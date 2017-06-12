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  • Тарханов: «Васин только в игре со «Спартаком» в свои ворота забивает, а за сборную – в нужные»

Тарханов: «Васин только в игре со «Спартаком» в свои ворота забивает, а за сборную – в нужные»

12 июня 2017, 09:45
4

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов отметил защитника ЦСКА Виктора Васина по итогам товарищеского матча сборной России с командой Чили.

«Игру можно разделить на две части. До забитого нашими гола на поле доминировали чилийцы. Если бы не Игорь Акинфеев, они могли бы решить исход встречи в свою пользу. Когда Виктор Васин сравнял счет, все поменялось. И моменты стали появляться у наших футболистов, и командные взаимодействия просматривались. Главное, что создавали напряжение у ворот гостей.

Рослые центральные защитники и должны подключаться при розыгрыше «стандартов». Васин хорошо сыграл головой в чужой штрафной. Это в игре со «Спартаком» он в свои ворота забивает, а за сборную – в нужные», – сказал Тарханов.

Товарищеский матч Россия – Чили завершился со счетом 1:1.

Источник: «Спорт уик-энд»
Кубок конфедераций Россия Чили Акинфеев Игорь Васин Виктор Тарханов Александр
Комментарии (4)
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cska-62
1497250661
Васин не "расклеился", не раскис! Молодец! А ошибались на поле даже самые великие футболисты в мировой истории, если кто не знает. Просто в данном случае в важном матче красно-белые проявили настойчивость, активный прессинг, и воспользовались допущенной Васиным ошибкой, связанной с самоуверенностью, им тоже нужно отдать должное. Если бы не гол, то о попытке Васина самоуверенно вытащить мяч из своей штрафной по ленточке никто бы и не вспомнил.
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shinnik
1497252454
Совпадение..?
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subbotaspartak
1497260776
Ты, Вася, хвост трубой продолжай, Так и быть, со Спартаком лишь ложай.
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paracetamol
1497333477
Ему вообще все равно куда забивать. Главное процесс, а не результат.
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