Ледяхов считает, что сборной России нужен Денисов

Денисов сборной НЕ НУЖЕН!!!
Времена Денисова ПРОШЛИ уже давно и не надо Ледяхову тащить его за ШЕЮ в сборную.
Денисов уже принёс "МНОГО" пользы своими СКАНДАЛАМИ - Зениту, принёс Анжи, в "Динамо" принёс мешками, от которых "Динамо" ВЫЛЕТЕЛО в ФНЛ и загремело под фанфары! Теперь вот в "Локомотив"е Денисов вознамерился принести "ПОЛЬЗУ"! Пользы от Денисова НИКАКОЙ!!!
Станислав Черчесов ПРАВИЛЬНО сделал, что ИСКЛЮЧИЛ Денисова из сборной!!!
Денисову НЕ МЕСТО в сборной!
Какой Денисов???
Денисова для Станислава Черчесова НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! И поделом!
И в этом своём незавидном положении виноват сам Денисов, когда он ОСКОРБИЛ тренера и перестал его уважать!
Станислав Черчесов в этом вопросе поступил ПРАВИЛЬНО!
Денисов своей ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ игрой помог "Динамо" вылететь в ФНЛ и ЗАГРЕМЕТЬ под фанфары в дивизион рангом ниже!
Ох, уж этот питерский Денисов?
Скандалы из Зенита переместились в Анжи. Убрали из Зенита!
Затем переместились из Анжи в "Динамо".
Убрали из Анжи! Затем переместились из Анжи в "Динамо".
Убрали из "Динамо"! Затем переместились из "Динамо" в "Локомотив"!
Этот игрок помог "Динамо" вылететь в ФНЛ!
Он разложил "Динамо" и развалил командную игру!
Он плохо подействовал на Кокорина и тот перестал играть!
"Динамо" СПЛАВИЛО Денисова и избавилось от этого скандалиста для разгрузки платёжной ведомости!
Пока в сборной Станислав Черчесов - Денисова в сборной НЕ БУДЕТ!!!
Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ!
А когда после СКАНДАЛОВ в Зените, в Анжи и в "Динамо" - Денисов перестал играть, то все увидели, что НЕ МЕСТО ему в сборной!
В Зените Денисов выезжал за счёт других и их футбольные лавры присваивал СЕБЕ!
У Денисова кругом ВСЕ ВИНОВАТЫ, только он один - "белый" и "пушистый"!
Когда в Зените, в Анжи и в "Динамо" эти номера не прошли, то Денисов СДУЛСЯ!!!
Денисову НЕ МЕСТО в сборной!
После скандального ухода из Зенита у Денисова дела пошли РЕЗКО вниз!
А зачем в сборной этот питерский СКАНДАЛИСТ, который оскорбил тренера Черчесова и ОТКРЫТО выражает своё недовольство его работой???
Денисову НЕ МЕСТО в сборной!
Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов выразил мнение, что что полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов пригодился бы национальной команде. По словам специалиста, хавбек заслуживает места в сборной.
– Денисов в такой ситуации пригодился бы?
– Сто процентов! Футболист опытный, надежный. Игрой за «Локомотив» доказал, что заслуживает места в сборной. Но Черчесов рассуждает иначе. Что ж, он тренер, ему и отвечать за результат.
– С прошлого года Черчесов был верен схеме 5-3-2. Чем она хороша?
– В его распоряжении нет защитников топ-уровня. Значит, надо брать количеством. Искать баланс между обороной и атакой.
– Удается?
– С переменным успехом. В последние годы за линию обороны всегда тревожно. К этому уже привыкли. Против чилийцев применили сугубо оборонительный вариант – 5-4-1. Схема имеет право на жизнь. Но сильно обедняет атаку. Наверное, на Кубке конфедераций тренерский штаб будет варьировать тактику в зависимости от соперника.
В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Денисов забил один гол и сделал две результативные передачи в 23 матчах.