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    Газзаев: «Если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть?»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча Кубка конфедераций, в котором национальная команда сыграет с Новой Зеландией. По мнению специалиста, подопечные Станислава Черчесова должны обыгрывать своего соперника.

    «Если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть? А вообще для команды это очень хороший спарринг. Сборная должна показать уровень, а болельщики оценить.

    Главная задача — это популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной. Максимально возможный результат мы должны показать. Что касается мотивации, то нет высшей мотивации, чем домашний чемпионат мира. Спасибо за это нашему президенту. Конечно, это национальный проект», – сказал Газзаев.

    Матч Россия – Новая Зеландия состоится в Санкт-Петербурге 17 июня и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.06.2017 18:27
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 июня 2017, 18:41

      «Если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть?» ... И главное: тогда зачем им в клубах платить такое бабло?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 17 июня 2017, 12:30

      А вы сами в 2003 году Грузию и Албанию не обыграли, зачем тогда на поле выходили??

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 17 июня 2017, 00:11

      обыгрывать надо

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 16 июня 2017, 22:42

      Если не блатовать, да кумовством заниматься, ставя цели НАЖИТЬСЯ на футболе, то можно обыгрывать не только Новую Зеландию, но и Старушку Европу!!! Да вот чиновники от футбола исправляться не думают, а значит.... Да оно вообще во всём спорте нашей страны такое творится!!! Сверху НАДО МЕНЯТЬ ВСЁ!!!!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 июня 2017, 21:28

      Усатый прав

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 16 июня 2017, 21:16

      А че Путину так не сказал?

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 июня 2017, 21:13

      Национальный проект , Валера , это когда миллионы пацанов могут заниматься футболом в своих городах и дворах ! А ЧМ - это проект государства ! Олимпиада много дала возможностей для талантов ?

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 июня 2017, 21:00

      Газзаев после критики президента будет теперь главным мотиватором сборной. Я думаю это лучшее , что он может, чем протирать штаны в Госдуме.

      2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 16 июня 2017, 20:53

      И здесь лизнуть успел.

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 16 июня 2017, 20:28

      Недооценка - главный враг всех сборных.

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