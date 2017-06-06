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    «МЮ» готов предложить за Мбаппе 130 миллионов, «Сити» – 120 миллионов

    Английские топ-клубы заинтересованы в покупке нападающего «Монако» Килиана Мбаппе этим летом. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов приобрести 18-летнего футболиста за 130 миллионов евро, тогда как «Манчестер Сити» намерен предложить за форварда 120 миллионов.

    Также в услугах игрока сборной Франции по-прежнему заинтересован «Арсенал».

    Напомним, ранее «Реал» предложил за Мбаппе 135 миллионов.

    В минувшем розыгрыше Лиги 1 нападающий провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: AS

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    06.06.2017 12:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +722

      Urry 7 июня 2017, 10:34

      Кто больше?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июня 2017, 07:15

      Полностью согласен с теми кто считает что покупка Мбаппе за такие деньги это слишком.... Парню надо еще как минимум пару сезонов поиграть и доказать самому себе что сможет стать звездой первой величины, а не сдуется в следующем сезоне.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 6 июня 2017, 17:17

      Мир сошел с ума уже вне очередной раз! )) За 18 летнего столько?! ))) А вдруг на тренировке хребет себе сломает что потом, плакали ваши денежки ))) Конечно не дай то Бог, но все таки.......

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 июня 2017, 15:49

      Он перейдет только в РЕАЛ!!!!

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 6 июня 2017, 15:28

      Ставки растут!Представляю если он останется в Монако ещё на год и выдаст такой же сезон, вот тогда цена будет космическая.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 15:00

      Барса выжидает ! Чем торг закончится !

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > dok66 6 июня 2017, 15:29

      А толку?

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Den Bull 6 июня 2017, 15:45

      Да бармардия ! Киркуду !

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июня 2017, 14:48

      Деньги как фантики,а еще говорят что в Европе кризис. Оказывается кризис только у нас в России

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 6 июня 2017, 14:22

      Кто больше?!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 июня 2017, 14:09

      Второй Балотелли,например!)

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      Рейтинг: +19

      GROM_969 6 июня 2017, 13:44

      Большие деньги

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