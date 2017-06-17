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    Глушаков: «Путин – такой же русский, как и вы. В раздевалку он не заходил»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (2:0) в матче-открытии Кубка конфедераций.

    «Нормальное настроение, выиграли, но душновато было на стадионе. Но самое главное – победа. Дальше матч с Португалией, порадуемся. Не обратил внимание на то, что гол отобрали, какая разница? На чемпионате Европы полгола, здесь полгола, нормально, будем соединять. В том моменте почувствовал, что Полоз отдаст передачу, открылся в зону, перебросил вратаря.

    Волнение есть в каждом матче, и в контрольных тоже. Матч открытия, мы хозяева турнира, президент был на игре. Впервые я играл при президенте. Было небольшое волнение, хотелось подарить праздник болельщикам, не испортить открытие турнира. Думаю, все удалось. Рад ли я, что Путин видел победу сборной России? А вы рады? Он такой же русский, как и вы, в раздевалку президент не заходил», – сказал чемпион России в составе «Спартака».

    Напомним, следующий матч в рамках Кубка конфедераций сборная России проведет против Португалии. Игра пройдет 21 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2017 22:32
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 18 июня 2017, 19:19

      Даёшь Путина в каждую новость!!! :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 18 июня 2017, 08:49

      О! В ряд к Тарасову!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 18 июня 2017, 00:57

      После Португалии ишите Глушакова для интервью.

      1
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      Рейтинг: +22

      WWWSSSWWW 18 июня 2017, 00:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушаков, все давно уже поняли что ты дебил. Не надо это каждый раз заново доказывать

      -8
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > WWWSSSWWW 18 июня 2017, 02:17

      А я вот именно сейчас понял, что дебил то как раз ты!

      6
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      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > WWWSSSWWW 18 июня 2017, 07:04

      +++

      -1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 июня 2017, 00:56

      а может ещё и на руках поносить...хотя выигрыш сборной - такая редкость...

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 17 июня 2017, 23:29

      Все хорошо, но не надо забывать, что Россия многонациональная страна. Когда говорят русский в таких интервью, значит игнорируют другие национальности. Я сам болельщик Спартака, по национальности абазин и я Россиянин. В подобных интервью необходимо чуть больше депломатичности. Как не крути, Россия многонациональная страна. А главное, что Мы все таки победили, пусть и Новую Зеландию. Победа она и в африке победа. Ура!!!

      7
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR > MDAR 18 июня 2017, 05:03

      Ну и не надо забывать, что титульная и системообразующая нация - это русские. И то, что Путин русский, как и, по мнению Глушакова, журналист, и что Глушаков об этом сказал - ваши права никак не ущемляет.

      2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > MDAR 19 июня 2017, 11:35

      Все борцы на Олимпиадах с Кавказа - осетины, чеченцы, русскими себя не называют и нормально.
      Победит татарин, тоже надо говорить россиянин?
      Была такая общность - советский народ. А Глушаков русский - какие проблемы?

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin > MDAR 19 июня 2017, 22:27

      Россия многонациональная и каждый проживающий на её территории народ достоин уважения. А за границей всех нас одинаково называют русскими,не вдаваясь в этнические подробности происхождения каждого. Так что,Глушаков,сказал "русский"-читай " россиянин"- всё нормально,соотечественник.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 июня 2017, 23:09

      Последнее время начался конкурс"Кто лучше лизнёт"?

      -1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > андрей андреев 18 июня 2017, 00:01

      А кому лизнул он?

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 июня 2017, 22:41

      непонятки...плять..наверное российский! че плять раз ты русский значит и путина тут провацируешь...в сборной и в россии не все русские дибил!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Chernyi Lis 18 июня 2017, 09:27

      У Путина в паспорте - русский.,
      У Кадырова чеченец,
      Кто кого провоцирует?
      Не надо выворачивать, извращенец.

      5
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      Рейтинг: +197

      proekt 17 июня 2017, 22:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что за народ? УВерен просто От ПОртуГалии еле ноги унесем!!! Потом все плакиш плакиш будут... И ПУтин и Баальная Канделачка

      -4
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 17 июня 2017, 22:38

      В заголовке не заходил, в тексте не выходил. )))

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