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    Видаль: «Россия – хороший соперник. Нам по силам выиграть Кубок конфедераций»

    Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль подвел итог товарищескому матчу против команды России (1:1).

    «Россия – хороший соперник, они много и хорошо оборонялись на протяжении всего матча. Было тяжело с точки зрения физики, потому что наш соперник хорошо готов. К тому же мы совершили долгий перелет в Россию. Мы играли неплохо, могли забить еще, но я доволен. Надеюсь, на Кубке конфедераций мы будем играть стабильнее. Кроме того, рассчитываем на Клаудио Браво (в апреле получил травму икроножной мышцы – прим. «Бомбардира»). Нам по силам выиграть этот турнир», – сказал игрок «Баварии».

    Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2-е июля в четырех городах России.

    Источник: Sports.ru

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    09.06.2017 23:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 июня 2017, 13:37

      наверное он хотел сказать им по силам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 10 июня 2017, 07:55

      Ласково так, по доброму, но обосрал таки...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 10 июня 2017, 00:42

      конечно по силам!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 10 июня 2017, 00:20

      посмотрим на игру в кубке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 10 июня 2017, 00:13

      Ну не все же такие хорошие,можете и пролететь.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 июня 2017, 00:03

      Впринципе по силам,но надо помнить что Германия в розыгрыше!)))

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 9 июня 2017, 23:45

      ну я бы сказал что гол то чистый отменили =))

      5
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 июня 2017, 23:29

      Вполне, вполне.

      2
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