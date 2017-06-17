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  • Глушаков: «Путин – такой же русский, как и вы. В раздевалку он не заходил»

Глушаков: «Путин – такой же русский, как и вы. В раздевалку он не заходил»

17 июня 2017, 22:32
19

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (2:0) в матче-открытии Кубка конфедераций.

«Нормальное настроение, выиграли, но душновато было на стадионе. Но самое главное – победа. Дальше матч с Португалией, порадуемся. Не обратил внимание на то, что гол отобрали, какая разница? На чемпионате Европы полгола, здесь полгола, нормально, будем соединять. В том моменте почувствовал, что Полоз отдаст передачу, открылся в зону, перебросил вратаря.

Волнение есть в каждом матче, и в контрольных тоже. Матч открытия, мы хозяева турнира, президент был на игре. Впервые я играл при президенте. Было небольшое волнение, хотелось подарить праздник болельщикам, не испортить открытие турнира. Думаю, все удалось. Рад ли я, что Путин видел победу сборной России? А вы рады? Он такой же русский, как и вы, в раздевалку президент не заходил», – сказал чемпион России в составе «Спартака».

Напомним, следующий матч в рамках Кубка конфедераций сборная России проведет против Португалии. Игра пройдет 21 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Глушаков Денис
Комментарии (19)
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prtcs
1497728167
Поздравит с победой в финале, а пока рано, так что стремитесь.
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STAFOR13
1497728167
зайдёт, когда результаты будут и игра такая, не хуже чем сегодня по самоотдаче)
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Супермачо
1497728281
В заголовке не заходил, в тексте не выходил. )))
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proekt
1497728300
Что за народ? УВерен просто От ПОртуГалии еле ноги унесем!!! Потом все плакиш плакиш будут... И ПУтин и Баальная Канделачка
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Chernyi Lis
1497728518
непонятки...плять..наверное российский! че плять раз ты русский значит и путина тут провацируешь...в сборной и в россии не все русские дибил!
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андрей андреев
1497730162
Последнее время начался конкурс"Кто лучше лизнёт"?
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MDAR
1497731349
Все хорошо, но не надо забывать, что Россия многонациональная страна. Когда говорят русский в таких интервью, значит игнорируют другие национальности. Я сам болельщик Спартака, по национальности абазин и я Россиянин. В подобных интервью необходимо чуть больше депломатичности. Как не крути, Россия многонациональная страна. А главное, что Мы все таки победили, пусть и Новую Зеландию. Победа она и в африке победа. Ура!!!
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WWWSSSWWW
1497736564
Глушаков, все давно уже поняли что ты дебил. Не надо это каждый раз заново доказывать
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абжора
1497736666
После Португалии ишите Глушакова для интервью.
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la verdad
1497802765
Даёшь Путина в каждую новость!!! :)))
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