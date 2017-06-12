Тарханов: «Васин только в игре со «Спартаком» в свои ворота забивает, а за сборную – в нужные»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов отметил защитника ЦСКА Виктора Васина по итогам товарищеского матча сборной России с командой Чили.

«Игру можно разделить на две части. До забитого нашими гола на поле доминировали чилийцы. Если бы не Игорь Акинфеев, они могли бы решить исход встречи в свою пользу. Когда Виктор Васин сравнял счет, все поменялось. И моменты стали появляться у наших футболистов, и командные взаимодействия просматривались. Главное, что создавали напряжение у ворот гостей.

Рослые центральные защитники и должны подключаться при розыгрыше «стандартов». Васин хорошо сыграл головой в чужой штрафной. Это в игре со «Спартаком» он в свои ворота забивает, а за сборную – в нужные», – сказал Тарханов.

Товарищеский матч Россия – Чили завершился со счетом 1:1.