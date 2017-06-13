Бубнов: «Для Месси ЧМ-2018 – последний шанс выиграть мундиаль»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от выступлений лучших мировых сборных на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

«У бразильцев очень хорошая команда, у чилийцев. Что касается немецкой сборной, они привозят второй-третий состав. Очень много молодежи перспективной. Сборная Германии может себе позволить дать отдохнуть лидерам и проверить весь резерв. Лев сказал, что на Кубке конфедераций у них нет никаких задач.

Бельгийцы собираются выигрывать ЧМ, у итальянцев неплохая команда. Для Месси, я думаю, это будет последний шанс выиграть Чемпионат мира, аргентинцам еще надо попасть на этот турнир. Роналду со сборной Португалии тоже будут ставить перед собой самые высокие задачи», – сказал Бубнов.