение сложилось от игры сборной... Может, кто-то поддержит, может, нет, но сложилось впечатление, что у команды стали видны очертания нового костяка, который тащит на себе игру команды. Поясню: Спартак стал чемпионом, Ростов достойно сыграл в еврокубках, Краснодар тоже довольно давно уже в них выступает, и не сказать чтобы плохо - появились в сборной люди, которые привыкли не просто играть, а выигрывать! И это, на мой взгляд, очень важно. Кто еще пару лет назад знал, кто такой Дмитрий Полоз? Или Ерохин. Глушаков за последний сезон приобрел и в своих глазах, и в глазах многих других игроков определенный авторитет. Миранчук потихоньку начинает своей головой думать и не бояться этого, Смолов вообще бегает по полю с мысленной табличкой "лучший бомбардир":).
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a-rakhmatov
1497754854
Дима, забивай больше голов)))
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XaXatyn
1497762569
Все точки расстаит следующая игра !
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