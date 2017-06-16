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    Газзаев: «Ветеранам сборной пора дать дорогу молодым»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев уверен, что в составе сборной России есть футболисты, способные заменить ветеранов команды Сергея Игнашевича и братьев Березуцких.

    – Кто является лидером российской сборной?

    – Для меня это Игорь Акинфеев.

    – Многолетние лидеры обороны нашей сборной Сергей Игнашевич и братья Березуцкие пропустят Кубок конфедераций. Смогут ли футболисты нового поколения заменить их?

    – Ребята не вечные, им уже прилично за тридцать, и они решили отдохнуть, дать дорогу молодым. В сборной России есть футболисты, которые могут заменить нашу многолетнюю бессменную линию обороны.

    Источник: Известия

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    16.06.2017 06:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июня 2017, 21:45

      Хммм... Ребята решили отдохнуть... Пора бы уже заменить "нашу многолетнюю бессменную линию обороны", а то 1-7 как-то неудобно было получать....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 июня 2017, 06:57

      Это он узнал на встрече с президентом? А то вдруг у Путина другое мнение, нахлобучат Газзаеву, осторожнее надо быть.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > kykyi 16 июня 2017, 07:30

      ВВП не одобряет, когда кидают ветеранов.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Дядя Серёжа 16 июня 2017, 07:34

      Значит получит леща, г-н Газзаев.

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