Видаль: «Россия – хороший соперник. Нам по силам выиграть Кубок конфедераций»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль подвел итог товарищескому матчу против команды России (1:1).

«Россия – хороший соперник, они много и хорошо оборонялись на протяжении всего матча. Было тяжело с точки зрения физики, потому что наш соперник хорошо готов. К тому же мы совершили долгий перелет в Россию. Мы играли неплохо, могли забить еще, но я доволен. Надеюсь, на Кубке конфедераций мы будем играть стабильнее. Кроме того, рассчитываем на Клаудио Браво (в апреле получил травму икроножной мышцы – прим. «Бомбардира»). Нам по силам выиграть этот турнир», – сказал игрок «Баварии».

Кубок конфедераций пройдет с 17-го июня по 2-е июля в четырех городах России.