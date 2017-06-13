Четыре огромные фигуры Забиваки украсили улицы Москвы

Перед стартом Кубка конфедераций-2017 мэрия Москвы украсила город более сотней флагов с символикой ФИФА. Они появились в основном в пределах Третьего транспортного кольца. Также в столице установили четыре двухметровые фигуры талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки. Их разместили на Манежной площади, напротив входа в Московский зоопарк, на Сокольнической площади и в Парке Победы. Статуи Забиваки и флаги ФИФА будут украшать город до 4 июля.

Напомним, что в Москве игры Кубка конфедераций пройдут на стадионе «Открытие Арена». 18 июня Чили сыграет с Камеруном, 21 июня – Россия с Португалией, 25 июня – Австралия с Камеруном. 2 июля на арене состоится матч за третье место.