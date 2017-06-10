Ледяхов считает, что сборной России нужен Денисов

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов выразил мнение, что что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов пригодился бы национальной команде. По словам специалиста, хавбек заслуживает места в сборной.

– Денисов в такой ситуации пригодился бы?

– Сто процентов! Футболист опытный, надежный. Игрой за «Локомотив» доказал, что заслуживает места в сборной. Но Черчесов рассуждает иначе. Что ж, он тренер, ему и отвечать за результат.

– С прошлого года Черчесов был верен схеме 5-3-2. Чем она хороша?

– В его распоряжении нет защитников топ-уровня. Значит, надо брать количеством. Искать баланс между обороной и атакой.

– Удается?

– С переменным успехом. В последние годы за линию обороны всегда тревожно. К этому уже привыкли. Против чилийцев применили сугубо оборонительный вариант – 5-4-1. Схема имеет право на жизнь. Но сильно обедняет атаку. Наверное, на Кубке конфедераций тренерский штаб будет варьировать тактику в зависимости от соперника.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Денисов забил один гол и сделал две результативные передачи в 23 матчах.