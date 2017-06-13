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    Капитан Австралии пропустит Кубок конфедераций из-за травмы

    Сборная Австралии осталась на Кубке конфедераций-2017 без своего постоянного капитана, сообщает пресс-служба команды. Полузащитник «Астон Виллы» Майл Йединак выбыл из состава из-за травмы. Футболист повредил паховые мышцы, поэтому тренерский штаб команды решил дать ему возможность восстановиться, освободив от участия в предстоящем в России турнире. В заявке его призван заменить полузащитник «Штурма» Джеймс Джегго.

    Напомним, что на групповом этапе Кубка конфедераций сборная Австралии сыграет с Германией (19 июня), Камеруном (22 июня) и Чили (25 июня).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2017 07:17
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