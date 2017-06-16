Газзаев: «Ветеранам сборной пора дать дорогу молодым»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что в составе сборной России есть футболисты, способные заменить ветеранов команды Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

– Кто является лидером российской сборной?

– Для меня это Игорь Акинфеев.

– Многолетние лидеры обороны нашей сборной Сергей Игнашевич и братья Березуцкие пропустят Кубок конфедераций. Смогут ли футболисты нового поколения заменить их?

– Ребята не вечные, им уже прилично за тридцать, и они решили отдохнуть, дать дорогу молодым. В сборной России есть футболисты, которые могут заменить нашу многолетнюю бессменную линию обороны.