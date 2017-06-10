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    Ледяхов считает, что сборной России нужен Денисов

    Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов выразил мнение, что что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов пригодился бы национальной команде. По словам специалиста, хавбек заслуживает места в сборной.

    – Денисов в такой ситуации пригодился бы?

    – Сто процентов! Футболист опытный, надежный. Игрой за «Локомотив» доказал, что заслуживает места в сборной. Но Черчесов рассуждает иначе. Что ж, он тренер, ему и отвечать за результат.

    – С прошлого года Черчесов был верен схеме 5-3-2. Чем она хороша?

    – В его распоряжении нет защитников топ-уровня. Значит, надо брать количеством. Искать баланс между обороной и атакой.

    – Удается?

    – С переменным успехом. В последние годы за линию обороны всегда тревожно. К этому уже привыкли. Против чилийцев применили сугубо оборонительный вариант – 5-4-1. Схема имеет право на жизнь. Но сильно обедняет атаку. Наверное, на Кубке конфедераций тренерский штаб будет варьировать тактику в зависимости от соперника.

    В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Денисов забил один гол и сделал две результативные передачи в 23 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2017 08:00
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 10 июня 2017, 12:43

      Денисов сборной НЕ НУЖЕН!!!
      Времена Денисова ПРОШЛИ уже давно и не надо Ледяхову тащить его за ШЕЮ в сборную.

      Денисов уже принёс "МНОГО" пользы своими СКАНДАЛАМИ - Зениту, принёс Анжи, в "Динамо" принёс мешками, от которых "Динамо" ВЫЛЕТЕЛО в ФНЛ и загремело под фанфары! Теперь вот в "Локомотив"е Денисов вознамерился принести "ПОЛЬЗУ"! Пользы от Денисова НИКАКОЙ!!!

      Станислав Черчесов ПРАВИЛЬНО сделал, что ИСКЛЮЧИЛ Денисова из сборной!!!
      Денисову НЕ МЕСТО в сборной!
      Какой Денисов???
      Денисова для Станислава Черчесова НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! И поделом!
      И в этом своём незавидном положении виноват сам Денисов, когда он ОСКОРБИЛ тренера и перестал его уважать!

      Станислав Черчесов в этом вопросе поступил ПРАВИЛЬНО!

      Денисов своей ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ игрой помог "Динамо" вылететь в ФНЛ и ЗАГРЕМЕТЬ под фанфары в дивизион рангом ниже!
      Ох, уж этот питерский Денисов?
      Скандалы из Зенита переместились в Анжи. Убрали из Зенита!
      Затем переместились из Анжи в "Динамо".
      Убрали из Анжи! Затем переместились из Анжи в "Динамо".
      Убрали из "Динамо"! Затем переместились из "Динамо" в "Локомотив"!

      Этот игрок помог "Динамо" вылететь в ФНЛ!
      Он разложил "Динамо" и развалил командную игру!
      Он плохо подействовал на Кокорина и тот перестал играть!
      "Динамо" СПЛАВИЛО Денисова и избавилось от этого скандалиста для разгрузки платёжной ведомости!

      Пока в сборной Станислав Черчесов - Денисова в сборной НЕ БУДЕТ!!!
      Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ!
      А когда после СКАНДАЛОВ в Зените, в Анжи и в "Динамо" - Денисов перестал играть, то все увидели, что НЕ МЕСТО ему в сборной!

      В Зените Денисов выезжал за счёт других и их футбольные лавры присваивал СЕБЕ!
      У Денисова кругом ВСЕ ВИНОВАТЫ, только он один - "белый" и "пушистый"!

      Когда в Зените, в Анжи и в "Динамо" эти номера не прошли, то Денисов СДУЛСЯ!!!
      Денисову НЕ МЕСТО в сборной!
      После скандального ухода из Зенита у Денисова дела пошли РЕЗКО вниз!
      А зачем в сборной этот питерский СКАНДАЛИСТ, который оскорбил тренера Черчесова и ОТКРЫТО выражает своё недовольство его работой???
      Денисову НЕ МЕСТО в сборной!

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 июня 2017, 12:34

      Хорошо что ты не тренер сборной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 10 июня 2017, 12:19

      пусть сидит в клубе...слишком конфликтный и дерзкий

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10025

      Как все! 10 июня 2017, 10:31

      Тренеру видней!

      0
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 10 июня 2017, 09:15

      Ледяхов! Ещё забыл тебе посоветовать Роже Милла и Тотти- они сейчас свободны! В твою сборную они подойдут!

      0
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 10 июня 2017, 09:07

      Ледяхов! Не забудь в свою сборную пригласить Виталия Раздаева из Кузбасса (Кемерова)!

      0
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      Рейтинг: +22

      Civen 10 июня 2017, 09:06

      Нам нужен не опорник, а атакующие игроки сильные - всей командой играть в защите!

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      Рейтинг: +54

      pktsoev 10 июня 2017, 09:02

      Денисов это болтун и минус в любой команде! Близко его к сборной подпускать не надо! Всё испоганит ,как всегда...Тем более тренер подтянул в команду молодых ребят. Всё он делает по уму...А Ледяхова когда назначат главн. тренером, пусть ставит и Денисова и Игнашевича и бр Березуцких...Умник...

      -2
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      Рейтинг: +320

      T 72 10 июня 2017, 08:35

      Черчесов и Месси бы не взял если обиделся,институтка блин

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 10 июня 2017, 08:10

      амбиции и уязвленное эго оказались выше общественного

      2
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