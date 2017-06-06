«МЮ» готов предложить за Мбаппе 130 миллионов, «Сити» – 120 миллионов

Английские топ-клубы заинтересованы в покупке нападающего «Монако» Килиана Мбаппе этим летом. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» готов приобрести 18-летнего футболиста за 130 миллионов евро, тогда как «Манчестер Сити» намерен предложить за форварда 120 миллионов.

Также в услугах игрока сборной Франции по-прежнему заинтересован «Арсенал».

Напомним, ранее «Реал» предложил за Мбаппе 135 миллионов.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 нападающий провел 28 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.