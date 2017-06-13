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  • Бубнов: «Для Месси ЧМ-2018 – последний шанс выиграть мундиаль»

Бубнов: «Для Месси ЧМ-2018 – последний шанс выиграть мундиаль»

13 июня 2017, 01:19
13

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от выступлений лучших мировых сборных на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

«У бразильцев очень хорошая команда, у чилийцев. Что касается немецкой сборной, они привозят второй-третий состав. Очень много молодежи перспективной. Сборная Германии может себе позволить дать отдохнуть лидерам и проверить весь резерв. Лев сказал, что на Кубке конфедераций у них нет никаких задач.

Бельгийцы собираются выигрывать ЧМ, у итальянцев неплохая команда. Для Месси, я думаю, это будет последний шанс выиграть Чемпионат мира, аргентинцам еще надо попасть на этот турнир. Роналду со сборной Португалии тоже будут ставить перед собой самые высокие задачи», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Аргентина Португалия Германия Бразилия Бельгия Месси Лионель Роналду Криштиану Лев Йоахим Бубнов Александр
Комментарии (13)
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bset
1497306141
Ну Португалии точно ничего не светит. Они на Евро последнее из себя выжали.
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КЭТиК
1497318115
Месси и еще надо на Чемпионат мира попасть.
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Дядя Серёжа
1497319735
Как бы это был не последний шанс у наших. На следующий ЧМ ещё попасть надо.
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Томь вперёд
1497324292
Всё верно сказал, но ещё французов забыл, сейчас они пожалуй самые перспективные.
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NEMETSRUS
1497328418
Шансов нема :-)
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4agaaa
1497331592
Месси сыграет на копа Америки в 32, а в 34 на чм, и может ещё и в 36 опять сыграть .... Бубнову пора заканчивать с философствованием!
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Stavropolets
1497339188
Что то он про нашу сборную забыл сказать
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dok66
1497354485
То , что он последний - это факт ! А выиграет ли - это совсем не факт !
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MrRonRSM
1497471595
Ну насчет последнего вряд ли он еще в Катар приедет, а вот что касается сборных есть англичане французы и испанцы
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insider_retro
1497789279
Всех рассудил, всем перспективы обрисовал... А французы хороши.... А на ЧМ может выстрелить добрая половина команд, туда попавших.... Ах, Италия 1982 года, кто бы подумал после 3х ничьих в группе?!....
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