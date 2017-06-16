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  • Газзаев: «Если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть?»

Газзаев: «Если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть?»

16 июня 2017, 18:27
23

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча Кубка конфедераций, в котором национальная команда сыграет с Новой Зеландией. По мнению специалиста, подопечные Станислава Черчесова должны обыгрывать своего соперника.

«Если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть? А вообще для команды это очень хороший спарринг. Сборная должна показать уровень, а болельщики оценить.

Главная задача — это популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной. Максимально возможный результат мы должны показать. Что касается мотивации, то нет высшей мотивации, чем домашний чемпионат мира. Спасибо за это нашему президенту. Конечно, это национальный проект», – сказал Газзаев.

Матч Россия – Новая Зеландия состоится в Санкт-Петербурге 17 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия Газзаев Валерий
Комментарии (23)
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subbotaspartak
1497628525
Такие заявления не для профессионала, Одних слов мало.
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acer2003
1497629223
После матча и посмотрим,стоит ли вообще играть
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alex1951
1497630150
Если ,если,если....... Ну выиграют ...назначим тады сб.России Чемпионом Всея Океании! ...почётными )))))
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mialkov
1497630528
Почему такое неуважение к Новой Зеландии? Или уже началось шапкозакидательское настроение? Валерий Георгиевич, пусть наша сборная сыграет хотя бы раз в искрометный и атакующий футбол, тогда и будем кричать, что НЗ нам не ровня!
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raritet
1497631512
я бы не стал так говорить . времена не те, чтобы такие сборные не брались в расчет.И Новая Зеландия-не мальчики для битья.
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insider_retro
1497633297
Я патриот, но знаете ли.... Надо признать - мы не футбольная страна.... Говорить, что Новая Зеландия - это так, проходной вариант.... Для нас нет слабых команд, везде надо на зубах, тогда можно о чём-то говорить... А так сейчас каждый сенатор и специалист будет перлы выдавать....
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BoltCX
1497634108
Недооценка - главный враг всех сборных.
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prtcs
1497635636
И здесь лизнуть успел.
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RedWhiteFans2
1497636012
Газзаев после критики президента будет теперь главным мотиватором сборной. Я думаю это лучшее , что он может, чем протирать штаны в Госдуме.
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qwera 1969
1497636980
А че Путину так не сказал?
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