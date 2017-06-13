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    Бубнов: «Для Месси ЧМ-2018 – последний шанс выиграть мундиаль»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от выступлений лучших мировых сборных на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России.

    «У бразильцев очень хорошая команда, у чилийцев. Что касается немецкой сборной, они привозят второй-третий состав. Очень много молодежи перспективной. Сборная Германии может себе позволить дать отдохнуть лидерам и проверить весь резерв. Лев сказал, что на Кубке конфедераций у них нет никаких задач.

    Бельгийцы собираются выигрывать ЧМ, у итальянцев неплохая команда. Для Месси, я думаю, это будет последний шанс выиграть Чемпионат мира, аргентинцам еще надо попасть на этот турнир. Роналду со сборной Португалии тоже будут ставить перед собой самые высокие задачи», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    13.06.2017 01:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 15:34

      Всех рассудил, всем перспективы обрисовал... А французы хороши.... А на ЧМ может выстрелить добрая половина команд, туда попавших.... Ах, Италия 1982 года, кто бы подумал после 3х ничьих в группе?!....

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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 14 июня 2017, 23:19

      Ну насчет последнего вряд ли он еще в Катар приедет, а вот что касается сборных есть англичане французы и испанцы

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > MrRonRSM 18 июня 2017, 12:01

      Агрентина сейчас не в лучшей форме((( так что еще один провал и Месси точно уйдет со Сборной, не молодой уже

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июня 2017, 14:48

      То , что он последний - это факт ! А выиграет ли - это совсем не факт !

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > dok66 18 июня 2017, 12:03

      тут последний шанс для всей нашей сборной)) кубок конфедераций явно уже проплачен и наших ждет финал)) так как если президент появился на стадионе))) то явно тут все решено уже, чтоб не опозориться

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 13 июня 2017, 10:33

      Что то он про нашу сборную забыл сказать

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 13 июня 2017, 08:26

      Месси сыграет на копа Америки в 32, а в 34 на чм, и может ещё и в 36 опять сыграть .... Бубнову пора заканчивать с философствованием!

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 13 июня 2017, 07:33

      Шансов нема :-)

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 13 июня 2017, 06:24

      Всё верно сказал, но ещё французов забыл, сейчас они пожалуй самые перспективные.

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 13 июня 2017, 05:08

      Как бы это был не последний шанс у наших. На следующий ЧМ ещё попасть надо.

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 13 июня 2017, 04:41

      Месси и еще надо на Чемпионат мира попасть.

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 13 июня 2017, 02:33

      пролетает
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