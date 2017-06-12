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    Тарханов: «Васин только в игре со «Спартаком» в свои ворота забивает, а за сборную – в нужные»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов отметил защитника ЦСКА Виктора Васина по итогам товарищеского матча сборной России с командой Чили.

    «Игру можно разделить на две части. До забитого нашими гола на поле доминировали чилийцы. Если бы не Игорь Акинфеев, они могли бы решить исход встречи в свою пользу. Когда Виктор Васин сравнял счет, все поменялось. И моменты стали появляться у наших футболистов, и командные взаимодействия просматривались. Главное, что создавали напряжение у ворот гостей.

    Рослые центральные защитники и должны подключаться при розыгрыше «стандартов». Васин хорошо сыграл головой в чужой штрафной. Это в игре со «Спартаком» он в свои ворота забивает, а за сборную – в нужные», – сказал Тарханов.

    Товарищеский матч Россия – Чили завершился со счетом 1:1.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.06.2017 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 08:57

      Ему вообще все равно куда забивать. Главное процесс, а не результат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июня 2017, 12:46

      Ты, Вася, хвост трубой продолжай,
      Так и быть, со Спартаком лишь ложай.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июня 2017, 10:27

      Совпадение..?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 июня 2017, 09:57

      Васин не "расклеился", не раскис! Молодец! А ошибались на поле даже самые великие футболисты в мировой истории, если кто не знает. Просто в данном случае в важном матче красно-белые проявили настойчивость, активный прессинг, и воспользовались допущенной Васиным ошибкой, связанной с самоуверенностью, им тоже нужно отдать должное. Если бы не гол, то о попытке Васина самоуверенно вытащить мяч из своей штрафной по ленточке никто бы и не вспомнил.

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