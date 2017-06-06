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  • «МЮ» готов предложить за Мбаппе 130 миллионов, «Сити» – 120 миллионов

«МЮ» готов предложить за Мбаппе 130 миллионов, «Сити» – 120 миллионов

6 июня 2017, 12:19
20

Английские топ-клубы заинтересованы в покупке нападающего «Монако» Килиана Мбаппе этим летом. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов приобрести 18-летнего футболиста за 130 миллионов евро, тогда как «Манчестер Сити» намерен предложить за форварда 120 миллионов.

Также в услугах игрока сборной Франции по-прежнему заинтересован «Арсенал».

Напомним, ранее «Реал» предложил за Мбаппе 135 миллионов.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 нападающий провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Монако Мбаппе Килиан
Комментарии (20)
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life85
1496741547
А не слишком ли много за него дают?
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алекс88
1496742739
Трансферная стоимость 10 млн...а предлагают 135....вообще краххх...надо поторговаться...сказать 150 гони и он твой....и все...на эти деньги пол команды звезд можно будет купить
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ARSteven89
1496742807
Сумасшествие!!!
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Чеба
1496743068
За такие деньги он должен открывать ворота в рай!
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Garrincha58
1496749709
Деньги как фантики,а еще говорят что в Европе кризис. Оказывается кризис только у нас в России
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Den Bull
1496752108
Ставки растут!Представляю если он останется в Монако ещё на год и выдаст такой же сезон, вот тогда цена будет космическая.
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Павел Буре
1496753387
Он перейдет только в РЕАЛ!!!!
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Luis Figo
1496758626
Мир сошел с ума уже вне очередной раз! )) За 18 летнего столько?! ))) А вдруг на тренировке хребет себе сломает что потом, плакали ваши денежки ))) Конечно не дай то Бог, но все таки.......
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Superviser77
1496808906
Полностью согласен с теми кто считает что покупка Мбаппе за такие деньги это слишком.... Парню надо еще как минимум пару сезонов поиграть и доказать самому себе что сможет стать звездой первой величины, а не сдуется в следующем сезоне.
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Urry
1496820886
Кто больше?
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