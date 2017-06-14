Камболов назвал стиль игры сборной России агрессивным

Защитник сборной России Руслан Камболов выразил надежду, что национальная команда успешно выступит на предстоящем Кубке конфедераций. Подопечные Станислава Черчесова стартуют на турнире 17 июня матчем с Новой Зеландией.

«Нагрузки на тренировках чуть-чуть снизились, мы готовимся к матчу. Игра за сборную — это большая ответственность. Не хочется подвести болельщиков, близких, страну. Мне без разницы, с какой команды начинать, главное — выиграть. Чувствую гордость, хочется показать максимальный результат. Стиль нашей команды? Его можно назвать агрессивным. Поддержка болельщиков поможет нам на Кубке конфедераций», – заявил футболист.

На групповом этапе Кубка конфедераций Россия помимо Новой Зеландии сыграет с Португалией и Мексикой.