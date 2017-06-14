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    Камболов назвал стиль игры сборной России агрессивным

    Защитник сборной России Руслан Камболов выразил надежду, что национальная команда успешно выступит на предстоящем Кубке конфедераций. Подопечные Станислава Черчесова стартуют на турнире 17 июня матчем с Новой Зеландией.

    «Нагрузки на тренировках чуть-чуть снизились, мы готовимся к матчу. Игра за сборную — это большая ответственность. Не хочется подвести болельщиков, близких, страну. Мне без разницы, с какой команды начинать, главное — выиграть. Чувствую гордость, хочется показать максимальный результат. Стиль нашей команды? Его можно назвать агрессивным. Поддержка болельщиков поможет нам на Кубке конфедераций», – заявил футболист.

    На групповом этапе Кубка конфедераций Россия помимо Новой Зеландии сыграет с Португалией и Мексикой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2017 15:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +99

      lims21 15 июня 2017, 14:11

      Стиль агрессивного чихуахуа - облаять(стартовый навал), а потом забиться в угол и рычать(прижаться к воротам и надеяться на контратаку).

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 14 июня 2017, 17:48

      Придержали бы свои языки эти Камболовы , Канунниковы , Тарасовы и прочие " перспективные " ! - вы ещё никто и звать вас -никак ! -хоть что то добейтесь , потом болтайте .

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 16:04

      Весь мир считает Россию агрессивной, это да.
      Такая уж у нас агрессивная углеводородная среда.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 июня 2017, 15:57

      В каком месте она агрессивная ? Если только в травмированных игроках

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