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  • Абидаль: «Мбаппе – хороший игрок, но он не стоит 120 миллионов»

Абидаль: «Мбаппе – хороший игрок, но он не стоит 120 миллионов»

17 июня 2017, 22:05

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Франции Эрик Абидаль поделился мнением о нападающем «Монако» Килиане Мбаппе. Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Манчестер Сити» планирует сделать французскому клубу предложение по трансферу 18-летнего футболиста размером в 120 миллионов евро.

«Мбаппе – хороший игрок, но он не стоит 120 миллионов. Думаю, он хочет остаться в «Монако» и доказать свой уровень. Если он решит уйти в другую команду, то ему надо обязательно уточнить, сколько игрового времени ему там готовы предоставить», – сказал игрок года-2007 по версии УЕФА.

После ухода из каталонского клуба Абидаль выступал за «Монако» в сезоне-2013/14.

Источник: AS
Франция. Лига 1 Монако Абидаль Эрик Мбаппе Килиан
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