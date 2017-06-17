Глушаков: «Путин – такой же русский, как и вы. В раздевалку он не заходил»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (2:0) в матче-открытии Кубка конфедераций.

«Нормальное настроение, выиграли, но душновато было на стадионе. Но самое главное – победа. Дальше матч с Португалией, порадуемся. Не обратил внимание на то, что гол отобрали, какая разница? На чемпионате Европы полгола, здесь полгола, нормально, будем соединять. В том моменте почувствовал, что Полоз отдаст передачу, открылся в зону, перебросил вратаря.

Волнение есть в каждом матче, и в контрольных тоже. Матч открытия, мы хозяева турнира, президент был на игре. Впервые я играл при президенте. Было небольшое волнение, хотелось подарить праздник болельщикам, не испортить открытие турнира. Думаю, все удалось. Рад ли я, что Путин видел победу сборной России? А вы рады? Он такой же русский, как и вы, в раздевалку президент не заходил», – сказал чемпион России в составе «Спартака».

Напомним, следующий матч в рамках Кубка конфедераций сборная России проведет против Португалии. Игра пройдет 21 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.