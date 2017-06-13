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    Четыре огромные фигуры Забиваки украсили улицы Москвы

    Перед стартом Кубка конфедераций-2017 мэрия Москвы украсила город более сотней флагов с символикой ФИФА. Они появились в основном в пределах Третьего транспортного кольца. Также в столице установили четыре двухметровые фигуры талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки. Их разместили на Манежной площади, напротив входа в Московский зоопарк, на Сокольнической площади и в Парке Победы. Статуи Забиваки и флаги ФИФА будут украшать город до 4 июля.

    Напомним, что в Москве игры Кубка конфедераций пройдут на стадионе «Открытие Арена». 18 июня Чили сыграет с Камеруном, 21 июня – Россия с Португалией, 25 июня – Австралия с Камеруном. 2 июля на арене состоится матч за третье место.

    Источник: Twitter

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    13.06.2017 11:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 15 июня 2017, 16:29

      Ошибочка вышла, Австралия - Камерун 22 июня в СПб

      1
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      Рейтинг: +49

      smagin 14 июня 2017, 16:26

      Фотошоп 100% ...на первой фотке даже тень не нарисовали от этого "обелиска" .клоуны!!!))

      0
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      Рейтинг: +86

      LX Zet > smagin 14 июня 2017, 18:20

      к сожалению это не фотошоп...это походу пэинт(

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 13 июня 2017, 13:55

      Опа!

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 13 июня 2017, 13:23

      Да это же фотошоп голимый! Вы присмотритесь к этим "фоткам"

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 13 июня 2017, 13:18

      Да, погоняло сильнейшее!!! Забивака!!!

      1
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      Рейтинг: +1894

      lek! 13 июня 2017, 12:52

      Ну и имя придумали Забивака , мда.

      2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 12:44

      А Промахашка?

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 13 июня 2017, 14:03

      Я сказал - Горбатый!!!

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