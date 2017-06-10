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Ледяхов считает, что сборной России нужен Денисов

10 июня 2017, 08:00
10

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов выразил мнение, что что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов пригодился бы национальной команде. По словам специалиста, хавбек заслуживает места в сборной.

– Денисов в такой ситуации пригодился бы?

– Сто процентов! Футболист опытный, надежный. Игрой за «Локомотив» доказал, что заслуживает места в сборной. Но Черчесов рассуждает иначе. Что ж, он тренер, ему и отвечать за результат.

– С прошлого года Черчесов был верен схеме 5-3-2. Чем она хороша?

– В его распоряжении нет защитников топ-уровня. Значит, надо брать количеством. Искать баланс между обороной и атакой.

– Удается?

– С переменным успехом. В последние годы за линию обороны всегда тревожно. К этому уже привыкли. Против чилийцев применили сугубо оборонительный вариант – 5-4-1. Схема имеет право на жизнь. Но сильно обедняет атаку. Наверное, на Кубке конфедераций тренерский штаб будет варьировать тактику в зависимости от соперника.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Денисов забил один гол и сделал две результативные передачи в 23 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Локомотив Денисов Игорь Ледяхов Игорь
Комментарии (10)
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sochi-2013
1497071458
амбиции и уязвленное эго оказались выше общественного
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T 72
1497072907
Черчесов и Месси бы не взял если обиделся,институтка блин
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pktsoev
1497074551
Денисов это болтун и минус в любой команде! Близко его к сборной подпускать не надо! Всё испоганит ,как всегда...Тем более тренер подтянул в команду молодых ребят. Всё он делает по уму...А Ледяхова когда назначат главн. тренером, пусть ставит и Денисова и Игнашевича и бр Березуцких...Умник...
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Civen
1497074808
Нам нужен не опорник, а атакующие игроки сильные - всей командой играть в защите!
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pktsoev
1497074877
Ледяхов! Не забудь в свою сборную пригласить Виталия Раздаева из Кузбасса (Кемерова)!
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pktsoev
1497075313
Ледяхов! Ещё забыл тебе посоветовать Роже Милла и Тотти- они сейчас свободны! В твою сборную они подойдут!
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Как все!
1497079865
Тренеру видней!
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fhnv
1497086355
пусть сидит в клубе...слишком конфликтный и дерзкий
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Диктор
1497087264
Хорошо что ты не тренер сборной.
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Popularov
1497087798
Денисов сборной НЕ НУЖЕН!!! Времена Денисова ПРОШЛИ уже давно и не надо Ледяхову тащить его за ШЕЮ в сборную. Денисов уже принёс "МНОГО" пользы своими СКАНДАЛАМИ - Зениту, принёс Анжи, в "Динамо" принёс мешками, от которых "Динамо" ВЫЛЕТЕЛО в ФНЛ и загремело под фанфары! Теперь вот в "Локомотив"е Денисов вознамерился принести "ПОЛЬЗУ"! Пользы от Денисова НИКАКОЙ!!! Станислав Черчесов ПРАВИЛЬНО сделал, что ИСКЛЮЧИЛ Денисова из сборной!!! Денисову НЕ МЕСТО в сборной! Какой Денисов??? Денисова для Станислава Черчесова НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! И поделом! И в этом своём незавидном положении виноват сам Денисов, когда он ОСКОРБИЛ тренера и перестал его уважать! Станислав Черчесов в этом вопросе поступил ПРАВИЛЬНО! Денисов своей ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ игрой помог "Динамо" вылететь в ФНЛ и ЗАГРЕМЕТЬ под фанфары в дивизион рангом ниже! Ох, уж этот питерский Денисов? Скандалы из Зенита переместились в Анжи. Убрали из Зенита! Затем переместились из Анжи в "Динамо". Убрали из Анжи! Затем переместились из Анжи в "Динамо". Убрали из "Динамо"! Затем переместились из "Динамо" в "Локомотив"! Этот игрок помог "Динамо" вылететь в ФНЛ! Он разложил "Динамо" и развалил командную игру! Он плохо подействовал на Кокорина и тот перестал играть! "Динамо" СПЛАВИЛО Денисова и избавилось от этого скандалиста для разгрузки платёжной ведомости! Пока в сборной Станислав Черчесов - Денисова в сборной НЕ БУДЕТ!!! Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ! А когда после СКАНДАЛОВ в Зените, в Анжи и в "Динамо" - Денисов перестал играть, то все увидели, что НЕ МЕСТО ему в сборной! В Зените Денисов выезжал за счёт других и их футбольные лавры присваивал СЕБЕ! У Денисова кругом ВСЕ ВИНОВАТЫ, только он один - "белый" и "пушистый"! Когда в Зените, в Анжи и в "Динамо" эти номера не прошли, то Денисов СДУЛСЯ!!! Денисову НЕ МЕСТО в сборной! После скандального ухода из Зенита у Денисова дела пошли РЕЗКО вниз! А зачем в сборной этот питерский СКАНДАЛИСТ, который оскорбил тренера Черчесова и ОТКРЫТО выражает своё недовольство его работой??? Денисову НЕ МЕСТО в сборной!
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